В числе конкурсов, за победу в которых можно заработать жетон для обмена на блины, были забивание гвоздя в бревно по очереди: кто вбил гвоздь по шляпку, тот выиграл.

Перетягивание друг друга в поясах-«магнитах». Поединок происходил быстро, проигравший мог оказаться в итоге на четвереньках.

Из гигантской рогатки стреляли теннисным мячиком в колесо, разбитое на четыре сектора: «мимо», «еще разок», «задание» и, конечно, призовой «блин».

На лавочках вели бои мешками. Задача — сбить соперника на землю. Кто с лавочки слетел, тот проиграл.

В коконах-матрешках играли в обгонялки.

Соревновались в перетягивании каната. Жёлтый жетон получал каждый участник команды-победителя, пусть их даже двадцать человек.

Еще были метания валенками и битва валенками. В первой забаве нужно было брошенным валенком сбить пирамидки на скамейке. Метали с разворота в 180 градусов: «Раззудись плечо, размахнись рука» — так смешнее и результативнее. Валенки летели не только в пирамидки, но и в ведущих-скоморошек, и в окружающих. А в битве на палках с надетыми на них валенками — у кого валенок с палки слетел, тот и проиграл.

В общем, было весело.