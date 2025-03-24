Почему город называли Спутником?

В постановлении о строительстве нового города, выпущенном 3 марта 1958 года, слово «спутник» не упоминалось, тем не менее, оно не только сразу вошло в обиход, но и проникло в официальные документы, даже стало именем собственным: город Спутник. Откуда же оно взялось?

Модное на рубеже 1950-1960-х годов словосочетание «город-спутник» пришло в СССР из зарубежной теории градостроительства еще в 1920-х годах. Идея благоустроенных, интегрированных в природу городков для разгрузки мегаполисов прижилась в Европе. После второй мировой войны спутники строили в Англии, Франции, Скандинавии. Именно таким городком-сателитом Хельсинки был Эспоо, и в нем — район Тапиола, которым Хрущев вдохновился летом 1957-го в ходе поездки в Финляндию. Но тема городов-спутников широко обсуждалась в советской печати и раньше. Поэтому когда первый такой город начали строить, название для него было уже на слуху.

Кроме того слово «спутник» ассоциировалось с космосом — с запуском первого искусственного спутника Земли. Первостроитель и художник Станислав Лавров вспоминает о своем первом свидании с Зеленоградом: «И вот автобус, дребезжа стеклами, переваливаясь на ухабах, везет нас к городу-спутнику. За окнами мелькают телеграфные столбы, деревянные домишки и густые пики елей. На устах у каждого из пассажиров слова о Спутнике. Новое слово (взято из космонавтики), но так говорят о городе!»