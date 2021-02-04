В чем проблема?

Микрорайон начал заселяться в 2013—2014 году. Сейчас здесь 14 жилых домов, в которых около двух тысяч квартир. Много семей с детьми, в том числе многодетных. Возле 23-го микрорайона на Кутузовском шоссе останавливаются автобусы 16, 32К, 400К и 400 Т.

400-е автобусы из-за постоянных пробок на Пятницком шоссе идут, во-первых, с большими интервалами, а во-вторых, переполненными. Сесть в них порой просто невозможно. В-третьих, 400К не идет через станцию Крюково, нужную многим жителям.

Автобус 32К запустили в 23-й микрорайон после долгих просьб жителей. Сейчас он единственный соединяет 23-й со «старым» городом (всеми зеленоградскими районами, кроме Крюково). Этот маршрут считается социальным. Такое определение придумали для ряда маршрутов общественного транспорта в московском проекте «Магистраль». По замыслу властей, они нужны, чтобы доехать до социальных объектов — например, поликлиник и центров госуслуг. О том, что 32К — социальный, можно прочитать на табличках, установленных на крышах остановок вдоль Центрального проспекта. Ходит автобус с интервалами 20-30 минут, а иногда и реже.

Автобус 16 идет по маршруту «Корпус 1420 — Кутузовская слобода» — из 14-го микрорайона в 23-й мимо станции Крюково. И тоже с большими интервалами, потому что часть автобусов пускают от 14-го только до Крюково (это называется маршрут 16К). Возле станции 16К разворачиваются и идут обратно в 14-й. На маршруте работает всего восемь автобусов, и сколько из них идет укороченными рейсами, неизвестно. По этому короткому пути они идут в часы пик часто и полупустыми, говорят местные жители.

А на остановке «нормального» 16-го автобуса скапливаются десятки пассажиров, которым нужно в 23-й микрорайон. Фактический интервал движения 16-го автобуса — 25-30 минут. Забавная деталь: официально на маршруте 16К работает ноль автобусов — так обозначено в реестре городских маршрутов. А в расписании «Мосгортранса» этот маршрут называется спецрейсами.