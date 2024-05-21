Сказочная карета находится в МЖК, и стоит на своём месте с прошлого века — с мая 1994 года. Рассказываем, откуда взялась в середине 1990-х такая красота и как её удалось сохранить для нынешних малышей.
В 1993 году в строящемся районе МЖК ввели в эксплуатацию первые жилые дома — 8-этажные корпуса: 522, 523, 524 и 525. Напротив них проектом были предусмотрены две детские площадки, которые в наступившей новой экономической реальности, больше похожей на повсеместный развал и хаос, взять было негде. Их никто не выпускал и не продавал. Руководству МЖК пришлось позаботиться об их создании самостоятельно.
«Первый вариант был — обратиться в наш зеленоградский Леспаркхоз, мастера которого изготавливали из дерева замечательные игровые элементы: фигуры зверей, горки, качели, словом, всё, что нам нужно, — рассказал «Зеленоград.ру» председатель совета НП МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский. — Они создали по нашему заказу замечательную площадку с резными качелями, песочницами с грибочками, медвежатами, лисятами, героями сказок. Она находилась напротив корпуса 525, на том месте, где сегодня располагается площадка с качелями.
Вторую площадку решили сделать в другом стиле, чтоб не повторять деревянную. Мы искали в Москве самобытных мастеров, и нашли на Южнопортовой улице завод металлоизделий. Там некий энтузиаст делал металлические игровые элементы. Для нас сработали «железные» фигуры-лазалки: «верблюда», «жирафа», «черепаху», качалку-«пеликана» и необыкновенное бревно-«крокодила». Бревно было спиной крокодила, и по краям оно на кольцах цепочки крепилось к хвосту и к голове этой рептилии. В общем, «крокодил» шатался, и по нему надо было проходить за ручку с родителями. Ещё на этой площадке была горка, двое качелей, и главное украшение — сказочная карета".
Со временем обе площадки постепенно изнашивались. Деревянную время от времени обновляли, заказывая Леспаркхозу новые фигуры, а металлическую регулярно красили. Она прослужила примерно полтора десятка лет, и когда ржавчина стала выпирать наружу из-под многочисленных слоёв краски, площадку пришлось демонтировать.
«Карета тоже была ржавенькая, но она сделана не из трубчатого металла, а из арматуры и, несмотря на почтенный возраст, оставалась самым привлекательным элементом старой площадки, — продолжает Александр Раптовский. — Детский экипаж сработан на совесть. У кареты изящные пропорции, она удобна для малышей. Мне хотелось сохранить её. Я отвез карету на завод, где делали пескоструйную обработку. Там её очистили от слоёв старой краски, ржавчины — сняли всё до голого металла. А потом покрыли специальным термостойким составом и произвели обжиг в печи при очень высокой температуре. В 2014 году обновлённая карета вернулась на площадку».
«Мы снабдили её памятной табличкой — как-никак свидетель истории МЖК. Многие жители нашего микрорайона, которые детьми играли с этой каретой, теперь уже приводят поиграть с ней своих детей», — говорит Раптовский.
Сегодня карета — один из самых старых в Зеленограде действующих элементов на детской площадке. Причём это не просто уцелевшая стандартная металлическая конструкция, а уникальное изделие — своего рода арт-объект, с любовью изготовленный и бережно сохранённый.
«Зеленоград.ру» благодарит Александра Раптовского за помощь в подготовке этой статьи.