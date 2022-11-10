Мошенники подделывают рекламу поверки счетчиков воды под официальные квитанции. Они прикрываются государственной аккредитацией, но власти не обращают на это внимание 10.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Мошенники, навязывающие ненужную поверку счетчиков воды, начали подделывать свои объявления под квитанцию с квартплатой (ЕПД), незаконно используя логотип центра госуслуг «Мои документы». Но там лишь призывают к бдительности. За мошенническими объявлениями стоит сразу несколько организаций с государственной аккредитацией.

Рекламу мошенников, полностью имитирующую ЕПД, раскладывают в почтовые ящики зеленоградцев. На них даже, похоже, напечатан достоверный код плательщика, по которому можно получить доступ к персональным данным собственника. Однако внутри объявления — ложное уведомление о необходимости провести поверку счетчиков воды, вперемешку с угрозами и попыткой придать этому обману правдоподобный вид.

Обман не только в том, что мошенники подделываются под ЕПД или используют логотип «Моих документов», но и в том, что навязывается ненужная услуга — поверка зачастую не требуется. «Мои родители тоже сегодня получили такие бумажки и встревожились, хотя точно знают что поверку проводили» , — говорит жительница Зеленограда Татьяна. «В доме много людей в возрасте, кто-нибудь поведётся и закажет» , — говорит Елена, которая получила такую бумажку.

В зеленоградском «Жилищнике» считают, что потерпевшие здесь — «Мои документы» (от незаконного использования логотипа), именно они должны обращаться в полицию. Со своей стороны представитель «Жилищника» лишь пообещал «проинформировать жителей о ситуации».

В «Моих документах» знают о мошенниках, которые прикрываются их символикой, следует из ответа их представителя вконтакте. Однако, не похоже, что там собираются предпринимать какие-то действия по защите жителей и своей репутации. Они лишь предлагают «сохранять бдительность».

Жители пытались сами наказать мошенников, но безуспешно. Елена обратилась в Роспотребнадзор, но там ответили, что нужно знать название организации-нарушителя. «Так в том и дело, что организация шифруется», считает Елена.

Однако, выяснить организацию не так уж и сложно. Небольшое расследование «Зеленоград.ру» выявило сразу несколько организаций, стоящих за мошенническими рассылками. По одному из телефонов (8-495-161-18-00) на вопрос о том, кто занимается поверкой, называют «Мосметрологию» (такое ООО есть в реестре, ИНН 7727824405), однако на просьбу назвать точные реквизиты, сказали искать их на сайте аршин.рф, а там значится уже другая организация — ООО «Аршин» (ИНН 9715399333). По телефону этой организации не смогли оперативно прокомментировать рассылку мошеннических объявлений и обещали перезвонить. Тот же телефон из объявления упоминается на сайте «Отзовик» в связи с ещё одной организацией ООО РЦСМ (ИНН 9723088395). Эту же организацию называют в качестве исполнителя по телефону из объявления с логотипом «Моих документов» (8-499-110-80-40). Но QR-код из этого объявления ведет на сайт уже четвертых мошенников — ООО «ММЦ» (ИНН 9725060236). Очевидно, все эти организации связаны.

Примечательно, что все эти организации действительно аккредитованы на право проведения поверки счетчиков воды, делают эту работу и цена в среднем такая же, как у других компаний. Но агрессивная и недобросовестная реклама выводит их из числа честных компаний. Государственная аккредитация нужна, чтобы защититься от мошенников, сказано на сайте Росаккредитации. Из этого с очевидностью следует, что организации, уличенные в мошеннической рекламе, необходимо аккредитации лишать. Но пока получается наоборот — мошенники действуют, прикрываясь государственной аккредитацией, при бездействии городских чиновников и федеральных ведомств, отвечающих за рекламу (Федеральная антимонопольная служба) и аккредитацию (Федеральная служба по аккредитации).

В Москве около 4,5 миллионов квартир, в каждой по два счетчика, поверка каждого стоит минимум 700 рублей, межповерочный интервал — шесть лет. Получается, легальный рынок поверки счетчиков — не менее одного миллиарда рублей в год. Сколько сверх этой суммы получают мошенники, заставляя людей делать поверку чаще необходимого, неизвестно.

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Метки:
мошенничество, центр госуслуг "мои документы" (мфц), счетчики горячей и холодной воды, единый платежный документ (епд)
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