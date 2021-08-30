Лучшее — детям. Секреты детского развивающего центра «Талант-клуб» 30.08.2021 Развивающий центр «Талант-клуб»

«Талант-клуб» — это уникальное пространство для умственного и творческого развития для детей от четырех лет и подростков. Развивающий центр находится в историческом центре Зеленограда. Сейчас открыт набор детей на занятия по различным интересным и полезным программам, есть и эксклюзивные направления. Рассказываем о плюсах и преимуществах «Талант-клуба», его педагогах и программах.

Комфорт и безопасность

Занятия проходят в Бизнес-центре в Савелкинском проезде. Здесь созданы прекрасные условия — просторный холл, комфортные аудитории, большие экраны на стенах, компьютеры. Пространство организовано разумно и уютно, родители могут ждать детей на удобных диванах. Чистота и свежий воздух, работают кондиционеры. Кулер с водой, чай и сушки — для всех и в неограниченном количестве.

Возле бизнес-центра — большая парковка. Само здание охраняется, что означает полную безопасность для посетителей. В пешей доступности автобусные остановки.

Занятия проходят в небольших группах, дети распределяются в группы по возрасту и в зависимости от уровня владения предметом. Во всех аудиториях центра установлена система видеонаблюдения. Родители могут удаленно просматривать видео или прослушивать аудиозаписи занятий.

Подробно о направлениях и занятиях

Комплексная подготовка к школе (5-7 лет)
90 минут один раз в неделю. Занятия проходят в интересном и активном формате. Играя, дети получают навыки и знания, необходимые для успешного обучения в школе. А также приучаются к коллективной работе, учатся дружить и слушать учителя.
По сути, это полная интеллектуальная и психологическая подготовка к школе: развитие памяти, внимания и усидчивости, навыки логического мышления, раскрытие творческих способностей, умение понимать свои ошибки.

Английский язык (4 — 14 лет)
45 минут два раза в неделю. Это современный многоуровневый курс, от elementary до advanced. На увлекательных интерактивных занятиях дети научатся красиво и правильно говорить на английском, понимать английскую речь, отвечать на простые вопросы. Коммуникативная методика снимает языковой барьер и страх перед общением.

Ментальная арифметика (5-14 лет)
90 минут один раз в неделю. Методика математических вычислений в уме гармонично развивает ребенка, тренирует ум — активируется работа правого полушария. Развиваются концентрация внимания, творческое и аналитическое мышление, воображение, логика и интуиция.

Математика для 6, 7 и 8 классов
90 минут один раз в неделю: 45 минут алгебра, 45 — геометрия. Математика очень важна, поскольку это обязательный для экзамена предмет. А как показывает практика, предмет этот — один из самых сложных для школьников средних и старших классов. На занятиях научат понимать, а не зубрить математику. Ребенок выйдет на хороший уровень для дальнейшей успешной учебы.

Компьютерная грамотность (8-14 лет)
120 минут один раз в неделю. Основы программирования, создание видеопрезентаций, 3D-моделирование, web-дизайн, Windows для начинающих. Это полноценный детский IT-класс. Ученики могут самостоятельно и безопасно использовать компьютер и интернет.

Каллиграфия (от пяти лет)
Индивидуальное занятие — 60 минут. Одно из редких направлений в детских развивающих центрах. Между тем, это неоценимо полезные занятия. Они развивают не только красивый почерк, но и в конечном счете стимулируют и развивают мозговую деятельность. При правильной постановке рук, графически правильном письме развиваются моторика, речь, глазомер, пространственная координация.

Скорочтение (индивидуально)
90 минут один раз в неделю. Ребенок освоит технику быстрого чтения текстов и анализа их содержания. Скорость чтения увеличивается в 3-5 раз по сравнению с первоначальной. И, как следствие, будет схватывать на лету новую информацию, легко учить стихи и работать с новыми текстами.

Логопед (5-12 лет)
Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В комплекс входит артикуляционная и пальчиковая гимнастика, упражнения для правильного произношения отдельных звуков, общее развитие речи, внимания, памяти, мышления, логики, восприятия. Обучение чтению по логопедическим букварям, графомоторика (определенное положение и движения пишущей руки). Занятия с логопедом — это и профилактика дислексии и дисграфии.

Нейропсихология (индивидуально)
Индивидуальные занятия — 60 минут. Нейропсихологическая помощь — эффективный способ помощь ребенку справиться с разными трудностями в школе. Ребенок может быстро уставать, отвлекаться, плохо запоминать и понимать материал. Быть неусидчивым или, наоборот, заторможенным, у него часто меняется настроение. Детский нейропсихолог подберет программу индивидуально для вашего ребенка по результатам диагностики.

Юный блогер-видеограф (8-15 лет)
120 минут один раз в неделю. Ребенок или подросток научится профессионально снимать и монтировать крутые видеоролики. И при этом правильно, безопасно и эффективно работать с социальными сетями. Это творческая работа: дети не будут бояться камеры, начнут виртуозно импровизировать в кадре, станут раскованными и артистичными. К тому же адаптируются к работе в команде. Всё это под контролем опытного педагога.

