Крещенские купания в Зеленограде посетили почти шесть тысяч человек. Фото 20.01.2020 ZELENOGRAD.RU

В праздничные дни 18 и 19 января зеленоградские водоемы посетило 5909 человек, 2779 человек совершили омовение в купелях. В том числе на Школьном озере посетителей было 1825 человек, 1022 из которых окунались в купель, на Чёрном озере в этом году зеленоградцев было 4084 человека, купающихся — 1757, сообщает департамент ГОиЧС.

Из-за тонкого льда в этом году мостки с перилами и антискользящим покрытием, ведущие к прорубям, установили на сваи, а не просто уложили на лёд.

Для более комфортного омовения рядом с купелями, как обычно, оборудовали, палатки для переодевания и обогрева. Также здесь работали бесплатные полевые кухни с горячим чаем и кашей.

На местах дежурили полиция, МЧС, сотрудники департамента ГОиЧС, медики, сотрудники управ и «Жилищника». Также следили за перемещением маломобильных горожан, пожилых и детей.

Купальщикам выдавали сертификат участника крещенского омовения.

У храмов в крещенскую ночь выстроились очереди за святой водой. Её выставили в чанах на улицу и разливали в принесённую прихожанами тару. Считается, что такая вода исцеляет и долго не портится.

Крещение не только один из больших христианских праздников, купание в эту ночь — одна из любимых народных традиций. Но, вопреки распространенному мнению, грехи этим не смоешь, напоминает Церковь.

Читайте также
Крещенские купания — 2019. Гром и молния. Фоторепортаж
На Крещенские купания вы:
Ходили купаться
Ходили смотреть
Не ходили
Проголосовали 175 человек
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Возвращались обмороженные, но счастливые, что удалось увидеть Ленина, хотя и мёртвого». Как школьники и комсомольцы посёлка Крюково горевали и прощались с вождем мирового пролетариата Истории
Большое помещение во «Флейте» начали готовить к капитальному ремонту, чтобы открыть там спортивный клуб. Оно пустует шестой год Новости
Детский сад достроили в 17-м микрорайоне. Его обещают открыть в сентябре (фотографии) Новости
Зеленоградский «Жилищник» сохранил самую назойливую систему контроля качества. Там пытаются получить бумажную расписку об отсутствии претензий Истории
Пешеходный светофор на Сосновой аллее не нужен, решили власти. Недавно там разрешили ездить быстрей, а раньше сбивали людей насмерть Новости
Выездная олимпиада МФТИ в Зеленограде для школьников 5-11 классов. Она дает существенные льготы при поступлении в вузы Афиша
Депутаты нашли закон, позволяющий принудительно госпитализировать психически нездоровых соседей. Но это не поможет выгрести мусор из их квартир Новости
В Шереметьево открылся новый терминал C1: какие рейсы, как добраться, вакансии и шум от самолетов Истории
Крещенские купания в Зеленограде посетили почти шесть тысяч человек. Фото Новости
Школа заменила охранника, который эвакуировал школу из-за прошедшей через закрытый турникет мамы. А юрист считает, что состава преступления нет — школа не режимный объект Истории
Многоуровневый паркинг в 17-м микрорайоне не будут строить, пока не заполнят платные уличные стоянки Новости
Из-за «еврозимы» московские коммунальщики начали готовиться к торфяным пожарам. Чтобы не повторился ад 2010 года Новости
На Крюковской площади таксист сбил пешехода. Его увели, не дожидаясь полиции Новости
Ярмарки выходного дня в уличных палатках уходят в прошлое. В Зеленограде их останется всего две Новости
Ребенку из Зеленограда собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире. Почему нет альтернативы и почему не помогает государство? Истории
Интеллектуальная игра «Детская Мозгобойня» - 26 января Афиша
© 1997–2020 Зеленоград.ру