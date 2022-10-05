Мобилизацию на территории нынешнего Зеленограда проводили и раньше. Более двухсот лет назад из Крюкова мобилизовали трёх человек. Рассказываем, как это было тогда
К началу 19 века владельцем Крюкова стал Александр Яковлевич Поливанов, унаследовавший имение от своего отца. При нём сельцо довольно сильно пострадало в Отечественную войну 1812 года, но не от французов.
Через месяц после того, как началась Отечественная война, и русская армия вынужденно отступала, Александр I обнародовал манифест, предписывавший дворянам формировать ополчение из своих крепостных, самим вступать в него и выбирать командующего над собой. В тот же день вышло воззвание «Первопрестольной столице нашей Москве» с призывом к москвичам организовать ополчение. Больше такого специального обращения не удостоился ни один город империи — это льстило москвичам и указывало на особое внимание к древней столице со стороны верховной власти.
Тут же составились комитеты по организации московского ополчения: первый — для организации приёма ополченцев, второй — для организации приёма денег, провианта, фуража, оружия и прочего необходимого имущества. Возглавил их московский военный губернатор генерал от инфантерии Фёдор Васильевич Ростопчин.
Одеть ополченцев решили по-крестьянски: русские серые кафтаны до колена, шаровары из крестьянского сукна, рубахи-косоворотки, шейный платок, кушак, фуражка (или шапка) с кокардой в виде креста и девизом «За веру и царя», смазные сапоги. Зимой под кафтан полагалось надевать овчинный полушубок. Ополчение Московской губернии собрали всего за месяц и к дню сражения при Бородино оно было сформировано. Около 25 тысяч ополченцев поступило в распоряжение русской армии и не менее 19 тысяч из них сражались на Бородинском поле.
В сельце Крюково в то время было с полсотни душ крестьян мужского пола, из них человек 30 старше 16 лет. По разнарядке владелец Крюково Александр Яковлевич Поливанов должен был дать в ополчение трёх крестьян. Из более многолюдного Назарьева в ополчение ушло пятеро ратников.
Французы до Крюкова не дошли, однако хозяйство здешних крестьян было подорвано стоявшими по соседству казаками. Именно они были хозяевами положения и изымали у безответных крестьян под расписки всё подряд: овес, сено, лошадей, часть скота — для нужд армии, доведя местных жителей до нищеты и разорения.