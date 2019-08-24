— Вы занимаетесь с детьми возрастом от восьми месяцев. Не слишком рано? Совсем ещё младенцы.

— Рано как раз не бывает. Более того — в прошлом году в некоторых «Бэби-клубах» запущен курс для малышей с трёх месяцев.

К восьми месяцам мозг ребенка имеет около 1000 триллионов нервных связей, а к десяти годам их количество сокращается в два раза. Мозг человека работает по принципу «используй или потеряешь». И он избавляется от невостребованных нервных клеток и нейронных связей.

Наибольшие всплески мозговой активности наблюдаются в пренатальный период и в первые годы жизни. Мощный импульс к развитию умственного потенциала ребенка в самом начале пути станет благодатной почвой для развития в будущем.Именно до шести лет, когда мозг наиболее восприимчив к новой информации, закладывается интеллектуальный фундамент. Об этом несколько десятилетий назад писал Масару Ибука — автор теории, которая в своё время изменила представление о воспитании детей раннего возраста. Его книга «После трех уже поздно» приобрела всемирную известность и вдохновила многих на работу с детьми — рекомендую прочитать.

Поэтому важно не упустить именно самые ранние годы в развитии ребёнка, бережно развивать десять видов интеллекта.Это время уникально: то, что дается взрослым с трудом, дети осваивают играючи, без особых усилий, они всегда готовы учиться и ищут новых знаний.