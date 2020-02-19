Весенний фестиваль «Масленица» на площади Юности и на бульваре в 16-м микрорайоне продлится с 21 февраля до 1 марта. На бульваре устроят ямскую станцию XIX века. На обеих площадках будут мастер-классы, выступления уличных артистов и другие развлечения. 1 марта у Школьного озера и на Центральной площади у ДК устроят масленичные праздники с песнями, играми и блинами.
Ежедневно по будням с 11:00 до 21:00, по выходным — с 10:00 до 22:00. В торговых домиках будут продавать блины, мясные деликатесы, сыры, фермерский хлеб и выпечку.
Каждый день — кулинарные мастер-классы для детей. Будут печь и необычные блины — азиатские с лаймом, васаби-блины с авокадо и грушей, с паштетом и тыквенными семечками, — и классические. Расписание мастер-классов опубликовано на сайте фестиваля: по будням каждый час с 15:00 до 18:00, по выходным — с 12:00 до 18:00.
Отдельная уличная игровая программа и физкультурно-спортивный праздник будут на площади Юности в субботу 29 февраля в 12:00.
На сцене выступят уличные театры. Программы выступлений пока нет.
Здесь разместится настоящая ямская станция XIX века: с ямщиками, курьерами, трактирщиком и гостями-путешественниками. «Вы узнаете всё о конской упряжи, о том, какие виды экипажей существовали 200 лет назад, кто такой станционный смотритель и чем он занимался, сможете написать письмо в наш XXI век, посоревноваться в ловкости и удачливости, играя в уличные игры, и увидеть выступление бродячего театра», анонсируют программу организаторы фестиваля. Поставят масленичный столб.
Но конкретного расписания пока нет — оно должно появиться на сайте фестиваля. Обещают каждый день спектакли для детей, игры и хороводы с участием актеров в русских народных костюмах.
На Школьном озере Масленицу отметят дважды. 29 февраля в 16:00 на западном берегу озера — интерактивное театрализованное представление от клуба «Энергия». 1 марта с 12:00 до 14:00 — праздник и народные гулянья на территории Озеропарка, возле корпуса 1002, от культурного центра «Доброволец».
В программе: подвижные игры для детей и взрослых, молодецкие забавы, песни, частушки, хороводы, тематические площадки, мастер-классы, подарки и сюрпризы от партнеров мероприятия — в их числе «Леруа Мерлен», семейные кафе «АндерСон», бургерная «Янхук». Будут продавать блины, пироги, горячий чай и сувениры. Обещают катание на лошадях в конном экипаже.
На празднике проведут конкурс на лучшее чучел Масленицы. Чучело должно быть сделано своими руками из бумаги, ткани, соломы, папье-маше или веревки. Подробнее об условиях конкурса здесь. Победители (1, 2 и 3 место) получат призы. В 15:00 праздник продолжится на западном берегу озера концертно-развлекательной программой от депутатов района Силино.
На Центральной площади 1 марта с 12:00 до 15:00 — праздник от Культурного центра «Зеленоград». Мастер-классы, детские игровые программы, бесплатные блины и чай, концертная программа творческих коллективов, конкурсы, турнир по дартсу. Обещают сюрпризы. Для мероприятия выделят большую площадку на парковке. Это значит, что если накануне там будут стоять машины, их могут эвакуировать — увезти на спецстоянку.
На площади Колумба 1 марта в 12:00 — развлекательная программа от Дворца творчества.
У корпуса 901 (возле катка) 29 февраля в 14:00 — проводы зимы от клуба «Славяне». По версии организаторов — на самом катке с искусственным льдом. Обещают игры и аниматоров.
Сквер у «Флейты» (новый). 28 февраля в 14:00 — праздничная программа от центра социального обслуживания «Зеленоградский».
17 микрорайон. Где конкретно, пока неизвестно, но 1 марта с 12:00 до 13:00 анимационно-развлекательную программу для жителей нового района префектура обещает.
На площади Революции впервые в Москве пройдет международный фестиваль окрутников — традиционных масленичных ряженых и скоморохов. Ожидаются более ста участников из России, Венгрии, Болгарии и Италии, они познакомят с масленичными традициями, фольклорными героями и народными забавами своих стран. В интерактивном Доме музыки можно будет увидеть и услышать множество уникальных музыкальных инструментов IX-XVII веков, а на некоторых и поиграть.
На Манежной площади у стен Кремля устроят бревенчатую деревеньку с колесной мельницей, амбарами, хлебным двором, домашним скарбом, утварью и радушным хозяином-мельником, знакомящим со своим ремеслом.
В московских парках (зеленоградских среди них нет) масленичный фестиваль пройдёт с 1 по 10 марта. В каждом — концерты, уличные игры, спектакли, конкурсы, угощения и мастер-классы.
Список всех московских площадок
Для фестиваля «Московская Масленица» проект «Гуляем по Москве» подготовил бесплатные экскурсии — чтобы принять участие, надо зарегистрироваться moscowwalking.ru.
Масленица — это древний славянский праздник, идущий с языческих времен. Он символизирует уход зимы и приход весны. В древности его связывали с днем весеннего равноденствия, которое у многих народов является началом нового года. Блин — это символ солнца, чучело Масленицы — символ уходящей зимы.
Современная традиция празднования Масленицы — смесь дохристианских обрядов и «народного христианства». Чучело сжигают в Прощеное воскресенье, чтобы быстрее пришла весна, и одновременно «сгорели» все грехи и беды. В этом году масленичная неделя начинается 24 февраля и заканчивается 1 марта. После сытной и веселой Масленицы со 2 марта у православных христиан начинается Великий пост, его продолжительность — 48 дней.