Если новая версия антитабачной концепции Минздрава будет принята, то системы нагревания табака, такие как Iqos или glo, запретят использовать кафе, клубах, офисах и торговых центрах, а производителей обяжут размещать на упаковке изображения о вреде курения.

Iqos и glo позиционируются продавцами как устройства, снижающие опасность курения или вовсе помогающие избавиться от зависимости. Но они же часто становятся причиной развития никотиновой зависимости у детей и подростков, а Минздрав хочет ее предотвратить.

«15% мальчиков и 13% девочек 13-15 лет употребляют электронные сигареты. Многие начинают курить именно с электронных средств доставки табака», сообщила глава программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова.

В Москве уже запретили продавать устройства, имитирующие курение табака, несовершеннолетним. А новая концепция Минздрава приведет к ограничению не только продажи, но и мест использования.