Не стоит бояться слова «блогер». Видеоблог — прекрасное и перспективное увлечение для современного ребёнка, весьма творческий процесс. Главное — помочь действовать грамотно. Блогинг требует багажа знаний и навыков: надо придумать сюжет, собрать материал, написать сценарий, подумать над стилем подачи, затем снять, смонтировать, опубликовать и общаться с аудиторией. Всё это, кстати, пригодится в дальнейшем во множестве профессий — от контент-менеджера и редактора интернет-издания до диджитал-маркетолога до кинооператора, режиссёра и актёра.

Лучшие преподаватели

Руководству центра удалось собрать уникальный преподавательский коллектив. Это опытные, высококвалифицированные и чуткие специалисты. Например, Галина Анатольевна Фролова ведет четыре направления — скорочтение, подготовку к школе, каллиграфию, ментальную арифметику. Окончила с отличием МГПУ и Московский гуманитарный институт, стаж педагогической работы — 30 лет.

Александра Александровна Лемзякова, педагог дополнительного образования высшей категории, работает с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста. Ведет три развивающие и творческие программы.

Наталья Вячеславовна Шаруева — детский врач, нейропсихолог. Её хорошо знают в Зеленограде (и не только), как многолетнего директора зеленоградского медицинского колледжа. У Натальи Вячеславовны большой профессиональный и жизненный опыт работы с детьми и подростками.

Екатерина Дроздова — учитель-логопед, педагог-дефектолог, клинический психолог, более 12 лет занимается комплексным развитием речи и интеллекта детей от 4 до 12 лет.

Юлия Андреевна Виноградова и Валерия Андреевна Куц — опытные и креативные преподаватели английского языка.

Лицензия

Не секрет, что многие детские клубы работают без соответствующей лицензии — хотя и предлагают обучающие и развивающие программы. У «Талант-клуба» всё серьёзно: деятельность ведется на основании выданной департаментом образования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (Бизнес-центр), этаж 3
Телефон: 8-495-981-56-01; 8-925-090-26-34 (Сергей)

Инстаграм: @talentclub5
Сайт: talent-club.ru
Фейсбук: www.facebook.com/Talentclub5
Вконтакте: vk.com/club187141348


Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, дополнительное образование, Талант клуб
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
День города — 2021: пока обещают только салют Гид
Слышал, что осенью не надо подкармливать белок, иначе они разучатся сами искать еду. Это правда? Истории
Рейтинг школ Зеленограда: по ЕГЭ, качеству образования и олимпиадам Гид
Новые скидки для нового учебного года в сети кинотеатров «Синема Парк / Формула Кино» Новости
Салон красоты «FrauBeauty» переехал в 23 микрорайон Реклама
Лучшее — детям. Секреты детского развивающего центра «Талант-клуб» Партнерский материал
Подпорная стенка 19 века найдена во время реконструкции станции Крюково. Ей хотят присвоить статус объекта культурного наследия, а из части камней сделать памятник Истории
Зеленоградские дети прокатились на «пиратском» корабле и побывали в обновленном Северном речном вокзале Партнерский материал
Дорогу от Пятницкого шоссе до Путилково решило построить областное правительство. Это может быть плохо для Зеленограда Истории
Ещё два лабораторно-промышленных корпуса построят в Алабушево до 2022 года. Их будут сдавать в аренду Хайтек
Школа рисования «Палитра увлечений» объявляет набор детей на программы по рисунку и живописи на новый учебный год Реклама
Как озеро Сенеж на картине знаменитого художника Левитана вобрало в себя все русские пейзажи. И почему она осталась незаконченной Истории
Девять знаменитых зеленоградцев, похороненных на Центральном кладбище. Рассказываем, что они сделали для города, и осматриваем их мемориальные комплексы Партнерский материал с 9-dney.ru
Кофейня «Даблби» в Зеленограде перешла на стаканчики без слоя пластика. Их можно отправлять на переработку или они разложатся сами Новости
На Пятницком шоссе построят новую эстакаду возле метро Новости
Илья Ульянов: Победа будет за нами! Обращение кандидата в депутаты Государственной думы к зеленоградцам Реклама
Суд отказался вернуть на выборы в Госдуму кандидата от «Яблока» Льва Шлосберга. Он будет оспаривать связь со структурами Навального в Верховном и Конституционном судах Новости
У Дворца творчества в 9 микрорайоне завершили летнее благоустройство. Вот что получилось Новости
Пьяный водитель сбил двух женщин на регулируемой «зебре» через улицу Логвиненко. Он пытался сбежать, но очевидцы его поймали Новости
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Семейная школа «Совушки» объявляет набор детей во 2-5 классы и дошкольную группу на 2021-2022 учебный год Реклама
«Пятерочка» в 14-м микрорайоне сделала нормальный пандус. На это ушло больше года Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Станция «Зеленоград» появилась на перспективной схеме московского метро Новости
Мюзикл «Золушка» в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Новости
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Что убило рыбу в Рузинском водохранилище. Результаты анализов и предварительные итоги расследования Истории
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Кандидаты пошли вразнос. Их агитация становится всё более агрессивной Жизнь
Репетиторские «сливки» и борьба за каждый балл: как работает зеленоградский «iQ-центр» подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Гастрономический фестиваль фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир» — с 26 по 29 августа на территории Истринской сыроварни Олега Сироты Афиша
© 1997–2021 Зеленоград.ру