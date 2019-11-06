Автобус с пассажирами врезался в «Форд Фокус», ожидавший зеленого сигнала светофора на пересечении Панфиловского проспекта и 2-го Западного проезда. Оба транспортных средства ехали в направлении Крюково.

Шёл мелкий мокрый снег, дорога — каток, а у автобуса мало того что летняя резина, так она еще и «лысая»: рельефный рисунок на протекторах стерся до основания. И это, как выяснилось дальше, было не единственной проблемой транспорта.

«На предыдущем светофоре — около ТЦ „Панфиловский“ — этот автобус сначала заглох. Я проехала за ним перекресток в правом ряду и перестроилась в средний. Автобус остался позади и продолжил ехать в правом ряду. Я остановилась на красный свет напротив Дома мебели, и через несколько секунд — удар в левую заднюю часть машины. Видимо, водитель автобуса в последний момент решил перестроиться в средний ряд», — рассказала «Зеленоград.ру» владелица «Форда» Светлана.

От удара легковушку выбросило метра на три вперед за стоп-линию. Светлане пришлось вызвать «скорую», которая отвезла ее в городскую больницу. Там пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. От госпитализации Светлана отказалась.

Когда на место приехали сотрудники ГИБДД и Ростехнадзора, выяснилось, что у водителя, 57-летнего приезжего, нет страховки. Кроме «лысой» резины, у автобуса зафиксировали технические неисправности. Также отсутствовали диагностическая карта и огнетушитель, аптечка была несформирована. Сам водитель выглядел болезненно — было похоже, что у него повышенное давление.

На этом автобусе марки Volgabus маршрута № 476 (Менделеево — Зеленоград) — логотип «Мострансавто», приписан он к Солнечногорскому ПАТП. У директора автотранспортного предприятия страховки на этот автобус также не оказалось. Владельцем же транспорта по документам является компания «Альфа-Грант».

В беседе с автоинспекторами водитель признал свою вину, расписался в протоколе, и его отпустили. Дорожный инцидент произошел 1 ноября около 11 утра.

«Хотелось бы, чтобы сделали акцент на том, как перевозят людей эти автобусы, на их техническое состояние и манёвры», — отметила Светлана.