Иван Калита был женат дважды: сначала на княгине Елене, а после её смерти на княгине Ульяне. От двух жен имел восемь детей, причём во втором браке родилась у него, по-видимому, только одна дочь, имени которой история не сохранила. Умер он в 1340 году, а земли по берегам Истры завещал княгине Ульяне. Она намного пережила мужа и умерла между 1366 и 1372 годами. И вот сразу после смерти княгини Ульяны на этих землях возникает огромная вотчина, владельцем которой был, по обоснованному предположению академика Веселовского, Григорий Пушка.

Как же он их получил? Даже будь Пушка человеком заслуженным, всё равно не мог бы заиметь столь обширные земли. В то время великие князья своих подчинённых такими огромными вотчинами не жаловали. Да и за что было жаловать нашего героя? Он не князь, не ближний боярин, не воевода-победоносец — в летописях о нём ни слова, имя его сберегло только семейное предание Пушкиных, подавших в середине 16 века роспись своего рода в Государев родословец.

Единственно возможное объяснение, как предполагает Игорь Быстров, и оно похоже на правду — Григорий Пушка был женат на дочери княгини Ульяны и Ивана Калиты! А земли по рекам Истры и Клязьмы получил за женой в приданное. Так с середины 14 века Пушкины прочно осели в Подмосковье и в уездах Московского княжества в его тогдашних границах.

Тогда понятно, почему в летописях ничего об этом не сказано. У Григория Пушки было семь сыновей — и все родные внуки Ивана Калиты, кузены Дмитрия Донского — в случае чего они или их потомки могли и на Московский престол претендовать! Вот так напишешь лишнее, а там глядишь, кровавя междоусобица вспыхнет. А что не записано, то забыто, и доказательств нет.

Есть ещё одно косвенное обстоятельство: к княгине Ульяне у великокняжеского двора отношение было, мягко говоря, неприязненное, хотя по завещанию Ивана Калиты старшему сыну Симеону Гордому назначено быть «по Боге её печальником» — то есть печься о ней. Другой сын Калиты, Иоанн II, называл мачеху не иначе как княгиней Ульяной, а дочь её не называл сестрой.