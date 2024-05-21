«Первый вариант был — обратиться в наш зеленоградский Леспаркхоз, мастера которого изготавливали из дерева замечательные игровые элементы: фигуры зверей, горки, качели, словом, всё, что нам нужно, — рассказал «Зеленоград.ру» председатель совета НП МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский. — Они создали по нашему заказу замечательную площадку с резными качелями, песочницами с грибочками, медвежатами, лисятами, героями сказок. Она находилась напротив корпуса 525, на том месте, где сегодня располагается площадка с качелями.

Вторую площадку решили сделать в другом стиле, чтоб не повторять деревянную. Мы искали в Москве самобытных мастеров, и нашли на Южнопортовой улице завод металлоизделий. Там некий энтузиаст делал металлические игровые элементы. Для нас сработали «железные» фигуры-лазалки: «верблюда», «жирафа», «черепаху», качалку-«пеликана» и необыкновенное бревно-«крокодила». Бревно было спиной крокодила, и по краям оно на кольцах цепочки крепилось к хвосту и к голове этой рептилии. В общем, «крокодил» шатался, и по нему надо было проходить за ручку с родителями. Ещё на этой площадке была горка, двое качелей, и главное украшение — сказочная карета".