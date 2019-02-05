Сотни жителей 3 микрорайона сошлись в клинче с властями по вопросу строительства сквозных проездов, которые очевидно превратятся в городские улицы с транзитным трафиком. Уступать не хочет никто. Власти уже назвали новые дороги "незбежностью" и, похоже, используют административные рычаги, чтобы повернуть публичные слушания проекта в свою пользу. А местные активисты собирают подписи, в надежде повернуть слушания в свою сторону. Но варианты компромисса не обсуждают.
Наш читатель Егор Т., живет в корпусе 352, мимо которого пройдёт один из новых выездов. Несмотря на это, он предлагает обсудить решения, которые позволят не только удовлетворить интересы обеих сторон, но, возможно даже улучшить городскую среду внутри района.
Проектировщики не оценивали изменения транспортных потоков в Савелкинском проезде, на Московском проспекте и улице Юности после открытия проездов через микрорайон. Представитель московской организации, которая делала проект, искренне не понимала, каким образом поток машин с Ленинградского шоссе поедет через 3-й микрорайон — мол, есть же поворот на улицу Юности. Не понимала, чем плох Савелкинский проезд и почему автомобилисты захотят променять его на маршрут попроще.
Необходимо оценить транспортные потоки и исключить возможность транзитного движения по обоим проектируемым проездам. То есть выбрать на каждом проектируемом проезде место, где транзитное движение будет жестко перекрыто. Возможно, оптимально сделать это в тех местах, где заканчивается движение по существующим проездам сейчас. Например, после здания спортшколы и возле восточного торца «Флейты».
Нам обещают ограничение скорости знаками и лежачими полицейскими. Это неэффективные способы. Прямая дорога в обе стороны, узкие тротуары, вдоль «Флейты», парковки, множество детских учреждений. Чем новые проезды будут отличаться от той же Березовой аллеи, печально известной наездами на школьников? Одним названием.
Не нужно расширять проезды там, где от этого только вред.
Необходимо открыть глаза, увидеть дом и оставить эту часть проезда такой, какая она есть сейчас. Воспользоваться сужением и искривлением дороги в этом месте, чтобы снизить скорость проезжающих машин. Воспользоваться тем, что выделены средства на реконструкцию и в других местах сделать всё для успокоения трафика в соответствии с рекомендациями Минтранса. Вместо расширения проездов запроектировать дороги так, чтобы водитель физически не смог разогнаться. С помощью искривления траектории, узких полос, поочередного проезда и других хорошо известных и зарекомендовавших себя методов утвердить приоритет пешеходов над автомобилистами.
Это станет возможным, если изменить подход к проектированию. Микрорайон — для пешеходов, а не для автомобилей. Нужно прекратить заставлять местных жителей перемещаться по району перебежками от одного «вольера» к другому, рискуя попасть под колеса автомобилей. Новые проезды нужно проектировать исходя из принципов нулевой терпимости к случаям наезда на людей.
Нужна планировка, которая делает невозможным наезд машины на человека, и вынуждает автомобилиста, а не пешехода, идти на компромиссы и терпеть других участников движения рядом с собой.
Предлагаемый проект сквозных проездов стимулирует жителей других районов ей пользоваться. В то время как «местные» будут ходить до детских учреждений пешком (как, по идее, и должно быть), «соседи» будут требовать обеспечить им проезд и парковку.
Сколько детей надо отвести за руку в садик? В поликлинику, сколько людей приезжает на молочную кухню? Сколько родителей будут подвозить школьников по дороге на работу? И все в один короткий отрезок времени. Этот спрос никогда не удовлетворить. Его можно только ограничивать, делая более быстрым и удобным передвижение пешком или на общественном транспорте. Болезненное решение. Зато учитывает интересы местных жителей.
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Что не понятно?
Это вообще-то ЗАКОН! (если кто не знает)Закон РФ (расшифровываю для непонятливых и для работников руководства города Зеленограда, а также (лично!) для Смирнова!! - Закон РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!!!
ЧТО НЕ ПОНЯТНО?
Совершенно нелогичное предложение.
У жителей "Москва-Сити" будет выезд на Московский у корпуса 352 и вдоль Флейты на Центральный. Еще они могут пользоваться ныне существующим выездом между корп.355А и 344а к спортшколе и далее на Московский.
Либо будут проезжать мимо корп. 341а, 345,346,347, как сейчас делают, и далее на Яблоневую.
Выезды из "Сити" уже есть. Дорогу строят именно для транзита, не для выездов.
И да, в случае строительства транзитной дороги от Московского до Яблоневой резко ухудшится безопасность во дворах.
Для безопасности там нужно минимум 4 лежачих полицейских: у поликлиники, у спортшколы, на обязательном переходе от 347 корпуса через парк к улице Юности и у корп. 331а. 4 "лежачих полицейских" на 400 м дороги. О каком транзите тогда там идет речь?
Отредактировано: 05-02-2019, 21:02
Отредактировано: 05-02-2019, 21:20
Главная фишка этих людей - беспредельное хамство, отношения к жителям, как к быдлу, мнение которого им совершенно безразлично по вышеуказанным причинам. Народ в Кунцеве отбил свою территорию от нашествия варваров, и вы не сдавайтесь.