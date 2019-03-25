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Минздрав приравняет Iqos и glo к обычным сигаретам. Что об этом думают зеленоградцы 25.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Если новая версия антитабачной концепции Минздрава будет принята, то системы нагревания табака, такие как Iqos или glo, запретят использовать кафе, клубах, офисах и торговых центрах, а производителей обяжут размещать на упаковке изображения о вреде курения.

Iqos и glo позиционируются продавцами как устройства, снижающие опасность курения или вовсе помогающие избавиться от зависимости. Но они же часто становятся причиной развития никотиновой зависимости у детей и подростков, а Минздрав хочет ее предотвратить.

«15% мальчиков и 13% девочек 13-15 лет употребляют электронные сигареты. Многие начинают курить именно с электронных средств доставки табака», сообщила глава программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова.

В Москве уже запретили продавать устройства, имитирующие курение табака, несовершеннолетним. А новая концепция Минздрава приведет к ограничению не только продажи, но и мест использования.

Против

Студентка Анна пользуется iqos около полугода и видит в нем только плюсы: «Опасность сигарет в том, что от них есть продукты горения — пепел и дым, горение опасно и для окружающих людей, и для курильщика. У айкоса дыма нет, ничего не горит. К тому же, в сигаретах не 100% табак — половина в них это просто примеси, которые увеличивают объем сигарет и уменьшают содержание настоящего табака. в Iqos же этих смесей нет. От Iqos невозможно пассивное курение, поэтому приравнивать систему к сигаретебессмысленно».

За

Социолог Наталья, придерживается противоположных взглядов: «Я сама начала курить по глупости в молодости. Это было неординарно и модно, считалось, что если ты куришь - то ты крутой. Но недавно с сигарет я перешла на системы нагревания табака и скоро планирую отказаться от этой вредной привычки вообще. Да, Iqos куда удобнее и практичнее обычных сигарет, но мне не нравится, что их практически пропагандируют. Я часто так или иначе сталкиваюсь с детьми и подростками и знаю, что они падки на все, что в тренде и чем пользуются люди постарше. Так что чем меньше рекламы курения и постоянно дымящих людей будет видеть ребёнок, тем лучше будет для всех. Я считаю предложения  Минздрава верным решением».

Наш опрос

Наши читатели скептически относятся к эффективности инициативы Минздрава — 65 процентов считают, что ситуация не улучшится. Причем, доля скептиков среди курильщиков значительно выше. Многие курильщики поддерживают инициативу только в том случае, если учтут и их желания: «Курить на остановках, например, ужасно некрасиво — там нельзя выбрать, стоять рядом с вами или нет. Но мне очень не хватает залов для курящих, которые раньше были в кафе. Не хватает возможности курить в барах, и на рок-концертах, и мест для курения на вокзалах. Электронные устройства в этом выигрывают».

Сейчас новая антитабачная концепция уже внесена в правительство. В долгосрочной перспективе планируется выведение табачных изделий из оборота.

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