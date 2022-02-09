Жители Менделеево пожаловались на переполненные автобусы до Зеленограда. А чиновники ответили, что считали и пассажиров совсем мало 09.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Жители Менделеево, которые ездят в Зеленоград на 476-м автобусе, пожаловались, что на линии используются слишком маленькие автобусы, которые не в состоянии вместить всех желающих. Пассажиры попросили заменить их на автобусы побольше. Но из ответа чиновников выяснилось, что они считают…

«Автобусы 476 Менделеево-Крюково в основном малогабаритные недоавтобусики, куда половина людей просто не может войти. В народе их прозвали кишкадавами», написала местная жительница Светлана в группе поселка вконтакте.

В ответ представитель областного министерства транспорта рассказал, что на маршруте используется пять малых и четыре больших автобуса, которые выполняют 179 рейсов в рабочие и 157 рейсов в выходные дни. После этого менделеевцев ждал сюрприз: по мнению чиновников cредний пассажиропоток на рейс в часы пик составляет 17 человек. Поэтому увеличивать «объем транспортной работы», в том числе класс автобусов «не представляется возможным».

То есть, люди жалуются, что не могут войти в автобус, а минтранс считает, что пассажиров мало.

Как минтранс считал пассажиров, неизвестно. О возможной причине этого парадокса пишет другая местная жительница Любовь: «А это ничего, что весь прошлый год водители [перевозчика] „Стартранс“ выдавали билеты по 312 маршруту, вместо 476? Вот она и всплыла — печальная ошибочная статистика недобросовестных перевозчиков».

Местные жители предлагают представителям минтранса приехать в Менделеево утром и посмотреть на переполненные «недомаршрутки-недоавтобусы непонятной породы».

Претензии к 476-му маршруту есть не первый год. Перевозчика уже уличали в недовыпуске автобусов, хамстве водителей, технических неисправностях и других проблемах.

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Метки:
автобусы, менделеево
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