Масленичная неделя завершается в воскресенье, 14 марта. С пятницы рядом с Зеленоградом проходят народные гулянья, посвящённые Масленице. Корреспондент «Зеленоград.ру» побывал в субботу на одной из наиболее крупных праздничных площадок — у ДК «Метролог» в Менделеево.
Праздничная атмосфера ощущалась ещё на подъезде к площадке — голос зазывалы было слышно издалека. К 12 часам парковка у дома культуры была уже целиком заполнена, пришлось парковаться во дворе ближайшего жилого дома.
Баянист распевал песни, «тётушки» в платках приглашали к столу с самоваром и щедрыми угощениями. Чая было в неограниченном количестве. Под конец даже вынесли дополнительно металлический «электрокулер». На столе — сушки-баранки, конфеты в корзинках, фрукты (яблоки и бананы, которые, правда, быстро закончились). Всё бесплатно. И, само собой, бесконечно много блинов. Их можно было «заработать» дополнительно, участвуя в конкурсах-забавах. Обменной валютой служили жёлтые бумажные жетоны, которые выдавали победителям состязаний. За что их или другой приз можно получить, рассказывал стенд «Меню с Масленицей». Типа: «Загадай загадку — получи шоколадку».
Из съестного были еще шашлыки, люля-кебаб, сладкая вата, кукуруза, которые продавали в специальных шатрах. Рядом можно было купить и всякую мелочь типа воздушных шаров и мыльных пузырей.
В числе конкурсов, за победу в которых можно заработать жетон для обмена на блины, были забивание гвоздя в бревно по очереди: кто вбил гвоздь по шляпку, тот выиграл.
Перетягивание друг друга в поясах-«магнитах». Поединок происходил быстро, проигравший мог оказаться в итоге на четвереньках.
Из гигантской рогатки стреляли теннисным мячиком в колесо, разбитое на четыре сектора: «мимо», «еще разок», «задание» и, конечно, призовой «блин».
На лавочках вели бои мешками. Задача — сбить соперника на землю. Кто с лавочки слетел, тот проиграл.
В коконах-матрешках играли в обгонялки.
Соревновались в перетягивании каната. Жёлтый жетон получал каждый участник команды-победителя, пусть их даже двадцать человек.
Еще были метания валенками и битва валенками. В первой забаве нужно было брошенным валенком сбить пирамидки на скамейке. Метали с разворота в 180 градусов: «Раззудись плечо, размахнись рука» — так смешнее и результативнее. Валенки летели не только в пирамидки, но и в ведущих-скоморошек, и в окружающих. А в битве на палках с надетыми на них валенками — у кого валенок с палки слетел, тот и проиграл.
В общем, было весело.
Еще можно было покататься на лошадке и пони — к ним даже выстроилась небольшая очередь. Один круг занимал три-пять минут.
За веселое настроение отвечал ведущий-скоморох. С присказками и шутками-прибаутками лихо, динамично организовывал людей в праздничный хоровод, «ручеек» под коромысло. Дети с удовольствием повторяли за ведущими танцевальные движения: «ручки вверх, коленки трём…»
Праздник сопровождался театрализованным представлением, в котором выступали дети с масленичными песнями, стихами. Потом прогоняли веником Зиму и звали девочку Весну. На следующий день наступает Великий пост, который длится 48 дней, ему предшествовала масленичная неделя с мягким постом без мясоедства.
Завершился праздник около двух часов дня традиционным сожжением чучела Масленицы. Здесь организовали серьезную охрану: огородили куклу ограничительной лентой, рядом дежурили полицейские, везде огнетушители. Зрителей не пускали в опасную зону, куда ветер нёс искры, пепел и горящие фрагменты. В итоге никто не пострадал и огнетушители не потребовались.
14 марта масленичные мероприятия продолжатся.
В усадьбе Середниково с 12:00 до 15:00. Праздничная программа для детей и взрослых: скоморохи, ряженые, конкурс частушек и зазывалок,ходули, бег в мешках, залезание на столб с призами, бой подушками, танцы, мастер-классы, город мастеров. Работает кафе с блинами. Вход платный: школьники и пенсионеры — 100 рублей, взрослые — 300.
На набережной озера Сенеж — центральная площадка праздника, начало в 13:00. В программе: концерт, анимационная развлекательная программа, ростовые куклы, ходулисты. От клуба исторической реконструкции — показательные бои. Мастер-классы по ткачеству, работа с кожей и деревом. Все желающие могут попробовать залезть на семиметровый столб и выиграть приз. Работает отдельная площадка для хороводов и игр. Перетягивание каната, бои подушками и булавами, метание валенка, комический забег. На ремесленной площадке — ковка, чеканка, пилка и рубка дров. Откроется выставка-продажа кукол и игрушек ручной работы, сувениров и изделий из глины, дерева и лент. Малышей будут катать на собачьей упряжке. Откроют торговые ряды с блинами. В 15:30 — огненное шоу и сжигание чучела Масленицы.
Мероприятия в других населённых пунктах Солнечногорского округа смотрите здесь.
В Москве (а значит, и в Зеленограде) из-за эпидемии уличные фестивали и праздники пока не проводят. Но кое-что в нашем городе все-таки организовали. Так, в воскресенье Масленицу можно будет отметить в клубе «Радуга» (корпус 1013А). Начало в 11:00. Интерактивная программа для детей от театра моды «Изумруд»: народные игры и забавы, мастер-класс, показ авторской коллекции костюмов, блины и чай. Предварительная регистрация по телефону: 8-499-732-71-22.
Масленица — это старославянский праздник, идущий с языческих времен. Он символизирует уход зимы и приход весны. В древности его связывали с днем весеннего равноденствия, которое у многих народов является началом нового года. Блин — это символ солнца, чучело Масленицы — символ уходящей зимы.
Современная традиция празднования Масленицы — смесь дохристианских обрядов и «народного христианства». Чучело сжигают в Прощеное воскресенье, чтобы быстрее пришла весна, и одновременно «сгорели» все грехи и беды. В этом году масленичная неделя заканчивается в этом году 14 марта. После сытной и веселой Масленицы с 15 марта у православных христиан начинается Великий пост, он продлится до 1 мая включительно, а 2-го будут отмечать Пасху.