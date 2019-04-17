«Закрыть и опечатать» магазин «Маячок», круглосуточно торгующий спиртным прямо напротив 15-го микорорайона, распорядился глава Солнечногорского района Владимир Слепцов в начале прошлой недели. Мы провели контрольную закупку и выяснили что его поручение не могут или не хотят выполнять.
Жесткое решение Слепцова показали в эфире районного телеканала. Глава района дал срок до 12-го апреля. Однако и 12-го, и в последующие дни магазин работал.
Zelenograd.ru провёл «контрольную закупку»: наш корреспондент зашёл в «Маячок» ранним утром — ещё не было семи — и попросил вина. Бутылку любезно вынесли из-за шторки. То есть, спиртное есть для покупателей в любое время суток.
Круглосуточный продуктовый «Маячок» работал на улице Андреевка в торговом центре «Мирус», который снесли еще в январе. После снова владельцы перевезли его в соседний гараж. Визиты полиции и претензии по поводу торговли крепким спиртным без лицензии ничего не изменили.
В «Маячке» торгует предприниматель Алексей Алабин. С 2016 года его штрафуют через суд за торговлю крепким спиртным без лицензии. Последний штраф составил 100 тысяч рублей. В документах административных дел почему-то ничего не говорится о нарушении времени продажи алкоголя — только об отсутствии лицензии (в Московской области, как и в Москве, магазинам запрещено продавать спиртное с 23:00 до 8:00).
Впрочем, если даже власти найдут способ прикрыть круглосуточную алколавку, недалеко есть еще одна — такой же «Маячок» 24/7 у пересечения улицы Андреевка и Георгиевского шоссе.
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