Закон о запрете на продажу несовершеннолетним устройств, имитирующих курение табака, вступил в силу в Москве 30 января. Мосгордума дополнила столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а также местные законы «О молодежи» и «Об охране здоровья». Речь идет о запрете вейпов, электронных сигарет, кальянов, систем IQOS, а также любых других устройств, которые могут появиться в будущем.

В законе о молодежи «использование устройств, имитирующих курение табака», поставили в один ряд с табакокурением, алкоголизмом, наркоманией и другими социальными явлениями, требующими профилактики.

В КоАП депутаты добавили статью «Вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака». В ней установлены штрафы за это нарушение: для граждан — от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 2500 до 5000 рублей. Родителей и опекунов несовершеннолетних за «вовлечение» будут штрафовать на сумму от 4000 до 5000 рублей.