Сказочной карете — ветерану детских площадок Зеленограда — исполнилось 30 лет 21.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Сказочная карета находится в МЖК, и стоит на своём месте с прошлого века — с мая 1994 года. Рассказываем, откуда взялась в середине 1990-х такая красота и как её удалось сохранить для нынешних малышей.

В 1993 году в строящемся районе МЖК ввели в эксплуатацию первые жилые дома — 8-этажные корпуса: 522, 523, 524 и 525. Напротив них проектом были предусмотрены две детские площадки, которые в наступившей новой экономической реальности, больше похожей на повсеместный развал и хаос, взять было негде. Их никто не выпускал и не продавал. Руководству МЖК пришлось позаботиться об их создании самостоятельно.

Читайте также
История МЖК — самого необычного микрорайона Зеленограда

«Первый вариант был — обратиться в наш зеленоградский Леспаркхоз, мастера которого изготавливали из дерева замечательные игровые элементы: фигуры зверей, горки, качели, словом, всё, что нам нужно, — рассказал «Зеленоград.ру» председатель совета НП МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский. — Они создали по нашему заказу замечательную площадку с резными качелями, песочницами с грибочками, медвежатами, лисятами, героями сказок. Она находилась напротив корпуса 525, на том месте, где сегодня располагается площадка с качелями.

Вторую площадку решили сделать в другом стиле, чтоб не повторять деревянную. Мы искали в Москве самобытных мастеров, и нашли на Южнопортовой улице завод металлоизделий. Там некий энтузиаст делал металлические игровые элементы. Для нас сработали «железные» фигуры-лазалки: «верблюда», «жирафа», «черепаху», качалку-«пеликана» и необыкновенное бревно-«крокодила». Бревно было спиной крокодила, и по краям оно на кольцах цепочки крепилось к хвосту и к голове этой рептилии. В общем, «крокодил» шатался, и по нему надо было проходить за ручку с родителями. Ещё на этой площадке была горка, двое качелей, и главное украшение — сказочная карета".

Со временем обе площадки постепенно изнашивались. Деревянную время от времени обновляли, заказывая Леспаркхозу новые фигуры, а металлическую регулярно красили. Она прослужила примерно полтора десятка лет, и когда ржавчина стала выпирать наружу из-под многочисленных слоёв краски, площадку пришлось демонтировать.

«Карета тоже была ржавенькая, но она сделана не из трубчатого металла, а из арматуры и, несмотря на почтенный возраст, оставалась самым привлекательным элементом старой площадки, — продолжает Александр Раптовский. — Детский экипаж сработан на совесть. У кареты изящные пропорции, она удобна для малышей. Мне хотелось сохранить её. Я отвез карету на завод, где делали пескоструйную обработку. Там её очистили от слоёв старой краски, ржавчины — сняли всё до голого металла. А потом покрыли специальным термостойким составом и произвели обжиг в печи при очень высокой температуре. В 2014 году обновлённая карета вернулась на площадку».

«Мы снабдили её памятной табличкой — как-никак свидетель истории МЖК. Многие жители нашего микрорайона, которые детьми играли с этой каретой, теперь уже приводят поиграть с ней своих детей», — говорит Раптовский.

Сегодня карета — один из самых старых в Зеленограде действующих элементов на детской площадке. Причём это не просто уцелевшая стандартная металлическая конструкция, а уникальное изделие — своего рода арт-объект, с любовью изготовленный и бережно сохранённый.

Читайте также
Эволюция детских площадок в Зеленограде: доски, металл, резьба по дереву и новомодный пластик

«Зеленоград.ру» благодарит Александра Раптовского за помощь в подготовке этой статьи.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
история зеленограда, мжк (микрорайон 5а), детские площадки, Раптовский Александр Владимирович
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Зеленоградский чикатило» Юрий Гриценко может оказаться на свободе уже в следующем месяце Новости
Сказочной карете — ветерану детских площадок Зеленограда — исполнилось 30 лет Истории
Летние развлекательно-образовательные интенсивы в детском Центре «Учи.ру» в Зеленограде Реклама
Провести капитальный ремонт в корпусе 145 оказалось невозможно, потому что жители не пускали рабочих в квартиры Новости
Летние лагеря в Зеленограде - выбирайте по программе, месту, возрасту и другим параметрам Гид
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Вход в строящийся подземный переход на станции Крюково со стороны нового города оказался открыт. Но только с одной стороны Новости
20 мая - день рождения МЖК - самого необычного микрорайона Зеленограда. Вот его история Истории
Виртуальная реальность (VR) в «Мегазаре» — вас ждут армии зомби, колонизация Марса, шутеры по мотивам Fortnite и Minecraft и многое другое Реклама
Посетителей «Зеленопарка» эвакуировали после сообщения о минировании Новости
Дуб в честь знаменитого земляка — писателя Бориса Васильева — посадили в Солнечногорске Новости
Проведи лето ярко — на волне «Культурных каникул» Реклама
Каршеринг стал безопаснее: ДТП меньше, поездок больше Новости
Вступили в силу новые требования к внешнему виду курьеров на велосипедах и самокатах Новости
Парковку на Крюковской площади, на площадке возле корпусов 834, закрывают на ремонт Новости
За эмоциями — в «ТутБатут»! Реклама
Требуются упаковщики и грузчики на склад в Зеленограде — фиксированная оплата 250 руб/час Реклама
Творческие каникулы для детей 7-12 лет — со студией сценических искусств «АртКлан» Реклама
Пространство под Крюковской эстакадой нуждается в капитальном ремонте. Его начнут летом Новости
Суд арестовал на два месяца зеленоградца, обвиняемого в возбуждении ненависти к участникам СВО Новости
Обмелевшее Школьное озеро снова начали наполнять водой Новости
Концерт барочной музыки с подлинным старинным инструментом впервые в Зеленограде - 23 мая в театре «Ведогонь» Афиша
Беговые дорожки в парке Победы решили демонтировать — коммунальщики сами портят их тракторами во время уборки. Спортсмены объясняют, почему это плохое решение Новости
Летний музыкальный лагерь «Big Band» музыкальной академии «АФИНАMUSIK» — первая смена стартует 3 июня Реклама
Зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов пошел в народ на фоне скорых перевыборов. Жители удивлены его внезапной активностью Новости
Масса пассажиров сломала двери 19-му автобусу. В итоге все остались на остановке Новости
Бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» от компьютерной академии ТОП в Зеленограде Новости
Семейный ресторан «Конечно можно» открылся в 11-м микрорайоне Новости
Павел Воля впервые выступит в Зеленограде со стендап-концертом — 19 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Реклама
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» Реклама
Один полицейский работает за четверых — нехватка сотрудников растёт Новости
В «подвале» жилого дома в МЖК нашли общежитие для рабочих Новости
Два здания зеленоградских школ закрылись на ремонт. Ученики и учителя переехали почти на полтора года Новости
-50% на оправы и солнцезащитные очки в сети оптик Lokamed! Реклама
Началось итоговое голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Новости
Водителя самоката сбили на пешеходном переходе через улицу Каменка Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру