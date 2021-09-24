Трудности с русским языком и математикой начинаются, как правило, в средних классах, когда материал усложняется. Это влечет за собой неизбежные проблемы в старших классах, где готовятся к экзаменам и определяются с профориентацией. Но эти проблемы решаемы, если есть хорошие педагоги. Как подтянуть знания школьника еще в средних классах, почему лучше заниматься с репетитором в малой группе, как избавиться от стресса при подготовке к экзаменам и какова универсальная комбинация предметов для сдачи ОГЭ — об этом мы поговорили с преподавателями и специалистами образовательного центра на базе зеленоградской Академии бизнеса и инновационных технологий (АБИТ).
Центр предлагает занятия в группах с репетиторами для школьников 6, 7, 8-х классов и подготовку учащихся 9, 10, 11-х классов к государственным выпускным экзаменам — ЕГЭ и ОГЭ — по математике, русскому языку и обществознанию. Математика и русский — обязательные к сдаче предметы. А обществознание очень популярно, его часто выбирают.
«Комбинация „математика, русский, обществознание“ позволяет рассматривать большее количество направлений последующего обучения в высшем учебном заведении — менеджмент, экономика, маркетинг, социология, бизнес-информатика и другие», — говорит учредитель Академии Лариса Викторовна Калачева. Это универсальный набор и для выпускников, еще не определившихся с будущей профессией.
Занятия в образовательном центре АБИТ для школьников и средних, и старших классов проходят в малых группах — не больше пяти-шести человек. Это принципиальный момент: занимаются с каждым, каждый может задать любые вопросы и получить ответы, к каждому ученику индивидуальный подход. Что невозможно сделать в школьных условиях и в переполненных классах.
Потому что это оптимально для последовательных и качественных занятий. И, как следствие, хорошо сданного экзамена. Оба важных школьных рубежа будут успешно пройдены, а последующие шаги к профессии станут увереннее и осознаннее.
Подготовка к экзаменам — это не только занятия конкретными предметами, но и психологический настрой. Специалисты образовательного центра осуществляют психолого-педагогическую подготовку школьников к экзаменам — в образовательный процесс включаются элементы психологического тренинга. «Неудовлетворительные оценки зачастую связаны со стрессовой ситуацией во время экзамена. Главной причиной психологических трудностей при сдаче экзамена является тот факт, что педагоги занимаются только академической подготовкой. И, как правило, не уделяют внимание психологической подготовке учеников», — говорит психолог Наталья Вячеславовна Шаруева.
Всё не так просто. Да, по данным Рособрнадзора, в течение нескольких лет обществознание — наиболее популярный предмет по выбору. Прежде всего потому, что он связан с большим количеством гуманитарных направлений. Сдав обществознание, выпускник расширяет количество направлений для поступления в вуз и повышает вероятность зачисления.
Занятия по обществознанию ведет Андрей Станиславович Петрань — преподаватель высшей квалификационной категории, дипломированный специалист, имеющий право вести профессиональную деятельность в сфере педагогики и психологии профессионального образования.
— Несмотря на кажущуюся простоту, экзамен по обществознанию в рамках государственной итоговой аттестации требует серьезной подготовки. Сдать предмет на «отлично» вполне реально, если грамотно спланировать подготовку к экзамену.
Занятия по русскому языку ведёт Алла Николаевна Петрань — старший преподаватель высшей квалификационной категории с 32-летним стажем обучения русскому языку и литературе. С 2003 года готовит к ЕГЭ по русскому языку, проводя неизменно насыщенные, продуктивные и интересные занятия.
— Мы тренируем все виды памяти — речь, слух, память руки. Особенно это важно для школьников 6-х и 7-х классов, когда закладывается фундамент будущей успешной сдачи экзаменов. В школе этим практически не занимаются по понятным причинам: много детей в классе, индивидуального, дифференцированного подхода к обучению нет, учителя перегружены работой.
Основные проблемы у детей — не понял материал, не успел что-то сделать, проболел, пропустил, образовался пробел. Особенно серьёзными эти пробелы стали на фоне долгой дистанционной учебы. Я убеждена, что полноценно заниматься русским языком на «удаленке» невозможно. Педагогу надо видеть, что и как ребенок пишет, нужно видеть его ошибки — чтоб тут же их проговорить и исправить. Очень важна визуальная связь. Проверка грамотности существует только в одном виде — это диктант.
Мы прорабатываем материал качественно, моя задача — чтобы каждый не просто усвоил правила русского языка, но понял их и отработал до автоматизма. Если тупо заучивать наизусть правила, это ничего не даст, нужно отработать их на конкретных примерах и понимать смысл. Это как учить стихи, не понимая значения слов. «Гой ты, Русь, моя родная, хаты — в ризах образа…» — дети читают наизусть, но что такое «гой», «риза» и «образа» не понимают.
Занятия по математике ведет Екатерина Васильевна Песня — преподаватель с десятилетним стажем.
— Уникальность наших занятий в том, что каждому ребенку материал объясняется почти индивидуально — ведь группы малочисленны. Все дети разные, со своими темпами и особенностями восприятия и мышления, к каждому необходим и важен свой подход. Без проблем находим общий язык. Каждый может задать вопрос в процессе занятий, поскольку у всех свои видение и понимание материала. Разбираем то, что непонятно в школе, идём параллельно школьной программе. А если это 9-й и 11-й класс — с большим уклоном на экзаменационные темы.
В математике, как школьной дисциплине, есть своя специфика. Например, в средних классах чаще проблемы возникают с алгеброй. А в старших — с геометрией, потому что появляется стереометрия, и не каждый школьник способен представить фигуры в пространстве. Да и внутри алгебры и геометрии есть свои сложные разделы, при изучении которых могут быть проблемы — и без репетитора здесь не обойтись.