Если новая версия антитабачной концепции Минздрава будет принята, то системы нагревания табака, такие как Iqos или glo, запретят использовать кафе, клубах, офисах и торговых центрах, а производителей обяжут размещать на упаковке изображения о вреде курения.
Iqos и glo позиционируются продавцами как устройства, снижающие опасность курения или вовсе помогающие избавиться от зависимости. Но они же часто становятся причиной развития никотиновой зависимости у детей и подростков, а Минздрав хочет ее предотвратить.
«15% мальчиков и 13% девочек 13-15 лет употребляют электронные сигареты. Многие начинают курить именно с электронных средств доставки табака», сообщила глава программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова.
В Москве уже запретили продавать устройства, имитирующие курение табака, несовершеннолетним. А новая концепция Минздрава приведет к ограничению не только продажи, но и мест использования.
Студентка Анна пользуется iqos около полугода и видит в нем только плюсы: «Опасность сигарет в том, что от них есть продукты горения — пепел и дым, горение опасно и для окружающих людей, и для курильщика. У айкоса дыма нет, ничего не горит. К тому же, в сигаретах не 100% табак — половина в них это просто примеси, которые увеличивают объем сигарет и уменьшают содержание настоящего табака. в Iqos же этих смесей нет. От Iqos невозможно пассивное курение, поэтому приравнивать систему к сигаретебессмысленно».
Социолог Наталья, придерживается противоположных взглядов: «Я сама начала курить по глупости в молодости. Это было неординарно и модно, считалось, что если ты куришь - то ты крутой. Но недавно с сигарет я перешла на системы нагревания табака и скоро планирую отказаться от этой вредной привычки вообще. Да, Iqos куда удобнее и практичнее обычных сигарет, но мне не нравится, что их практически пропагандируют. Я часто так или иначе сталкиваюсь с детьми и подростками и знаю, что они падки на все, что в тренде и чем пользуются люди постарше. Так что чем меньше рекламы курения и постоянно дымящих людей будет видеть ребёнок, тем лучше будет для всех. Я считаю предложения Минздрава верным решением».
Наши читатели скептически относятся к эффективности инициативы Минздрава — 65 процентов считают, что ситуация не улучшится. Причем, доля скептиков среди курильщиков значительно выше. Многие курильщики поддерживают инициативу только в том случае, если учтут и их желания: «Курить на остановках, например, ужасно некрасиво — там нельзя выбрать, стоять рядом с вами или нет. Но мне очень не хватает залов для курящих, которые раньше были в кафе. Не хватает возможности курить в барах, и на рок-концертах, и мест для курения на вокзалах. Электронные устройства в этом выигрывают».
Сейчас новая антитабачная концепция уже внесена в правительство. В долгосрочной перспективе планируется выведение табачных изделий из оборота.
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