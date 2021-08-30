Математика для 6, 7 и 8 классов

90 минут один раз в неделю: 45 минут алгебра, 45 — геометрия. Математика очень важна, поскольку это обязательный для экзамена предмет. А как показывает практика, предмет этот — один из самых сложных для школьников средних и старших классов. На занятиях научат понимать, а не зубрить математику. Ребенок выйдет на хороший уровень для дальнейшей успешной учебы.

Компьютерная грамотность (8-14 лет)

120 минут один раз в неделю. Основы программирования, создание видеопрезентаций, 3D-моделирование, web-дизайн, Windows для начинающих. Это полноценный детский IT-класс. Ученики могут самостоятельно и безопасно использовать компьютер и интернет.



Каллиграфия (от пяти лет)

Индивидуальное занятие — 60 минут. Одно из редких направлений в детских развивающих центрах. Между тем, это неоценимо полезные занятия. Они развивают не только красивый почерк, но и в конечном счете стимулируют и развивают мозговую деятельность. При правильной постановке рук, графически правильном письме развиваются моторика, речь, глазомер, пространственная координация.



Скорочтение (индивидуально)

90 минут один раз в неделю. Ребенок освоит технику быстрого чтения текстов и анализа их содержания. Скорость чтения увеличивается в 3-5 раз по сравнению с первоначальной. И, как следствие, будет схватывать на лету новую информацию, легко учить стихи и работать с новыми текстами.