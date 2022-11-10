В зеленоградском «Жилищнике» считают, что потерпевшие здесь — «Мои документы» (от незаконного использования логотипа), именно они должны обращаться в полицию. Со своей стороны представитель «Жилищника» лишь пообещал «проинформировать жителей о ситуации».

В «Моих документах» знают о мошенниках, которые прикрываются их символикой, следует из ответа их представителя вконтакте. Однако, не похоже, что там собираются предпринимать какие-то действия по защите жителей и своей репутации. Они лишь предлагают «сохранять бдительность».

Жители пытались сами наказать мошенников, но безуспешно. Елена обратилась в Роспотребнадзор, но там ответили, что нужно знать название организации-нарушителя. «Так в том и дело, что организация шифруется», считает Елена.

Однако, выяснить организацию не так уж и сложно. Небольшое расследование «Зеленоград.ру» выявило сразу несколько организаций, стоящих за мошенническими рассылками. По одному из телефонов (8-495-161-18-00) на вопрос о том, кто занимается поверкой, называют «Мосметрологию» (такое ООО есть в реестре, ИНН 7727824405), однако на просьбу назвать точные реквизиты, сказали искать их на сайте аршин.рф, а там значится уже другая организация — ООО «Аршин» (ИНН 9715399333). По телефону этой организации не смогли оперативно прокомментировать рассылку мошеннических объявлений и обещали перезвонить. Тот же телефон из объявления упоминается на сайте «Отзовик» в связи с ещё одной организацией ООО РЦСМ (ИНН 9723088395). Эту же организацию называют в качестве исполнителя по телефону из объявления с логотипом «Моих документов» (8-499-110-80-40). Но QR-код из этого объявления ведет на сайт уже четвертых мошенников — ООО «ММЦ» (ИНН 9725060236). Очевидно, все эти организации связаны.

Примечательно, что все эти организации действительно аккредитованы на право проведения поверки счетчиков воды, делают эту работу и цена в среднем такая же, как у других компаний. Но агрессивная и недобросовестная реклама выводит их из числа честных компаний. Государственная аккредитация нужна, чтобы защититься от мошенников, сказано на сайте Росаккредитации. Из этого с очевидностью следует, что организации, уличенные в мошеннической рекламе, необходимо аккредитации лишать. Но пока получается наоборот — мошенники действуют, прикрываясь государственной аккредитацией, при бездействии городских чиновников и федеральных ведомств, отвечающих за рекламу (Федеральная антимонопольная служба) и аккредитацию (Федеральная служба по аккредитации).

В Москве около 4,5 миллионов квартир, в каждой по два счетчика, поверка каждого стоит минимум 700 рублей, межповерочный интервал — шесть лет. Получается, легальный рынок поверки счетчиков — не менее одного миллиарда рублей в год. Сколько сверх этой суммы получают мошенники, заставляя людей делать поверку чаще необходимого, неизвестно.