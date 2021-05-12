Солнечное уютное помещение с большими окнами. Перед зеркалом на тренажере — девушка с красивой фигурой. Эта та красота, которая говорит о здоровье, — естественная, легкая, гармоничная. «Вдох… вытягиваешь позвоночник, как трубу, вверх, стопы сильно давят в пол… чувствуешь, как внутренняя часть бедра начинает классно работать?» — объясняет очередное движение тренер. Это руководитель и ведущий эксперт студии Pilates by Milatsa Мила Цяпура. Мы разговариваем о том, что такое пилатес, здоровые движения, и что происходит с людьми, приходящими на тренировки.
— Есть такой народный стереотип: пилатес — это «гимнастика для бабушек». Ну или для всех, кто не может заниматься чем-то более физически сложным…
— Действительно, есть такой забавный стереотип. Конечно же, это не так. Что такое пилатес? Для начала — небольшой экскурс в историю. Джозеф Пилатес — основоположник системы физических упражнений, системы оздоровления тела через осознанное движение. Он родился в конце 19 века в Германии, рос очень слабым и больным ребенком. Но уже подростком стал спортсменом-самоучкой, изучал европейские и восточные тренировки и практики. Он придумал собственную систему упражнений — контрологию — и создал себе красивое и здоровое тело. В пожилом уже возрасте позировал для художников.
Пилатес начинал практику с восстановления раненых в военном госпитале во время Первой мировой войны. Он оборудовал больничные кровати шкивами, ремнями и пружинами — эти койки и стали прототипами современных тренажеров. В дальнейшем тренировал в Нью-Йорке профессиональных спортсменов и артистов балета. Об этом человеке можно рассказывать долго, а суть в том, что созданная им система тренировок и оздоровления после его жизни развивалась, совершенствовалась — дополнялась современными исследованиями в области анатомии, физиологии и биомеханики, — и стала очень популярной.
Чем занимаемся мы? Персональными профессиональными тренировками. Это лучшее из методики, квинтэссенция идей Пилатеса.
Есть идеология пилатеса — это движение, тренировки через восстановление здорового движения. Это не обычные физкультурные упражнения, мы мыслим категориями движения. Вот как бы вы ответили — что такое приседание?
— Обычное упражнение.
— А для нас это движение в голеностопном и тазобедренном суставе с сохранением стабильного положения позвоночника и удержанием баланса на правую и левую сторону равномерно. Понимаете? — это осознанное движение. Разумеется, при этом контролируется и очень важно правильное дыхание. Мы все время двигаемся, даже когда просто дышим — дыхание ведь тоже движение.
— Любое движение приносит пользу?
— Движение — это жизнь. Но есть нюансы. Современный образ жизни, увы, подразумевает сидение большую часть времени. Часто в скрюченном, согнутом состоянии. А сидение — это второе курение, как кто-то верно заметил. За долгие годы малоподвижной жизни мы теряем подвижность суставов. И если такой человек резко перейдет к спортивным занятиям — пойдет в тренажерный зал, например, — то неизвестно, как это отзовется, адаптировано ли его тело к таким конкретным нагрузкам. Пилатес тем и хорош, что позволяет адаптировать конкретного человека с конкретными проблемами к правильным движениям.
При этом своим клиентам я всегда рекомендую как можно больше разных движений — танцы, плавание, бег, велосипед и так далее. Только приветствую.
— Кто у вас занимается? Что люди хотят получить от тренировок?
— К нам приходят люди с совершенно разными запросами и задачами. Это и реабилитация после травм, нарушения опорно-двигательного аппарата, и болевой синдром без конкретного диагноза — например, болит спина. Это могут быть грыжи, сколиозы, остеохондрозы, проблемы с суставами и связками. Мы также работаем с беременными женщинами и детьми. Детей можно приводить лет с пяти-шести, а верхней возрастной планки и вовсе нет.
Одни хотят избавиться от боли, вторые — обрести красивое гибкое тело, третьи — восстановить подвижность, реабилитироваться после травмы или болезни. Естественно, у нас работают специалисты, которые отлично знают, как работать с любым человеком — будь то здоровый взрослый, желающий укрепить и развить тело, ребенок с нарушением осанки (что бывает очень часто) или человек после травмы. Они знают всё.
А главный посыл — «я хочу нравиться себе в зеркале и хорошо себя чувствовать». Появляется легкость, потому что тело начинает двигаться гармонично и естественно. Искусственные методы удержания осанки не работают. Мы не можем контролировать постоянно положением нашего тела — это лишь создает дополнительные зажимы. Нам надо научить тело двигаться легко. Через пилатес люди знакомятся со своим телом, их мышцы работают эффективно. Снижается или пропадает боль в спине, становится комфортно ходить, сидеть, стоять, засыпать и просыпаться — пропадает избыточное напряжение.
— Как проходят занятия? Можно ли заниматься в группе?
— Мы занимаемся на профессиональном студийном оборудовании для пилатеса. Это отличные многофункциональные тренажеры, с помощью которых можно делать 100-200 разных упражнений, в том числе стоя, сидя и лёжа. Они могут быть как отягощением, платформой для баланса, а также и способствовать расслаблению и снятию напряжения.
Мы в большей степени ориентированы на индивидуальные занятия, но есть и несколько мини- групп. Кому-то удобнее заниматься в группах, в этом есть свои плюсы. У нас создан абсолютно новый формат групп «трио» — это всего три человека. Что позволяет сохранить индивидуальный подход.
— Не все сейчас готовы приходить на занятия, а можно сначала попробовать тренироваться удаленно?
— Да, есть онлайн-тренировки. Например, по скайпу. Или в формате онлайн-студии приобрести подписку на уроки на месяц.
Вообще, чтобы попробовать, можно записаться на стартовую тренировку. Изменения почувствуете с первого раза.
— Расскажите о себе. Чем вы занимались, как пришли к пилатесу?
— Я преподавала фитнес с 2003 года. С детства занималась хореографией — классическим и народным танцем. Потом случайно, за компанию, пришла с подругой на кастинг тренеров с обучением в фитнес-клуб. Обе прошли кастинг. Активно училась — это параллельно с обучением в вузе, — мне очень понравилось.
Родила детей, переехала в Зеленоград в 2006 году. В 2009-м пришла устраиваться на работу в фитнес-клуб, но мне сказали: «Нам нужен пилатес». Пошла учиться пилатесу, на большой интенсивный курс. И поняла, что это моя любовь с первого взгляда. Я начала интегрировать эту методику в фитнес-тренировки. С 2010 года преподаю пилатес. А в 2018-м прошла международную сертификацию Polestar Pilates.
Звучит все это вроде бы просто, но тренеру нужно постоянно учиться, поскольку терапия движением — это такая область, которая развивается стремительно. Не говоря уж о том, что надо знать анатомию и физиологию. Надо и вкладываться в дорогое оборудование для студии. Но это благодарный труд — мы возвращаем людям здоровье и делаем их красивыми.
Адрес: Зеленоград, корпус 2304
Сайт: milatsa-pilates.ru
Инстаграм @pilates_zelenograd
Запись по телефону: 8-915-213-80-50