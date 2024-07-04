Количество автобусов уменьшают, а доля сломанных машин доходит до 12% 04.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Летом «Мосгортранс» вводит «скорректированное расписание» автобусов. Иначе говоря — уменьшает число машин на некоторых маршрутах «в связи со сложившимся пассажиропотоком».

Например, на маршруте №19 сейчас ходит 20 автобусов, а весной — 22, на маршруте 400К весной было 16 автобусов (а годом раньше — 17), а сейчас 15. При этом ездят не все запланированные автобусы. Часть рейсов «выбывает» из-за различных неисправностей или задержек. Например, в марте таких потерянных рейсов было 15%, то есть почти каждый шестой автобус не выходил на линию. При этом из-за задержек не вышло только три процента, остальные — «по браку», следует из анализа ответов префектуры на жалобы пассажиров.

При этом многие маршруты часто переполнены. Особо стоит отметить постоянные проблемы на маршруте e41 — из-за чего в «Ховрино» постоянно скапливаются толпы пассажиров.

Зеленоградцы жалуются в префектуру, но рядовые чиновники ничего не могут сделать — автобусы не в их зоне ответственности. Они просто пересылают жалобы в структуры департамента транспорта и придумывают формулировки для ответных оправданий — из них уже можно сделать небольшой справочник.

А ещё — регулярно отправляют в «Мосгортранс» письма «о необходимости принять меры» и выпускать на маршрут исправные автобус в соответствии с расписанием. Недавно осмелели и «предложили принять действенные меры по нормализации 19-го маршрута». Что делают в «Мосгортрансе» с этими письмами, можно только догадываться.

Мы не видим всей статистической информации по реальному числу автобусов и пассажиропотоку, но видим фактически переполненные автобусы, на собственной шкуре чувствуя проблему. Сейчас самое время вмешаться префекту Смирнову и прямо поставить вопрос о решении проблемы перед мэром Собяниным и начальником дептранса Ликсутовым. А то, похоже, в Москве думают, что с открытием МЦД все транспортные проблемы Зеленограда решены. Если этого не сделать сейчас, осенью будет хуже.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автобусы, автобус 19, автобус 400к
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Футбольные ворота упали на человека на площадке в 10-м микрорайоне Новости
Почему Центр активной жизни «Савёлки» — лучшее место для арендаторов? Реклама
Три из пяти поездов «Иволга» сняли с линии по итогам расследования расцепления вагонов электрички МЦД-3 Новости
Льготный проезд по М-11 для жителей Зеленограда в министерстве транспорта делать отказались. Но компенсацию проезда для многодетных рассматривают Новости
Врачи-косметологи-дерматологи клиники «ЭстеДи» приглашают на процедуры Реклама
Грозу, ливень, крупный град и шквалистый ветер ожидают в Московском регионе 5 июля Новости
Зеленоградский ЗАГС открылся после ремонта. Посмотрите, какой он теперь внутри Новости
Институт цифрового дизайна НИУ МИЭТ: узнай всё о создании виртуальных миров, симуляторов и айдентики бренда Реклама
Бассейн «Орбита» закрылся почти на два месяца «для профилактики» Новости
Количество автобусов уменьшают, а доля сломанных машин доходит до 12% Истории
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «Создание игры Roblox» Реклама
«Издалека все красиво смотрится, а зайдешь и ужаснешься». Парк Победы снова (третий год) завален мусором, который не успевают убирать Истории
Клещей снова начали травить по всему городу. Предупреждают об этом за 20 минут до начала обработки, хотя она опасна для людей и домашних животных Новости
Ретрофестиваль советской техники «Автобаза-2024» - 6 июля в Музее ретроавтомобилей ВБВ Реклама
Дебаты между зеленоградскими кандидатами в Мосгордуму предложил провести кандидат Иван Ульянченко Новости
Суд решил снести парковку на 150 мест в 17-м микрорайоне Новости
Электроника и биомедицинская техника в МИЭТ — от технологий 3D сборки микросхем до подавляющего боль нейростимулятора Реклама
Газовый баллон взорвался на крыше автобуса в Москве. «Газобусы» этого производителя ездят и на маршруте e41 Новости
На участке Ленинградского шоссе добавят выделенную полосу для автобусов и такси. Обещают, что в сентябре поедем быстрей Новости
Мощная новинка от Sura Sushi Реклама
На Быковом болоте начали укреплять береговую линию и строить набережную. Выглядит она плохо и недолговечно Новости
Заброшенный санаторий Артёма возле Зеленограда купили автодилеры. Возможно, там устроят здравницу Новости
«Жилищник» и МОЭК публично винят друг друга в проблемах с горячей водой. Пора запретить такой перевод стрелок Новости
Ловите скидку 20% на исследования у доктора Наседкина включая комплексное обследование — до конца июля в Гастроцентре Реклама
Кандидаты в депутаты Мосгордумы собирают подписи через Госуслуги — осталось меньше недели Новости
Уникальную спортивную площадку обещает поставить в нашем городе канал СТС, если зеленоградский участник телешоу «Суперниндзя. Дети» победит в зрительском голосовании Новости
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-15 лет Реклама
К очередному повышению коммуналки рассказываем, как получить субсидию на оплату ЖКХ. Кому положена, какие документы, сколько денег вернут Гид
Лодочная станция открылась на Михайловских прудах в 15-м микрорайоне Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) приглашает на дни открытых дверей учеников 9 и 11 классов Реклама
До станции МЦД Фирсановская начал ходить ещё один автобус из Зеленограда Новости
«Дом Лани» открылся после длительного перерыва Новости
В дисконтном магазине «Джинсовый мир» в ТРЦ «Зеленопарк» — скидка -50% на весь ассортимент Реклама
Уголок с бабл-чаем открылся на Центральном проспекте Новости
Автомат по продаже очищенной воды в собственную тару поставили в пятом микрорайоне Новости
Дни клиента в студии массажа лица IDOL FACE — 28-30 июня. Скидка 15% на всё, включая абонементы Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру