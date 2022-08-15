Для тех, кому знакомы многочасовые пленэры

«Дизайн» — это одно из направлений кафедры инженерной графики и дизайна (ИГД). Оно является классическим, поэтому его рекомендуют тем, кто имеет специальную подготовку, — окончил художественную школу или специализированные курсы, которые можно пройти в течение 1 или 2 лет на кафедре ИГД.

Перечень вступительных испытаний включает в себя не только результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе, но и внутренние экзамены: творческий конкурс по рисунку и живописи. Целых два дня отведено для того, чтобы абитуриенты показали свои умения: в первый день сдаётся рисунок (4 часа), во второй — живопись (тоже 4 часа). Эти испытания проходят очно, и даже когда во всём мире действовали ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, абитуриенты этого направления, соблюдая дистанцию, сидели в вестибюле МИЭТа за мольбертами и рисовали.

«Я сама не из Зеленограда, живу в Москве, но в 11 классе я решила поступать в МИЭТ: мне очень понравился учебный план. Здесь есть техническая база, хорошие преподаватели, — рассказывает студентка группы Д-32 Елизавета Трембовецкая. — Ещё на старте я осознала, что нужно во что бы то ни стало научиться рисовать, и пошла на годичные подготовительные курсы, а за два дня до самого экзамена поступила на экспресс-курсы, которые, мне кажется, и стали залогом успеха, потому что изначально я испытывала сильный стресс. На экспресс-курсах мы разобрали все критерии, по которым оцениваются работы, и после этого во мне проснулась вера в себя, что помогло довольно хорошо сдать экзамены: рисунок — на 75 баллов, а живопись — на 70. Экзамен мы сдавали в условиях ковидных ограничений: все в масках, всем душно, но проверяющие оказались понимающими и любезными, поэтому атмосфера на экзамене была доброжелательной и приятной. Нас не торопили, не мешали нам, только периодически напоминали о том, сколько времени осталось до конца экзамена. Рисунок представлял собой постановку из гипсовых геометрических фигур, а на живописи был натюрморт, который состоял из стеклянной бутылки, трёх драпировок, тарелки и фрукта».