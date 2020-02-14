В этом году в парке Победы работает платная горка. Она расположена возле новой лодочной станции. Кажется, это первый такой случай в Зеленограде. Горку построил предприниматель из Красногорска за свой счет, он и определяет условия катания.

Час катания с горки стоит 200 рублей, полчаса — 150. Кататься можно только на выданном по залог тюбинге — надувной «ватрушке». Со своей ледянкой, картонкой или снегокатом нельзя. Залогом за тюбинг — 1000 рублей, водительские права, техпаспорт автомобиля или мобильный телефон.