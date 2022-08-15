Уроки заканчиваются, бегу домой за папкой с кисточками, карандашами и красками, и пропадаю в художке до позднего вечера. Узнали себя? Тогда самое время подумать о том, чтобы поступить на направление «Дизайн»! Не узнали себя, но все равно хотите стать дизайнером? В МИЭТе найдётся интересный вариант и для вас.
«Дизайн» — это одно из направлений кафедры инженерной графики и дизайна (ИГД). Оно является классическим, поэтому его рекомендуют тем, кто имеет специальную подготовку, — окончил художественную школу или специализированные курсы, которые можно пройти в течение 1 или 2 лет на кафедре ИГД.
Перечень вступительных испытаний включает в себя не только результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе, но и внутренние экзамены: творческий конкурс по рисунку и живописи. Целых два дня отведено для того, чтобы абитуриенты показали свои умения: в первый день сдаётся рисунок (4 часа), во второй — живопись (тоже 4 часа). Эти испытания проходят очно, и даже когда во всём мире действовали ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, абитуриенты этого направления, соблюдая дистанцию, сидели в вестибюле МИЭТа за мольбертами и рисовали.
«Я сама не из Зеленограда, живу в Москве, но в 11 классе я решила поступать в МИЭТ: мне очень понравился учебный план. Здесь есть техническая база, хорошие преподаватели, — рассказывает студентка группы Д-32 Елизавета Трембовецкая. — Ещё на старте я осознала, что нужно во что бы то ни стало научиться рисовать, и пошла на годичные подготовительные курсы, а за два дня до самого экзамена поступила на экспресс-курсы, которые, мне кажется, и стали залогом успеха, потому что изначально я испытывала сильный стресс. На экспресс-курсах мы разобрали все критерии, по которым оцениваются работы, и после этого во мне проснулась вера в себя, что помогло довольно хорошо сдать экзамены: рисунок — на 75 баллов, а живопись — на 70. Экзамен мы сдавали в условиях ковидных ограничений: все в масках, всем душно, но проверяющие оказались понимающими и любезными, поэтому атмосфера на экзамене была доброжелательной и приятной. Нас не торопили, не мешали нам, только периодически напоминали о том, сколько времени осталось до конца экзамена. Рисунок представлял собой постановку из гипсовых геометрических фигур, а на живописи был натюрморт, который состоял из стеклянной бутылки, трёх драпировок, тарелки и фрукта».
Подробнее о том, что вам потребуется для поступления на направление «Дизайн», можно посмотреть тут, а критерии оценки внутренних вступительных испытаний — тут.
Кроме классического профессионального дизайнерского образования выпускники этого направления, получают знания в области современных информационных Web-технологий, приобретают навыки владения инструментами компьютерной анимации и трёхмерного моделирования и, конечно, пользуются большим спросом у работодателей. Однако больше изучают компьютерную графику всё-таки на направлении «Информационные системы и технологии».
«Информационные системы и технологии» — это техническое направление, однако здесь речь идёт об информационных технологиях именно в дизайне. Ни при каких обстоятельствах это направление нельзя рассматривать как альтернативу программной инженерии или прикладной информатике. При поступлении на данное направление можно сдавать ЕГЭ по выбору: информатика или физика. Умений академического рисования и живописи при поступлении не требуется. Конечно, и здесь при обучении вам выдадут мольберт и кисть и будут обучать художественному мастерству, но требования к вам как к начинающим художникам будут не такими строгими, как на классическом «Дизайне».
Векторная и растровая компьютерная графика, трёхмерное моделирование, визуализация и анимация, моушен-дизайн, дизайн-проектирование, технологии виртуальной и дополненной реальности — примерно на такую сферу интересов нужно ориентироваться будущему студенту этого направления.
Открытие магистратуры по направлению «Информационные системы и технологии» запланировано только через год, но, получив диплом бакалавра, можно вполне успешно поступить и на другие направления, которые предлагает кафедра, или сразу начать применять и совершенствовать полученные знания в профессии.
«Очень надеюсь, что на нашем направлении в скором времени появится магистратура, — говорит студент ИТД-41 Аристарх Ледецкий. — Но если её не откроют, не страшно. Буду стараться поступить в магистратуру направления дизайна, так как там тоже много предметов, связанных со сферой моих интересов. Я в основном занимаюсь программированием и обучаюсь на так называемого технического дизайнера — совмещение профиля дизайнера и программиста. Вообще, если говорить более научно, то нас обучают на CG-дженералиста — мастера на все руки в компьютерной графике.
В перспективе с моим образованием можно работать в сфере web-разработки, разработки приложений на ПК и мобильных устройствах, игр и фильмов. К слову, у последних двух очень много общего, ведь для создания сложных фильмов используются игровые движки. Технологии, которым нас обучают, много где пересекаются и встречаются, поэтому сфер, где можно применить полученные знания — большое множество».
Подробнее о том, что вам потребуется для поступления на направление «Информационные системы и технологии», можно посмотреть тут.
В том числе и в международных компаниях. Среди партнёров кафедры ИГД компании, лидирующие в области производства программных продуктов компьютерной графики — Элиговижн, Нанософт, Autodesk, SolidWorks, Nemetschek.
«На нашем направлении много практических занятий, связанных с технической областью, поэтому я рекомендую абитуриентам перед поступлением как следует изучить учебный план, потому что многие, например, думают, что на классическом дизайне не будет черчения и физики, — говорит Елизавета Трембовецкая. — Они будут! Без них нельзя работать в современном дизайне. Кто-то приходит учиться и понятия не имеет о том, что такое колористика, технический рисунок и т. д. Так что лучше изучить набор дисциплин и поговорить со студентами, которые уже окунулись в эту сферу, чтобы быть уверенным в своём выборе и впоследствии не жалеть о нём».
Пленэрная и музейная практики проводится в красивейших местах России: в Суздале, на Валдае, в Архангельском, Новом Иерусалиме и Вышнем Волочке, а также за рубежом: в Германии, Чехии, Польше, Италии, Франции, Австрии, Испании, Скандинавии. Но, повторимся, диплом об окончании художественной школы для поступления вовсе не обязателен.
«Изначально в нашей группе вообще никто не умел рисовать, — отмечает Аристах Ледецкий. — В принципе, мы и до сих пор не особо умеем это делать, но как показать преподавателю или заказчику концепт нашей идеи или проекта, этому нас научили на занятиях. Так что, если абитуриента пугает, что он не умеет рисовать, то ничего страшного. Базовым идеям здесь обучат».
С сентября кафедра инженерной графики и дизайна приглашает будущих абитуриентов на подготовительные годичные и двухгодичные курсы по рисунку и живописи. Занятия проводятся в вечернее время. На курсы принимаются все желающие.
С программами курсов можно ознакомиться на сайте.
Запись по телефону: 8-499-720-85-59.
Объем занятий:
- Живопись: 42 академических часа (14 занятий в семестр)
- Рисунок: 42 академических часа (14 занятий в семестр)
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