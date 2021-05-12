— Есть такой народный стереотип: пилатес — это «гимнастика для бабушек». Ну или для всех, кто не может заниматься чем-то более физически сложным…

— Действительно, есть такой забавный стереотип. Конечно же, это не так. Что такое пилатес? Для начала — небольшой экскурс в историю. Джозеф Пилатес — основоположник системы физических упражнений, системы оздоровления тела через осознанное движение. Он родился в конце 19 века в Германии, рос очень слабым и больным ребенком. Но уже подростком стал спортсменом-самоучкой, изучал европейские и восточные тренировки и практики. Он придумал собственную систему упражнений — контрологию — и создал себе красивое и здоровое тело. В пожилом уже возрасте позировал для художников.



Пилатес начинал практику с восстановления раненых в военном госпитале во время Первой мировой войны. Он оборудовал больничные кровати шкивами, ремнями и пружинами — эти койки и стали прототипами современных тренажеров. В дальнейшем тренировал в Нью-Йорке профессиональных спортсменов и артистов балета. Об этом человеке можно рассказывать долго, а суть в том, что созданная им система тренировок и оздоровления после его жизни развивалась, совершенствовалась — дополнялась современными исследованиями в области анатомии, физиологии и биомеханики, — и стала очень популярной.



Чем занимаемся мы? Персональными профессиональными тренировками. Это лучшее из методики, квинтэссенция идей Пилатеса.



Есть идеология пилатеса — это движение, тренировки через восстановление здорового движения. Это не обычные физкультурные упражнения, мы мыслим категориями движения. Вот как бы вы ответили — что такое приседание?