Избиение

Подробно о случившемся с подсудимым, гражданином России, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

По словам Азамата, по прибытии в зеленоградский суд его сразу отвели в досмотровую. Один из конвоиров вытащил из рюкзака подсудимого молитвенный коврик и швырнул его на пол. «Это оскорбило мои религиозные чувства, и я сделал замечание, чтобы он был аккуратнее и не кидал молитвенный коврик. Я не кричал и не матерился на конвоиров, тем более не мог их никак ударить, потому что руки были скованы [наручниками] за спиной», — говорит Азамат.

После его замечания другой сотрудник конвойной службы приблизился к подсудимому, одной рукой схватил за бороду, во второй была зажигалка. Конвоир поднес ее к лицу Азамата и спросил: «Ну что, чурка, поджечь тебе бороду?», а затем нанес подсудимому несколько ударов подряд кулаком в левый глаз. От боли Азамат осел на стул.

Следом к избиению присоединились двое других конвоиров. «Они повалили меня на живот (руки мои были за спиной) и стали также меня избивать ногами, обутыми в берцы, по спине, бокам и голове, — продолжает рассказ Азамат. — Больше всего ударов пришлось в левую часть головы сбоку. Одновременно мне наносились удары дубинкой. Мне кажется, что мне нанесли не менее 15 ударов. Я лежал на животе и пытался уклониться от ударов и кричал, так как было очень больно. Все происходящее было для меня унизительно, поведение конвоиров было явно неадекватным ситуации».

Избиение продолжалось около десяти минут — так, по крайней мере, показалось Азамату. Затем его подняли с пола и отвели в камеру. Находившийся там человек, шокированный состоянием Азамата, стал требовать от конвоиров вызвать «скорую помощь». Тогда же с Азамата наконец сняли наручники.

«Скорую» вызывали дважды. В общей сложности Азамат провел в конвойных помещениях суда более десяти часов, примерно с десяти утра до половины девятого вечера. Потом его вернули в СИЗО. «Там его осмотрели врачи: в медицинской справке говорится про „ушибы головы“, гематомы, ушиб спины и ссадины», — пишет «Коммерсант».