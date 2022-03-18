Международное сообщество бегунов-любителей parkrun приостановило работу в России. Но в Зеленограде забеги продолжатся 18.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Еженедельные любительские забеги parkrun, которые каждую субботу проходили в лесопарке между первым и пятым микрорайонами, попали под санкции. Международное некоммерческое сообщество бегунов-любителей parkrun, под эгидой которого они проходили, с марта приостановило проведение своих мероприятий в России. Однако в Зеленограде забеги будут продолжаться по обычному расписанию — каждую субботу.

Что такое Рarkrun — это бесплатные еженедельные мероприятия, которые проводятся сообществом волонтеров по всему миру. Сообщество создали любители бега в Великобритании в 2004 году, после чего движение охватило и другие страны. Сейчас оно объединяет около шести миллионов человек в мире. Участники бесплатно регистрируются в приложении и принимают участие в забегах. Результаты фиксируются в том же приложении.

Забеги parkrun в Зеленограде начались ровно семь лет назад — в марте 2015 года. С тех прошло более 300 забегов. Со временем это движение стало очень популярно, объединяя сотни любителей бега. А сейчас на сайте российского паркрана написано, что проведение забегов в России приостановлено — «как только что-то изменится, мы сразу же сообщим».

Забеги в Зеленограде будут продолжены: Об этом «Зеленоград.ру» рассказал директор зеленоградского parkrun Алексей Федонин. В субботу 19 марта в 9 утра забег состоится на привычном месте. Правда, без символики parkrun — её использовать пока запрещено. Также нельзя поддерживать существующие соцсети проекта, поэтому для координации зеленоградских участников создан телеграм-чат.

Сейчас российская автономная некоммерческая организация АНО «Паркран» разрабатывает собственную независимую систему формирования результатов, которая должна стать заменой английской на время приостановки parkrun в России. С английской штаб-квартирой ведут переговоры, чтобы обеспечить максимально комфортный переход на нашу систему.

«Мы хотим быть частью глобального бренда parkrun — это приносит множество плюсов для развития. Причастность к огромному мировому движению представляет большую ценность как для организаторов, так и для участников, — объясняет Федонин. — Нас не закрыли, а приостановили. На какой срок — неизвестно, как неизвестно нам и о сроках и исходе сложившейся в мире ситуации. Мы хотим вернуться, поэтому не хотим обострять ситуацию и „жечь мосты“ с англичанами».

Что такое «Росзабег»: Энтузиасты из Зеленограда, участники parkrun создали сайт «РосЗабег». «Пока с целью продолжения фиксации результатов участников и не допущения остановки пробежек в парках в городах России, ставших уже символами и локальными сообществами друзей по интересам», говорится на их сайте.

Руководитель «РосЗабега» Александр Якичев сообщил, что основной идеей этой инициативы стало поддержание сообщества субботних пробежек в Зеленограде, и в дальнейшем в России после фактического ухода parkrun из страны.

«В России более 50 тысяч человек в 108 городах участвуют в забегах parkrun, сам являюсь активным участником пробежек и бегаю в разных городах, даже во время личных поездок и командировок, если удается захватить „субботу“. Мы хотим поддержать саму идею регулярных субботних забегов, не дать сообществу распасться — это здоровье нации», — сказал он.

Для региональных организаторов и волонтеров забегов и сбора хронометрии запущено мобильное приложение «Росзабег. Волонтер», пока для Android, и в скором времени для iPhone. Приложение позволит видеть участникам свои результаты, личные данные, фотобанк и остальные сервисы на экране телефона. Сохранена возможность выгрузки данных в формат parkrun и регистрацией в сервисе с картой участника parkrun, в случае если они вернутся в Россию вся накопленная статистика и данные могут быть им передана.

Однако в российском parkrun не торопятся сейчас же запустить «свой» проект. Ведь создание софта — лишь десять процентов организационной работы. А оставшиеся 90% - это стратегия, общение с командами и коммуникации с участниками. «На запуск такого проекта уйдет не одна неделя, — говорит Алексей Федонин.

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Метки:
бег, якичев александр
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