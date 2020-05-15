Как наш город сидит на карантине и что о нем думает. Результат исследования «Зеленоград.ру» 15.05.2020 ZELENOGRAD.RU

С 28 апреля по 9 мая редакция «Зеленоград.ру» опрашивала жителей нашего города: как они соблюдают «режим самоизоляции», выходят ли из дома, сталкиваются ли при этом с полицией и как вообще относятся к этим ограничениям. Результаты считались по данным 1364 анкет, возраст опрошенных от 18 до 83 лет. Рассказываем основные результаты исследования.

Кто сидит дома

7% опрошенных за все время карантина не выходили из дома, даже в ближайших магазин и аптеку. Причем их средний возраст всего 49,5 лет. То есть из дома не выходят и относительно молодые люди.

В этом случае нужно как-то получать продукты и другие необходимые вещи. 55% из сидящих дома используют службы доставки, для 48% приносят родные и близкие, для 14% - соцработники или волонтеры (некоторые используют сразу несколько способов).

Как передвигаются

Из тех, кто выходит из дома, 65% опрошенных в условиях карантина ходят только пешком, 35% - используют ещё машину или общественный транспорт (опрос проводился до отмены нерабочих дней).

Пожилые люди

Среди пожилых людей (65 лет и старше) большинство считают, что им запрещено выходить из дома в принципе, даже в ближайший магазин или аптеку — таких 65%. Действительно, такая информация опубликована на сайте мэрии и, вероятно, транслируется в средствах массовой информации, но из указа мэра этого не следует.

При этом лишь 53% людей 65+ вообще не выходили из дома. То есть примерно каждый десятый выходил, считая, что нарушает запрет.

Карантин вне закона

22% опрошенных считают, что требования, ограничивающие их передвижение в принципе незаконны. Их средний возраст 38 лет. Их заметно больше среди тех, кто передвигается на машине или общественном транспорте (43%). Возможно, недовольство отчасти связано необходимостью передвигаться по работе или другим делам и оформлять пропуск.

Из тех пожилых людей, кто считает, что выходить им всё-таки можно, лишь 12% говорят, что ограничения в принципе незаконны.

Общение с полицией

Из тех, кто выходил из дома, подавляющее большинство (96%) не сталкивались с полицией, а если и видели их, то не были остановлены.

Из тех же, кого останавливали у половины спросили цель передвижения, у 44% спросили документы, и только на каждого десятого составили протокол о нарушении режима самоизоляции (0,44% от общего числа опрошенных).

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Метки:
коронавирус, карантин, исследования
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