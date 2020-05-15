Кто сидит дома

7% опрошенных за все время карантина не выходили из дома, даже в ближайших магазин и аптеку. Причем их средний возраст всего 49,5 лет. То есть из дома не выходят и относительно молодые люди.

В этом случае нужно как-то получать продукты и другие необходимые вещи. 55% из сидящих дома используют службы доставки, для 48% приносят родные и близкие, для 14% - соцработники или волонтеры (некоторые используют сразу несколько способов).