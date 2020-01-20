В праздничные дни 18 и 19 января зеленоградские водоемы посетило 5909 человек, 2779 человек совершили омовение в купелях. В том числе на Школьном озере посетителей было 1825 человек, 1022 из которых окунались в купель, на Чёрном озере в этом году зеленоградцев было 4084 человека, купающихся — 1757, сообщает департамент ГОиЧС.

Из-за тонкого льда в этом году мостки с перилами и антискользящим покрытием, ведущие к прорубям, установили на сваи, а не просто уложили на лёд.

Для более комфортного омовения рядом с купелями, как обычно, оборудовали, палатки для переодевания и обогрева. Также здесь работали бесплатные полевые кухни с горячим чаем и кашей.

На местах дежурили полиция, МЧС, сотрудники департамента ГОиЧС, медики, сотрудники управ и «Жилищника». Также следили за перемещением маломобильных горожан, пожилых и детей.

Купальщикам выдавали сертификат участника крещенского омовения.

У храмов в крещенскую ночь выстроились очереди за святой водой. Её выставили в чанах на улицу и разливали в принесённую прихожанами тару. Считается, что такая вода исцеляет и долго не портится.

Крещение не только один из больших христианских праздников, купание в эту ночь — одна из любимых народных традиций. Но, вопреки распространенному мнению, грехи этим не смоешь, напоминает Церковь.