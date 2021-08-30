«Талант-клуб» — это уникальное пространство для умственного и творческого развития для детей от четырех лет и подростков. Развивающий центр находится в историческом центре Зеленограда. Сейчас открыт набор детей на занятия по различным интересным и полезным программам, есть и эксклюзивные направления. Рассказываем о плюсах и преимуществах «Талант-клуба», его педагогах и программах.
Занятия проходят в Бизнес-центре в Савелкинском проезде. Здесь созданы прекрасные условия — просторный холл, комфортные аудитории, большие экраны на стенах, компьютеры. Пространство организовано разумно и уютно, родители могут ждать детей на удобных диванах. Чистота и свежий воздух, работают кондиционеры. Кулер с водой, чай и сушки — для всех и в неограниченном количестве.
Возле бизнес-центра — большая парковка. Само здание охраняется, что означает полную безопасность для посетителей. В пешей доступности автобусные остановки.
Занятия проходят в небольших группах, дети распределяются в группы по возрасту и в зависимости от уровня владения предметом. Во всех аудиториях центра установлена система видеонаблюдения. Родители могут удаленно просматривать видео или прослушивать аудиозаписи занятий.
Комплексная подготовка к школе (5-7 лет)
90 минут один раз в неделю. Занятия проходят в интересном и активном формате. Играя, дети получают навыки и знания, необходимые для успешного обучения в школе. А также приучаются к коллективной работе, учатся дружить и слушать учителя.
По сути, это полная интеллектуальная и психологическая подготовка к школе: развитие памяти, внимания и усидчивости, навыки логического мышления, раскрытие творческих способностей, умение понимать свои ошибки.
Английский язык (4 — 14 лет)
45 минут два раза в неделю. Это современный многоуровневый курс, от elementary до advanced. На увлекательных интерактивных занятиях дети научатся красиво и правильно говорить на английском, понимать английскую речь, отвечать на простые вопросы. Коммуникативная методика снимает языковой барьер и страх перед общением.
Ментальная арифметика (5-14 лет)
90 минут один раз в неделю. Методика математических вычислений в уме гармонично развивает ребенка, тренирует ум — активируется работа правого полушария. Развиваются концентрация внимания, творческое и аналитическое мышление, воображение, логика и интуиция.
Математика для 6, 7 и 8 классов
90 минут один раз в неделю: 45 минут алгебра, 45 — геометрия. Математика очень важна, поскольку это обязательный для экзамена предмет. А как показывает практика, предмет этот — один из самых сложных для школьников средних и старших классов. На занятиях научат понимать, а не зубрить математику. Ребенок выйдет на хороший уровень для дальнейшей успешной учебы.
Компьютерная грамотность (8-14 лет)
120 минут один раз в неделю. Основы программирования, создание видеопрезентаций, 3D-моделирование, web-дизайн, Windows для начинающих. Это полноценный детский IT-класс. Ученики могут самостоятельно и безопасно использовать компьютер и интернет.
Каллиграфия (от пяти лет)
Индивидуальное занятие — 60 минут. Одно из редких направлений в детских развивающих центрах. Между тем, это неоценимо полезные занятия. Они развивают не только красивый почерк, но и в конечном счете стимулируют и развивают мозговую деятельность. При правильной постановке рук, графически правильном письме развиваются моторика, речь, глазомер, пространственная координация.
Скорочтение (индивидуально)
90 минут один раз в неделю. Ребенок освоит технику быстрого чтения текстов и анализа их содержания. Скорость чтения увеличивается в 3-5 раз по сравнению с первоначальной. И, как следствие, будет схватывать на лету новую информацию, легко учить стихи и работать с новыми текстами.
Логопед (5-12 лет)
Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В комплекс входит артикуляционная и пальчиковая гимнастика, упражнения для правильного произношения отдельных звуков, общее развитие речи, внимания, памяти, мышления, логики, восприятия. Обучение чтению по логопедическим букварям, графомоторика (определенное положение и движения пишущей руки). Занятия с логопедом — это и профилактика дислексии и дисграфии.
Нейропсихология (индивидуально)
Индивидуальные занятия — 60 минут. Нейропсихологическая помощь — эффективный способ помощь ребенку справиться с разными трудностями в школе. Ребенок может быстро уставать, отвлекаться, плохо запоминать и понимать материал. Быть неусидчивым или, наоборот, заторможенным, у него часто меняется настроение. Детский нейропсихолог подберет программу индивидуально для вашего ребенка по результатам диагностики.
Юный блогер-видеограф (8-15 лет)
120 минут один раз в неделю. Ребенок или подросток научится профессионально снимать и монтировать крутые видеоролики. И при этом правильно, безопасно и эффективно работать с социальными сетями. Это творческая работа: дети не будут бояться камеры, начнут виртуозно импровизировать в кадре, станут раскованными и артистичными. К тому же адаптируются к работе в команде. Всё это под контролем опытного педагога.
Не стоит бояться слова «блогер». Видеоблог — прекрасное и перспективное увлечение для современного ребёнка, весьма творческий процесс. Главное — помочь действовать грамотно. Блогинг требует багажа знаний и навыков: надо придумать сюжет, собрать материал, написать сценарий, подумать над стилем подачи, затем снять, смонтировать, опубликовать и общаться с аудиторией. Всё это, кстати, пригодится в дальнейшем во множестве профессий — от контент-менеджера и редактора интернет-издания до диджитал-маркетолога до кинооператора, режиссёра и актёра.
Руководству центра удалось собрать уникальный преподавательский коллектив. Это опытные, высококвалифицированные и чуткие специалисты. Например, Галина Анатольевна Фролова ведет четыре направления — скорочтение, подготовку к школе, каллиграфию, ментальную арифметику. Окончила с отличием МГПУ и Московский гуманитарный институт, стаж педагогической работы — 30 лет.
Александра Александровна Лемзякова, педагог дополнительного образования высшей категории, работает с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста. Ведет три развивающие и творческие программы.
Наталья Вячеславовна Шаруева — детский врач, нейропсихолог. Её хорошо знают в Зеленограде (и не только), как многолетнего директора зеленоградского медицинского колледжа. У Натальи Вячеславовны большой профессиональный и жизненный опыт работы с детьми и подростками.
Екатерина Дроздова — учитель-логопед, педагог-дефектолог, клинический психолог, более 12 лет занимается комплексным развитием речи и интеллекта детей от 4 до 12 лет.
Юлия Андреевна Виноградова и Валерия Андреевна Куц — опытные и креативные преподаватели английского языка.
Не секрет, что многие детские клубы работают без соответствующей лицензии — хотя и предлагают обучающие и развивающие программы. У «Талант-клуба» всё серьёзно: деятельность ведется на основании выданной департаментом образования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (Бизнес-центр), этаж 3
Телефон: 8-495-981-56-01; 8-925-090-26-34 (Сергей)
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Сайт: talent-club.ru
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