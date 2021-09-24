Почему готовиться к ОГЭ и ЕГЭ надо уже сейчас, в начале учебного года?

Потому что это оптимально для последовательных и качественных занятий. И, как следствие, хорошо сданного экзамена. Оба важных школьных рубежа будут успешно пройдены, а последующие шаги к профессии станут увереннее и осознаннее.