Приоритет пешеходов над автомобилистами, местных над приезжими

Это станет возможным, если изменить подход к проектированию. Микрорайон — для пешеходов, а не для автомобилей. Нужно прекратить заставлять местных жителей перемещаться по району перебежками от одного «вольера» к другому, рискуя попасть под колеса автомобилей. Новые проезды нужно проектировать исходя из принципов нулевой терпимости к случаям наезда на людей.

Нужна планировка, которая делает невозможным наезд машины на человека, и вынуждает автомобилиста, а не пешехода, идти на компромиссы и терпеть других участников движения рядом с собой.

Предлагаемый проект сквозных проездов стимулирует жителей других районов ей пользоваться. В то время как «местные» будут ходить до детских учреждений пешком (как, по идее, и должно быть), «соседи» будут требовать обеспечить им проезд и парковку.

Сколько детей надо отвести за руку в садик? В поликлинику, сколько людей приезжает на молочную кухню? Сколько родителей будут подвозить школьников по дороге на работу? И все в один короткий отрезок времени. Этот спрос никогда не удовлетворить. Его можно только ограничивать, делая более быстрым и удобным передвижение пешком или на общественном транспорте. Болезненное решение. Зато учитывает интересы местных жителей.