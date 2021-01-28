Сироты

Уход за мальчиками взяла на себя няня Анна Ефимовна, которая в своё время нянчила ещё их отца. Братья Сергей и Борис вспоминали: «Когда мама умерла, Анна Ефимовна дала обет остаться с нами. Она принимала активное участие в нашем воспитании. Очень простая женщина, окончившая всего четыре класса, была доброй, умной и мудрой. Она вела хозяйство нашей семьи. Мы жили на иждивении бабушки Анны Александровны Пушкиной, хотя и получали какую-то незначительную пенсию как сироты».

Дедушка и бабушка по отцу — Борис Эдуардович и Ксения Николаевна Геринги тоже принимали участие в воспитании внуков.

Сергей Борисович так вспоминал об этом: «Они жили под Москвой, у них был дом в Быкове, где мы с братом часто бывали. Это было прекрасное место. Бабушка Ксения Николаевна нас с братом очень любила. И мы туда приезжали на каникулы каждое лето. Для нас это была отдушина — был дом, было тепло, где нас кормили и поили. Было где гулять — рядом лес».

Во время школьных каникул дед Борис много времени проводил с мальчиками, учил их мастерить и чинить вещи, эти навыки очень пригодились им в жизни. У братьев был собственный набор инструментов: топоры, ножовки, рубанки, отвёртки. Серёжа вместе с дедушкой Герингом сделал верстак. Для пополнения семейного бюджета Борис Эдуардович разводил белых мышей, которых сдавал для проведения опытов. Мальчики помогали деду делать клетки для мышей. В свободное время дед часто играл на скрипке, и внуки любили его слушать. Здесь же в Быково бывал и их младший сводный брат Павел.

Летом 1937 года братья Сережа и Боря как обычно отправились на каникулы в Быково. Расставаясь с Сергеем Петровичем, они и подумать не могли, что видят его последний раз.

Сергея Петровича Мезенцева снова арестовали в августе 1937 года якобы за участие в «эссэровско-повстанческо-фашистской организации», будто бы действовавшей в Вяземском районе, где до революции находилось имение Ершино. По приказу НКВД №00447 число репрессируемых за участие в этой «контре» было определено в шесть тысяч человек. Из них тысячу решили расстрелять, а остальных отправить в лагеря. Под эту репрессивную машину и угодил бывший помещик Мезенцев, якобы входивший в руководство организации. Постановлением тройки от 18 октября 1937 года Сергей Петрович Мезенцев был приговорён к смерти. Через четыре дня его расстреляли.