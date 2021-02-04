23-й (он же «Зелёный бор») находится в стороне от других зеленоградских микрорайонов, возле Кутузовского шоссе. Его жители несколько лет добиваются нормальной автобусной связи со станцией Крюково и «старым» городом. «Мосгортранс» считает, что автобусов достаточно, показывая условное расписание и предлагая воспользоваться четырёхсотым, в который невозможно влезть. Но теперь под своими требованиями жители собрали сотни подписей, и дело начало сдвигаться с мёртвой точки. Рассказываем, чего им удалось добиться, и что ещё предстоит сделать.
Микрорайон начал заселяться в 2013—2014 году. Сейчас здесь 14 жилых домов, в которых около двух тысяч квартир. Много семей с детьми, в том числе многодетных. Возле 23-го микрорайона на Кутузовском шоссе останавливаются автобусы 16, 32К, 400К и 400 Т.
400-е автобусы из-за постоянных пробок на Пятницком шоссе идут, во-первых, с большими интервалами, а во-вторых, переполненными. Сесть в них порой просто невозможно. В-третьих, 400К не идет через станцию Крюково, нужную многим жителям.
Автобус 32К запустили в 23-й микрорайон после долгих просьб жителей. Сейчас он единственный соединяет 23-й со «старым» городом (всеми зеленоградскими районами, кроме Крюково). Этот маршрут считается социальным. Такое определение придумали для ряда маршрутов общественного транспорта в московском проекте «Магистраль». По замыслу властей, они нужны, чтобы доехать до социальных объектов — например, поликлиник и центров госуслуг. О том, что 32К — социальный, можно прочитать на табличках, установленных на крышах остановок вдоль Центрального проспекта. Ходит автобус с интервалами 20-30 минут, а иногда и реже.
Автобус 16 идет по маршруту «Корпус 1420 — Кутузовская слобода» — из 14-го микрорайона в 23-й мимо станции Крюково. И тоже с большими интервалами, потому что часть автобусов пускают от 14-го только до Крюково (это называется маршрут 16К). Возле станции 16К разворачиваются и идут обратно в 14-й. На маршруте работает всего восемь автобусов, и сколько из них идет укороченными рейсами, неизвестно. По этому короткому пути они идут в часы пик часто и полупустыми, говорят местные жители.
А на остановке «нормального» 16-го автобуса скапливаются десятки пассажиров, которым нужно в 23-й микрорайон. Фактический интервал движения 16-го автобуса — 25-30 минут. Забавная деталь: официально на маршруте 16К работает ноль автобусов — так обозначено в реестре городских маршрутов. А в расписании «Мосгортранса» этот маршрут называется спецрейсами.
Во-первых, туда же, куда и все — на работу. Многие на электричках. На Заводской улице в часы пик частые пробки, в которых стоят и автобусы, из-за чего людям приходится иногда идти из 23-го микрорайона до станции Крюково пешком — а это неблизко.
Во-вторых, люди возят детей в детские сады и школы в другие зеленоградские районы. В 23-м есть и школа, и садик, только мест для своих же жителей там не хватает, а то и вовсе нет. «В детсаду нет группы кратковременного пребывания для детей от полутора лет. Дали место в корпусе 1611. Туда надо ехать сначала на автобусе 400К, куда часто просто невозможно зайти с коляской, далее идти пешком примерно километр или пересаживаться на другой автобус», рассказал «Зеленоград.ру» житель 23-го микрорайона. «В детском саду нет мест, предлагают 20-й район, но туда ходит только единственный 400К, с самым большим интервалом и неоднократно пропускающий расписание», говорит другой.
В-третьих, возят детей (а подростки ездят и сами) в спортивные и музыкальные школы, в Дворец творчества, на различные занятия. «Дети ездят в спортшколу в 14-й микрорайон, занятия начинаются около 17:00 и заканчиваются в 20-21:00. Расписание автобусов сбивается, добираться обратно — жесть». Приводим характерные примеры, но таких историй — множество.
В-четвертых, детей из 23-го надо возить в поликлинику в 8-й микрорайон — они к ней прикреплены. Туда идет только автобус 32К.
В префектуру и «Мосгортранс» жители обращались неоднократно. В частности, просили разобраться с работой 16-го автобуса — уменьшить интервалы движения, перенаправив туда не особо востребованные автобусы с маршрута 16К. Получали стандартные ответы: маршрут 16-го на участке Крюково — 23-й микрорайон дублирует автобус 400 Т, интервалы по расписанию у 400 Т — 10 минут, а у 16-го — 12-24 минуты. Иначе говоря, по формальному расписанию все нормально и укладывается в нормативы. Что касается укороченного 16-го — сокращение автобусов «приведет к снижению провозной способности маршрута, следующего к густонаселенному 14-му микрорайону», отвечает префектура со слов «Мосгортранса».
Между тем, автобус 16 проезжает только вдоль части 14-го микрорайона — по улицам Новокрюковская и Александровка. С других сторон — на улицах Михайловка и Логвиненко — микрорайон обслуживают семь маршрутов «Мосгортранса». 14-й, в отличие от 23-го, хорошо транспортно связан и со станцией Крюково, и со «старым» городом и с другими микрорайонами «нового». Что касается автобуса 400 Т, как альтернативы, — его, повторимся, еще надо дождаться и суметь в него влезть.
Очередное обращение властям отправил в конце прошлого года житель 23-го микрорайона Дмитрий Рысин. Сразу в пять инстанций: управу района, префектуру, мэрию, департамент транспорта и «Мосгортранс». От прошлых обращений это письмо отличается тем, что под ним подписались почти 400 человек. Жители обсудили детали обращения в своем чате, организовались и подписали.
В письме развернуто и аргументированно описана ситуация с транспортным обслуживанием микрорайона. Так, указано, что фактическое движение автобусов не совпадает с официальным расписанием и отмечается: «Считаем ожидание автобуса более 20-30 минут неприемлемым, особенно в зимнее время». «В целях улучшения транспортной доступности для жителей нашего удаленного микрорайона до важных социальных объектов (детской поликлиники №105, молочной кухни, детских садов, общеобразовательных, музыкальных, спортивных школ, МИЭТа), транспортно-пересадочных узлов на станции Крюково и Центральном проспекте просим отменить маршрут 16К и направить высвободившиеся машины на маршрут 16, сократив тем самым интервал движения до 3-5 минут в часы пик и 10 мин в остальное время. А интервал движения автобуса 32К сократить до 10-15 минут (как во всех районах Зеленограда)», говорится в письме.
Пока пришел только ответ префектуры (есть у «Зеленоград.ру»). В нем, увы, те же аргументы «нецелесообразно», что и раньше. Единственное, что сделали после коллективного обращения власти — добавили один автобус на маршрут 32К. Теперь их пять. Это «позволит сократить расчетный интервал с 22-25 минут до 16-17 минут», пишет зампрефекта Дмитрий Морозов. Но кажется, что ждать автобуса с ребенком 17 минут, чтобы доехать до поликлиники, тоже многовато.
Ответы «Мосгортранса» и Дептранса пока не пришли (а управа и мэрия переслали коллективное письмо в департамент). Если там снова будут отписки, активные жители намерены продолжать добиваться нормальной работы автобусов.
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