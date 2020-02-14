Как работает платная горка в Парке Победы 14.02.2020 ZELENOGRAD.RU

В этом году в парке Победы работает платная горка. Она расположена возле новой лодочной станции. Кажется, это первый такой случай в Зеленограде. Горку построил предприниматель из Красногорска за свой счет, он и определяет условия катания.

Час катания с горки стоит 200 рублей, полчаса — 150. Кататься можно только на выданном по залог тюбинге — надувной «ватрушке». Со своей ледянкой, картонкой или снегокатом нельзя. Залогом за тюбинг — 1000 рублей, водительские права, техпаспорт автомобиля или мобильный телефон.

Под горкой можно заказать чашку чая за 100 рублей или кофе за 120-150. С понедельника по пятницу горка работает с 15:00 до 22:00. По выходным и во время школьных каникул с 11:00 до 22:00. В январе горку закрывали «по техническим причинам» из-за отсутствия снега. Сейчас она снова работает.

На каком основании и на каких условиях предприниматель поставил платную горку, неизвестно. В прошлом году горка в парке Победы была построена за счет города и была бесплатной. Теперь две такие горки находятся подальше — рядом с ледовым дворцом «Орбита» и открытым катком на Сосновой аллее.

Платная горка в городском парке — это вообще нормально?
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Метки:
аттракционы, зима, горки
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