«Бэби-клуб» — это сеть детских центров развития, частных детских садов и клубов, где развивают в буквальном смысле с пелёнок. При этом гарантируют результат для каждого ребёнка. Что значит «интеллектуально развивать» восьмимесячного младенца? Что делать, если ребёнок боится ровесников? Каким всё-таки будет результат раннего развития? На наши вопросы ответила педагог «Бэби-клуба» Вероника Писарева.
— Вы занимаетесь с детьми возрастом от восьми месяцев. Не слишком рано? Совсем ещё младенцы.
— Рано как раз не бывает. Более того — в прошлом году в некоторых «Бэби-клубах» запущен курс для малышей с трёх месяцев.
К восьми месяцам мозг ребенка имеет около 1000 триллионов нервных связей, а к десяти годам их количество сокращается в два раза. Мозг человека работает по принципу «используй или потеряешь». И он избавляется от невостребованных нервных клеток и нейронных связей.
Наибольшие всплески мозговой активности наблюдаются в пренатальный период и в первые годы жизни. Мощный импульс к развитию умственного потенциала ребенка в самом начале пути станет благодатной почвой для развития в будущем.Именно до шести лет, когда мозг наиболее восприимчив к новой информации, закладывается интеллектуальный фундамент. Об этом несколько десятилетий назад писал Масару Ибука — автор теории, которая в своё время изменила представление о воспитании детей раннего возраста. Его книга «После трех уже поздно» приобрела всемирную известность и вдохновила многих на работу с детьми — рекомендую прочитать.
Поэтому важно не упустить именно самые ранние годы в развитии ребёнка, бережно развивать десять видов интеллекта.Это время уникально: то, что дается взрослым с трудом, дети осваивают играючи, без особых усилий, они всегда готовы учиться и ищут новых знаний.
— Что такое десять видов интеллекта?
— Творческий. Помогает «выходить за рамки», мыслить по-новому, легко смотреть на вещи с разных точек зрения.
Личностный. Каждый человек должен стать самому себе лучшим другом.
Социальный. Умение получать удовольствие от общения с окружающими людьми, понимать и сопереживать им.
Духовный. Умение воспринимать себя как часть огромной вселенной и всего живого на Земле.
Физический. Чем гармоничнее и крепче в физическом отношении тело, тем совершеннее в умственном и духовном отношении мозг.
Сенсорный. Охватывает все основные органы чувств и интуицию.
Чувственный. Детям важно чувствовать физический контакт с другими людьми и видеть проявления их отношения и любви.
Цифровой. Это способность мозга манипулировать «алфавитом» чисел — от самого элементарного счета до высшей математики.
Пространственный. Понимание связи предметов в пространстве и осознание своего места в обществе.
Вербальный. Умение четко и образно выражать свои мысли, читать, сочинять собственные рассказы.
— А если ребенок ещё не разговаривает, не ходит, не приучен к горшку?
— Это совершенно не помеха занятиям, не надо бояться. Малыши, не умеющие ходить, занимаются вместе с мамами. Можно надевать памперсы, родители или помощник могут во время занятия отвести малыша в туалет. Пока ребенок не начал разговаривать, наш специалист попросит его показать или сделать то, о чем он спрашивает, — это столь же эффективно для развития, как и речь.
Групповые занятия как раз будут стимулировать речь ребенка, ведь ему надо будет общаться со сверстниками и взрослыми. Все дети начинают разговаривать в разном возрасте: это зависит от особенностей физического и психического развития каждого ребенка.
— В Зеленограде достаточно много детских развивающих центров и подобных занятий. В чём отличие «Бэби-клуба»?
— Мы работаем по комплексному курсу, рассчитанному на детей от 8 месяцев до 7 лет. Он разработан на основе лучшего из известных методик Николая Зайцева, Марии Монтессори, Золтана Дьенеша, Глена Домана, Андрея Валявского, Елены Косиновой, Екатерины Железновой. Плюс, это разработки наших педагогов и методистов.
Наша методика — это уникальная система с прописанными планами на каждое занятие от 8 месяцев до школы, поурочными планами на каждый возраст. Поэтому и результат ожидаем и гарантирован.
Развиваем малышей не только с учётом возрастных, но и личностных особенностей. Понимаю, что это звучит как общее место, — если бы не подкреплялось конкретными хорошими результатами. Знание детской психологии, индивидуальный подход к каждому малышу и бережное развитие интеллекта помогают раскрыть лучшие качества личности каждого ребёнка. Бережность — это очень важно. Как писал Масару Ибука: «Раннее развитие — это не принуждение запоминать факты и цифры, это своевременное предложение новых знаний и раскрытие в ребенке его потенциала».
Мы стараемся быть внимательными к запросам родителей. Попасть в нашу команду можно только пройдя многоэтапный отбор, в результате которого остаются только самые лучшие и заинтересованные. У нас есть дополнительное профессиональное обучение. И главное, мои коллеги — это просто хорошие и любящие заниматься с детьми женщины.
