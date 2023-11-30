Полчаса прождала вчера электричку от «Электрозаводской» наша читательница Ирина в среду вечером: «Ни в 18:18, ни в 18:28, ни в 18:38, ни в 18:48 поезд не пришёл, на платформе никак не информируют, в Яндекс.Расписании тоже нет актуальных данных, про приложение РЖД вообще молчу».

Отмены без оповещений продолжаются сегодня утром в Крюково. «Электричка 7:52 отменена, но объявлений, кроме как на табло, нет. В приложении Яндекс.Электрички и Туту тишина», — рассказал Олег.

Департамент транспорта в ответ на жалобы продолжает слать пассажирам одинаковые отписки: мол, у РЖД всё время что-то ломается, меньше шести минут не считается опозданием, а расписание смотрите на сайте ЦППК. Там актуальную информацию о движении поездов предлагают узнавать в телеграм-канале ЦППК. А там нет ничего подобного — за ноябрь лишь два сообщения о задержках, и то на другой линии МЦД. Очевидно, назвать это «актуальной» или «оперативной» информацией нельзя. Вот так чиновники в тёплых кабинетах отфутболили пассажиров ждать электрички на холодных платформах и вокзалах.

При этом вся информация о задержках и отменах где-то есть. Почему канал «Подслушано электрички» пишет: «с 9:00 мск затруднено движение на участке [МЦД-3]. Поезда следуют с опозданием до 50 минут. Также, с 9:12 мск увеличен интервал от Ипподрома до Крюково» и даже называет причину (сломавшийся на путях поезд), а ЦППК не может это сделать?

«Зеленоград.ру» направил запрос в ЦППК, чтобы выяснить, что мешает наладить регулярное движение или хотя бы оперативное информирование об отменах и опозданиях.