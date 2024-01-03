Как Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы 03.01.2024 ZELENOGRAD.RU

3 января 1992 года Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы, а внутри него образовано пять районов.

Реформа административно-территориального деления Москвы началась за полгода до этого — летом 1991 года. Тогда президиум Верховного совета (нынешняя Госдума) предоставил мэру города право разработать территориальную структуру Москвы, а мэр распорядился образовать административные округа.

Но границы новых округов были утверждены только спустя полгода — 3 января 1992 года — постановлением №7, которое подписали президент РФ и председатель Верховного совета (сегодняшняя Госдума).

Причина изменений: серьезное обострение социально-экономической обстановки в Москве и необходимость укрепления структур власти и управления городом. Цели были благие: укрепление и децентрализации исполнительной власти в Москве, создания условий для развития самоуправления на уровне жилых районов, необходимость вовлечения депутатов райсоветов в работу с избирателями.

В самом постановлении 3 января 1992 года описывались границы новых московских муниципальных округов (районов), из которых были составлены десять новых административных округов Москвы. Для Зеленограда описание было самым коротким — ведь достаточно было перечислить уже имеющиеся микрорайоны:

  • Муниципальный округ №1 (сейчас район Матушкино) — территория 1, 2, 4 микрорайонов с численностью населения 39,6 тысяч человек
  • №2 (сейчас — Савёлки) — 3, 5, 6, 7 микрорайоны, 34,7 тысяч человек
  • №3 (сейчас — Старое Крюково) — 8, 9 микрорайоны, 33,3 тысячи
  • №4 (сейчас — Силино) — 10, 11, 12 микрорайоны, 35,2 тысячи
  • Крюково — территория 14, 15 микрорайонов (с пометкой «новостройка»), поселков Крюково, Малино, 22 тысячи

Обратите внимание, число жителей Зеленограда на тот момент — 165 тысяч человек, а сейчас на сто тысяч больше. Причем, меньше всего людей в Крюково, где построено всего два микрорайона.

Как устроен Зеленоград сейчас: районы, микрорайоны, корпуса, промзоны, старый и новый город — читайте в справочной статье «Зеленоград.ру»

Читайте также
Другие статьи об истории Зеленограда
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
история зеленограда
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Площадки для сбора отслуживших своё новогодних ёлок появились в Зеленограде — деревья отправят на переработку Ответы
Бесплатные открытые уроки по аргентинскому танго в студии «GoTango!» Реклама
Бабушка заявила в полицию на одноклассницу своей внучки из первого класса зеленоградской школы Новости
Большой магазин цветов, конфет, упаковки подарков «Флёр Бонбон» открылся в корпусе 360А Реклама
Как Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы Истории
Первый новорожденный 2024 года появился на свет в Зеленограде Новости
Концерты, огненное шоу и дискотека — с 31 декабря по 3 января на Центральной площади. И в новогоднюю ночь тоже. Вот программа Новости
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Семейная история: «Как мой прадед работал на Крюковской стеклодувной фабрике, где делали ёлочные игрушки» Истории
«Альфа-банк» в 18-м микрорайоне закроется на ремонт минимум на два месяца Новости
Гастроцентр доктора Наседкина Реклама
Пешеходные переходы можно будет делать хоть каждые 50 метров Новости
Виртуальная карта «Тройка» заработает в июне 2024 года Новости
ТЦ «Грин» представляет сезонные распродажи и приглашает всех на бесплатное угощение Реклама
Помещение социального центра для подростков выставили на продажу Новости
Площадки для запуска фейерверков в Зеленограде и окрестностях в 2024 году Новости
За подарками в «Интрендс»! Реклама
Фитнес-зона появилась в «Зеленопарке» Новости
Число поездок по платной дороге М-11 на участке от Москвы до Солнечногорска установило рекорд с момента открытия Новости
Куда поехать зимой 2024 года в отпуск? Реклама
Сгорела автомойка на Георгиевском шоссе — дым от пожара накрыл большую часть Зеленограда Новости
Метро могут продлить до аэропорта Шереметьево. Но лет через десять и если получится согласовать с Подмосковьем Новости
Зима — время поддать жару. В Банях на Прудной вас ждёт целый комплекс оздоровительных процедур и приятная атмосфера загородного комплекса Реклама
Аспирант МИЭТа занял призовое место в соревнованиях по нейросетям Новости
Зеленоградский депутат похвалил вокзал в Крюково за «новаторские решения». Отсутствие отопления он тоже не заметил Новости
Новогодний розыгрыш сертификата на покупку дома от СК «ДачаЗел» Реклама
Перехватывающую парковку возле метро «Пятницкое шоссе» открывают после переобустройства Новости
Премию «Прорыв года» в области ЖКХ получил Солнечногорский округ. И это не шутка Новости
Как владельцу собаки пережить новогоднюю ночь. Советы от директора ветеринарного центра «Раденис» Екатерины Рачинской Реклама
Зачем нужно капитально ремонтировать поликлинику в 20-м микрорайоне, если её недавно построили? Ответы
Городское помещение для детского сада в МЖК продали на торгах. Чиновники объясняют — помещение не соответствует современным нормам Новости
«Врача не удивишь плохими зубами». Стоматолог-терапевт — о микроскопе, искусственном интеллекте и визитах к врачу «просто так» Реклама
Все уличные парковки Москвы с 1 по 8 января будут бесплатными Новости
Микрорайон на тысячу квартир в малоэтажных домах достроили под Зеленоградом. Люди ждали жилье восемь лет Новости
Новый год — время чудес и приятных сюрпризов! ЗелМедЦентр рад сообщить о новогодней акции! Реклама
Список домов для капремонта и замены лифтов в районе Савелки на 2027-2029 годы согласовали муниципальные депутаты Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру