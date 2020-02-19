Масленица по всему Зеленограду

На Школьном озере Масленицу отметят дважды. 29 февраля в 16:00 на западном берегу озера — интерактивное театрализованное представление от клуба «Энергия». 1 марта с 12:00 до 14:00 — праздник и народные гулянья на территории Озеропарка, возле корпуса 1002, от культурного центра «Доброволец».

В программе: подвижные игры для детей и взрослых, молодецкие забавы, песни, частушки, хороводы, тематические площадки, мастер-классы, подарки и сюрпризы от партнеров мероприятия — в их числе «Леруа Мерлен», семейные кафе «АндерСон», бургерная «Янхук». Будут продавать блины, пироги, горячий чай и сувениры. Обещают катание на лошадях в конном экипаже.

На празднике проведут конкурс на лучшее чучел Масленицы. Чучело должно быть сделано своими руками из бумаги, ткани, соломы, папье-маше или веревки. Подробнее об условиях конкурса здесь. Победители (1, 2 и 3 место) получат призы. В 15:00 праздник продолжится на западном берегу озера концертно-развлекательной программой от депутатов района Силино.

На Центральной площади 1 марта с 12:00 до 15:00 — праздник от Культурного центра «Зеленоград». Мастер-классы, детские игровые программы, бесплатные блины и чай, концертная программа творческих коллективов, конкурсы, турнир по дартсу. Обещают сюрпризы. Для мероприятия выделят большую площадку на парковке. Это значит, что если накануне там будут стоять машины, их могут эвакуировать — увезти на спецстоянку.

На площади Колумба 1 марта в 12:00 — развлекательная программа от Дворца творчества.

У корпуса 901 (возле катка) 29 февраля в 14:00 — проводы зимы от клуба «Славяне». По версии организаторов — на самом катке с искусственным льдом. Обещают игры и аниматоров.

Сквер у «Флейты» (новый). 28 февраля в 14:00 — праздничная программа от центра социального обслуживания «Зеленоградский».



17 микрорайон. Где конкретно, пока неизвестно, но 1 марта с 12:00 до 13:00 анимационно-развлекательную программу для жителей нового района префектура обещает.