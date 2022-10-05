К началу 19 века владельцем Крюкова стал Александр Яковлевич Поливанов, унаследовавший имение от своего отца. При нём сельцо довольно сильно пострадало в Отечественную войну 1812 года, но не от французов.

Через месяц после того, как началась Отечественная война, и русская армия вынужденно отступала, Александр I обнародовал манифест, предписывавший дворянам формировать ополчение из своих крепостных, самим вступать в него и выбирать командующего над собой. В тот же день вышло воззвание «Первопрестольной столице нашей Москве» с призывом к москвичам организовать ополчение. Больше такого специального обращения не удостоился ни один город империи — это льстило москвичам и указывало на особое внимание к древней столице со стороны верховной власти.