— Ребёнок ходит в детский сад, там с ним занимаются. Имеет ли смысл ходить к вам?
— Да, потому что у нас совсем другие условия. Мы занимаемся в мини-группах — не больше восьми детей, при этом занятия ведут два педагога. Занятие длятся до полутора часов. Родители часто спрашивают, не устанет ли ребенок столько заниматься. Нет, дети не устают и не теряют интерес, потому занятия правильно построены, а деятельность постоянно меняется. Предлагаются задания в игровой форме, каждое продолжается от 2 до 5 минут. После этого малыши убегают в игровую комнату.
Зрение и осанка детей поддерживаются в первозданном виде благодаря использованию здоровьесберегающих методик в виде переменок, подвижных игр, музыкальных и танцевальных минуток, регулярного питья водички, проведения некоторых занятий прямо на ковре. Всё это в комплексе помогает детям сохранять «в здоровом теле здоровый дух». В клубах работают рециркуляторы воздуха, уничтожающие до 99% вирусов и бактерий.
Дети успевают узнавать много нового, учатся, улучшают навыки чтения, кругозор, логическое мышление, творческие способности, память, мы вместе развиваем их художественный и музыкальный вкус.
Ещё причина для записи в наш клуб, даже если вы посещаете садик, — это удобное расписание. Можно приходить вечером. Думаем над открытием групп в выходные дни.
— Звучит всё это идеально. Но дети-то бывают разные. Бывают и очень сложные.
— Конечно, за семь лет существования «Бэби-клуба» в Зеленограде нам приходилось работать с разными детьми. Бывали дети спокойные, уравновешенные, с обычным поведением. Бывало и наоборот. Помню одного мальчика Рому. Родители привели его в восемь месяцев, и сначала все шло хорошо — он играл с детьми, радовался, максимально участвовал в занятиях.
Но когда Роме исполнилось три года, он изменился до неузнаваемости: при виде сверстников наотрез отказывался заходить в учебную комнату. Мама всё равно приводила его на занятия, и это правильно. Я, как педагог, понимала, что в первую очередь надо сохранять спокойствие и начинать работать, как с мальчиком, так и с его мамой. Наша цель заключалась в том, чтобы мальчик хоть какое-то время находился в учебной комнате в процессе обучения. Рома расположился под столом (за которым дети занимаются творчеством) между стульями. Это уже была наша маленькая победа — мальчик был рядом, хотя бы и под столом.
Мы потихоньку, ненавязчиво приглашали Рому присоединиться к дружному коллективу. Рома молчал. Но мы не настаивали, а просто ждали и продолжали свою работу. Постепенно Рома начал проявлять интерес, заниматься — правда, молча. Мы не акцентировали на этом внимание, чтобы не вызвать обратной реакции, просто продолжали и терпеливо ждали. Так прошло около полутора лет.
И вот — победа: к окончанию курса Рома был с нами на ковре, в кругу со всеми детьми, он сделал это самостоятельно! Всё произошло естественно и комфортно для ребенка. А самое приятное во всей этой истории, что всё время, пока он сидел под столом, он впитывал как губка всё то, чем мы занимались. Возвращаясь домой, Рома рассказывал родителям, что было на занятиях. А позже, мы и сами увидели отдачу. Радости родителей не было границ, а для нас это была большая победа!
— А как сейчас дела у Ромы?
— 1 сентября он пойдет в школу. Мальчик разносторонне развитый, эрудированный, показывает высокие результаты по математике и чтению, а также, представьте себе, — уже в области географии, астрономии, истории, анатомии. Играет в шахматы, занимает первые места на турнирах.
— Какие вообще успехи у ваших выпускников?
— Дети, прошедшие полный курс обучения в «Бэби-клубе», показывают высокие результаты при поступлении и обучении в школах, гимназиях, лицеях. У них заложен фундамент интеллектуального развития. На вступительных экзаменах наши выпускники всегда чувствуют себя уверенно и раскрепощенно. К этому времени они прекрасно адаптированы к социуму, не боятся выступать перед публикой, демонстрируют смелость, упорство и решительность.
Но дело даже не в этом. Главная цель нашей работы — делать детей счастливыми, самим получать от этого радость и помогать родителям раскрывать индивидуальность ребенка. У нас замечательные педагоги, мы любим работать с детьми и умеем это делать.
— В Зеленограде работают два «Бэби-клуба» — во 2-м и 20-м микрорайонах. Они чем-то отличаются?
— В обоих клубах уютно, есть все пособия и материалы и полный набор услуг по основным занятиям. Кроме того, есть дополнительные дисциплины: английский, музыка, группа кратковременного пребывания (на 4 часа) и детский сад. Можно проводить детские праздники. Также мы предлагаем родителям различные тренинги и мероприятия.
У нас постоянно появляется что-то новое, как у любых профессионалов. Особенно в этом помогает то, что мы работаем в рамках сети клубов с мощной поддержкой и системой обмена опытом, знаниями, регулярными тренингами, аттестациями и включением лучшего из современных методов работы с детьми.
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