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В Москве запретили продавать несовершеннолетним устройства, имитирующие курение табака. Что это значит и почему это хорошая новость? 04.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Закон о запрете на продажу несовершеннолетним устройств, имитирующих курение табака, вступил в силу в Москве 30 января. Мосгордума дополнила столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а также местные законы «О молодежи» и «Об охране здоровья». Речь идет о запрете вейпов, электронных сигарет, кальянов, систем IQOS, а также любых других устройств, которые могут появиться в будущем.

В законе о молодежи «использование устройств, имитирующих курение табака», поставили в один ряд с табакокурением, алкоголизмом, наркоманией и другими социальными явлениями, требующими профилактики.

В КоАП депутаты добавили статью «Вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака». В ней установлены штрафы за это нарушение: для граждан — от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 2500 до 5000 рублей. Родителей и опекунов несовершеннолетних за «вовлечение» будут штрафовать на сумму от 4000 до 5000 рублей.

Что такое «использование устройств, имитирующих курение табака»?

Примечание к новой статье объясняет, что значит «использование устройств, имитирующих курение табака»: это использование электронных систем доставки никотина либо других веществ, содержащихся в жидкостях или иных субстанциях для указанных электронных систем, кальянов, в том числе электронных, а также устройств для нагревания табака и иных аналогичных устройств, имитирующих курение табака.

Что такое «вовлечение»?

Дополнение, которое депутаты Мосгордумы внесли в закон об охране здоровья, конкретизирует понятие «вовлечение»: покупка для несовершеннолетних или передача им устройств, имитирующих курение табака, а также предложение или требование использовать такие устройства любым способом. Например, если родители, курящие кальян в кафе, предложат его своим несовершеннолетним детям, — это тоже будет считаться вовлечением, и родителей ждет штраф.

Есть ли такие законы где-то еще и что говорят специалисты?

В Московской области аналогичный закон действует с мая 2018 года. Штрафы там выше. На федеральном уровне аналогичного закона пока нет, соответствующий законопроект находится в Госдуме в очереди на рассмотрение.

Специалисты говорят, что для курильщиков заменители сигарет — это возможный переход к более здоровому образу жизни. Но для тех, кто никогда не курил, использование электронных сигарет может быть шагом к переходу на обычные сигареты. И несовершеннолетних это касается в первую очередь.

Кроме того, известно что использование электронных сигарет, даже без никотина, связано с повышением риска развития бронхиолита и бронхообструктивной болезни. В Мосгордуме также отмечают, что новые курительные жидкости появляются так часто, что их не успевают сертифицировать, а под видом ароматических жидкостей в устройствах могут оказаться наркотики. Об этом же говорят американские власти, которые официально заявили об «эпидемии» электронных сигарет среди молодежи.

Поддерживаете ли вы следующие шаги: запретить курение табака и кальянов в общественных местах?
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