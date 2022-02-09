В ответ представитель областного министерства транспорта рассказал, что на маршруте используется пять малых и четыре больших автобуса, которые выполняют 179 рейсов в рабочие и 157 рейсов в выходные дни. После этого менделеевцев ждал сюрприз: по мнению чиновников cредний пассажиропоток на рейс в часы пик составляет 17 человек. Поэтому увеличивать «объем транспортной работы», в том числе класс автобусов «не представляется возможным».

То есть, люди жалуются, что не могут войти в автобус, а минтранс считает, что пассажиров мало.

Как минтранс считал пассажиров, неизвестно. О возможной причине этого парадокса пишет другая местная жительница Любовь: «А это ничего, что весь прошлый год водители [перевозчика] „Стартранс“ выдавали билеты по 312 маршруту, вместо 476? Вот она и всплыла — печальная ошибочная статистика недобросовестных перевозчиков».

Местные жители предлагают представителям минтранса приехать в Менделеево утром и посмотреть на переполненные «недомаршрутки-недоавтобусы непонятной породы».

Претензии к 476-му маршруту есть не первый год. Перевозчика уже уличали в недовыпуске автобусов, хамстве водителей, технических неисправностях и других проблемах.