Из следственного изолятора Азамат К. уезжал в зеленоградский суд без телесных повреждений — это было зафиксировано в журнале. В СИЗО он вернулся оттуда со следами побоев. Он утверждает, что его избили сотрудники конвойной службы московской полиции, причем уже в помещениях суда. В результате на судебное заседание он не попал, хотя и находился в том же здании парой этажей ниже.
Подробно о случившемся с подсудимым, гражданином России, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
По словам Азамата, по прибытии в зеленоградский суд его сразу отвели в досмотровую. Один из конвоиров вытащил из рюкзака подсудимого молитвенный коврик и швырнул его на пол. «Это оскорбило мои религиозные чувства, и я сделал замечание, чтобы он был аккуратнее и не кидал молитвенный коврик. Я не кричал и не матерился на конвоиров, тем более не мог их никак ударить, потому что руки были скованы [наручниками] за спиной», — говорит Азамат.
После его замечания другой сотрудник конвойной службы приблизился к подсудимому, одной рукой схватил за бороду, во второй была зажигалка. Конвоир поднес ее к лицу Азамата и спросил: «Ну что, чурка, поджечь тебе бороду?», а затем нанес подсудимому несколько ударов подряд кулаком в левый глаз. От боли Азамат осел на стул.
Следом к избиению присоединились двое других конвоиров. «Они повалили меня на живот (руки мои были за спиной) и стали также меня избивать ногами, обутыми в берцы, по спине, бокам и голове, — продолжает рассказ Азамат. — Больше всего ударов пришлось в левую часть головы сбоку. Одновременно мне наносились удары дубинкой. Мне кажется, что мне нанесли не менее 15 ударов. Я лежал на животе и пытался уклониться от ударов и кричал, так как было очень больно. Все происходящее было для меня унизительно, поведение конвоиров было явно неадекватным ситуации».
Избиение продолжалось около десяти минут — так, по крайней мере, показалось Азамату. Затем его подняли с пола и отвели в камеру. Находившийся там человек, шокированный состоянием Азамата, стал требовать от конвоиров вызвать «скорую помощь». Тогда же с Азамата наконец сняли наручники.
«Скорую» вызывали дважды. В общей сложности Азамат провел в конвойных помещениях суда более десяти часов, примерно с десяти утра до половины девятого вечера. Потом его вернули в СИЗО. «Там его осмотрели врачи: в медицинской справке говорится про „ушибы головы“, гематомы, ушиб спины и ссадины», — пишет «Коммерсант».
Адвокат Азамата обратился за помощью в ОНК, которая вместе с Комитетом против пыток настояла на проведении дополнительного медосмотра в СИЗО и фотовидеофиксации его телесных повреждений.
В следственный изолятор нельзя проносить фото- и видеотехнику, только члены Общественной наблюдательной комиссии могут зайти в СИЗО и официально зафиксировать побои, а также принять заявление у содержащегося под стражей. Адвокат этого сделать не может, пояснила «Зеленоград.ру» Марина Литвинович.
«Мы подали заявление о преступлении в зеленоградский Следственный комитет (СК). В нем мы описали ситуацию, привели показания Азамата и приложили материалы медосвидетельствования», — рассказала Литвинович.
ОНК и Комитет против пыток посетили зеленоградский суд и подали на имя председателя обращение с просьбой предоставить доступ в конвойные помещения для проведения осмотра.
Следственный комитет перенаправил материалы в МВД, а суд отказал в доступе к конвойным помещениям.
Однако проводить проверки в отношении сотрудников полиции может только СК, «а не те органы, сотрудники которых подозреваются в преступлении», пишет «Коммерсант», цитируя представителя столичной ОНК Георгия Иванова. А также приводит слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, что «конвой суду не подчиняется» и зеленоградский суд имел право отказать, так как «помещение не входит в перечень мест, куда законодательно разрешен доступ членам наблюдательных комиссий».
В конвойных помещениях содержат тех, кого доставляют в суд под стражей, — нечто вроде мини-тюрьмы. «Коридор с рядом крошечных камер, закрытых решетками, в которых нет ничего, кроме скамеек. Даже туалета в них нет, и каждый раз людям необходимо отдельно просить конвоиров их туда вывести», — рассказывает Литвинович.
Проблемой конвойных помещений в судах, отмечает она, является и то, что «они не полностью оборудованы камерами наблюдения — фактически они есть только в коридорах, да и то не везде. Что происходит в других помещениях — остается скрытым».
По информации «Коммерсанта», Азамат подчеркнул, что камер в помещении не было, но при этом у каждого конвоира на груди были видеорегистраторы.
Общественная наблюдательная комиссия следит за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. По закону, у правозащитников есть доступ в следственные изоляторы, колонии, изоляторы временного содержания. А вот в конвойные помещения судов — нет, хотя по сути это тоже места принудительного содержания. «Закрытость конвойных помещений суда от наблюдения и контроля общественников неизбежно создает возможности для произвола», — отмечает Литвинович.
У сотрудников суда также нет доступа в конвойные помещения. Об этом говорится в комментарии пресс-службы суда, опубликованном ТАСС.
В тот день суд рассматривал вопрос о продлении Азамату срока содержания под стражей, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе районного суда. В назначенное время председательствующий открыл судебное заседание. При докладе о явке лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, было установлено, что «участие подсудимого в судебном заседании не может быть обеспечено по состоянию его здоровья».
На следующий день поступила апелляционная жалоба, в которой адвокат Азамата выразил несогласие с постановлением суда о новом сроке содержания под стражей, вынесенным накануне в отсутствие обвиняемого. В жалобе адвокат также указал, что его подзащитного избили сотрудники конвойной службы при доставлении в суд
Защитой прав Азамата в случае с избиением конвоирами занялся Комитет против пыток, привлечённый к делу Общественной наблюдательной комиссией.
«Конвой МВД стал часто руки распускать, вот прямо каждый месяц, а то и чаще, наносят телесные повреждения доставляемым в суд», — пишет Марина Литвинович.
Что касается апелляционной жалобы на постановление суда об установлении срока содержания под стражей, ее рассмотрит Московский городской суд. Известно, что Азамат содержится под стражей с декабря 2018 года по обвинению в грабеже «с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» (один эпизод). С тех пор ему несколько раз продлевали срок содержания под стражей.
Через год в деле Азамата, кроме грабежа, появилось обвинение еще в четырех кражах, одна из которых совершена группой лиц по предварительному сговору. Суд истребовал доказательства и назначил следующее заседание на 28 февраля этого года.