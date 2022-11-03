Восемь дней на «передке»

Ехали несколько часов и выгрузились в городе С. Там нас встретил пьянющий мобилизованный подполковник. Начал нас, все сто человек, строить на открытом пространстве, хотя в двух километрах мы видели фронт, где работает артиллерия, взрывы видны на горизонте — и слышно, и нутром чувствуется. Разместили нас в ангаре, на голом полу, благо, что выданные спальники были теплыми, удалось несколько часов поспать. Потом выяснилось, в эту ночь за наш ангар прилетел снаряд «Града», разрушил другую постройку.

Наутро снова нас строят, грузят на «Камазы», уезжаем. На вопросы «куда едем», «что делаем» никто не отвечал — узнаете, когда приедем. Когда приехали, сказали: «вы находитесь на второй линии обороны, здесь нельзя жечь костры, здесь „прилетает“, убивает людей». Мы в шоке, но на это никто внимания не обращал. При этом часть роты была из числа добровольцев, которые имели боевой опыт. Потом у нас сложилось чувство, что нас просто перепутали с добровольцами. Сказано было майору, который нас забирал с «нуля», набрать сто человек специалистов — он набрал 36 добровольцев, а остальных добрал кучей из неподготовленных мобилизованных.

Рассредоточили нас в лесополосе между полями, шириной до 15 метров. Когда мы туда заехали, ещё была листва и можно было как-то в этой посадке укрыться. Двое суток мы там пробыли, ни довольствия, ничего не дали. Люди готовы были пить мочу, в том числе и я. Спасало то, что там работали инженерные группы, готовя позицию под технику, и нам подкидывали баклажки с водой. Но у людей уже накипело, ждали мы назад майора, чтобы всё ему высказать.

Приехал майор, сказал, чтобы построили ему 28 человек и куда-то он их будет переводить. Я попал в их число. Опять мы погрузились в «Камазы» и уехали. По прибытию нам сказали, что мы приехали на первую линию обороны. В простонародье «передок». С этого началось самое интересное.

Опять позиции не подготовлены. Опять никаких условий. Опять в посадках между полями. Под минометным обстрелом. Никаких офицеров. Все от нас открещивались. Мы спрашивали, как мы можем занимать позиции добровольцев, которые приехали по своей воле и знают свою боевую задачу? Нам отвечали: «а какая разница?» Сошлись на том, что через три дня нас поменяют. Мы просидели там восемь суток.

Наш старший договорился, что нас сменят, они обещали, что сегодня-завтра нас выведут, ждите. Мы сидим на сумках, ждём. «Сегодня-завтра» прошло — нас никто не вывел. Пошли снова договариваться. И молодой лейтенант по общей станции перепутал два слова, передав, что мы диверсанты. Получилось так, что только по воле случая нас не расстреляли свои же, хотя мы просто ждали вывода. По общей станции пытались объяснить, что никакие мы не диверсанты, не дезертиры, но нас никто не слушал. Благо вызвали этого лейтенанта на командный пункт, он попытался им это объяснить и вопрос снялся, но сам факт…

В итоге нас вывели опять под минометным обстрелом. Приехали назад в С. Нам сказали: сидите пять дней, помойтесь-побрейтесь и опять «на перед», менять тех добровольцев, которые поменяли сейчас нас. Ночью, когда мы спали, прилетел «хаймарс», но нас не убило — здание было прочное, советское, разлетелась крыша в щепки, само здание разъехалось, но осталось целым.