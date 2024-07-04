Летом «Мосгортранс» вводит «скорректированное расписание» автобусов. Иначе говоря — уменьшает число машин на некоторых маршрутах «в связи со сложившимся пассажиропотоком».

Например, на маршруте №19 сейчас ходит 20 автобусов, а весной — 22, на маршруте 400К весной было 16 автобусов (а годом раньше — 17), а сейчас 15. При этом ездят не все запланированные автобусы. Часть рейсов «выбывает» из-за различных неисправностей или задержек. Например, в марте таких потерянных рейсов было 15%, то есть почти каждый шестой автобус не выходил на линию. При этом из-за задержек не вышло только три процента, остальные — «по браку», следует из анализа ответов префектуры на жалобы пассажиров.

При этом многие маршруты часто переполнены. Особо стоит отметить постоянные проблемы на маршруте e41 — из-за чего в «Ховрино» постоянно скапливаются толпы пассажиров.

Зеленоградцы жалуются в префектуру, но рядовые чиновники ничего не могут сделать — автобусы не в их зоне ответственности. Они просто пересылают жалобы в структуры департамента транспорта и придумывают формулировки для ответных оправданий — из них уже можно сделать небольшой справочник.

А ещё — регулярно отправляют в «Мосгортранс» письма «о необходимости принять меры» и выпускать на маршрут исправные автобус в соответствии с расписанием. Недавно осмелели и «предложили принять действенные меры по нормализации 19-го маршрута». Что делают в «Мосгортрансе» с этими письмами, можно только догадываться.

Мы не видим всей статистической информации по реальному числу автобусов и пассажиропотоку, но видим фактически переполненные автобусы, на собственной шкуре чувствуя проблему. Сейчас самое время вмешаться префекту Смирнову и прямо поставить вопрос о решении проблемы перед мэром Собяниным и начальником дептранса Ликсутовым. А то, похоже, в Москве думают, что с открытием МЦД все транспортные проблемы Зеленограда решены. Если этого не сделать сейчас, осенью будет хуже.