В начале августа 1936-го Бухарин получил отпуск и решил поехать на Памир — это была его давняя мечта. Ему было жаль расставаться с семьёй, отмечает Ларина, но год напряженной работы требовал отдыха, разрядки. К тому же супруги полагали, что вместе они ещё успеют попутешествовать. Сборы были недолгими, в багаж поместились непременные атрибуты Бухаринского отпуска: этюдник, краски, холсты — для живописи (он был сам самодеятельным художником, его эмоциональная натура постоянно выражалась в живописи: пейзажах, шаржах, карикатурах); патроны, дробь и ружье — для охоты. По словам жены: «Его знание русского леса можно сравнить разве что с пришвинским».

Все было готово к отъезду. Наступили последние счастливые минуты. Вот как описывает их Ларина: «Посидим минутку перед отъездом, — предложил Н.И. День был жаркий, дачный участок пересекал огромный овраг, теперь напоминающий мне рельефом своим тот, сибирский, куда привели меня на расстрел. Уселись у обрыва в тени елей, и раздалась любимая песня: „Саша, ангел непорочный, прожил я с тобой пять лет, наверно, пробил час урочный, и я нарушил свой обет!..“ Пели громко и весело. Соседские ребятишки сбежались послушать. Наконец встали, подошли к машине. Н.И. уселся рядом с шофёром и, предвкушая удовольствие от предстоящей поездки, сияющий, выглянул в окошко машины. Таким Бухарина я видела в последний раз».

Отпуск был прерван через две недели — 21 августа 1936 года газеты опубликовали заявление прокуратуры о начале следствия по делу Бухарина, Рыкова, Томского, Радека и других лиц, упомянутых Зиновьевым, Каменевым, судилище над которыми было тогда в разгаре. Обвинения в контрреволюционной деятельности, в заговоре с целью убийства Сталина заставили Бухарина немедленно вернуться в Москву. Его не арестовали сразу же, и время шло в тревожном ожидании страшной развязки. К своей работе в «Известиях» Бухарин вернуться отказался, пока в печати не опубликуют заявление прокуратуры с опровержением клеветы.

Попытка Бухарина «выправить бумажку» удалась. 10 сентября 1936 года в газетах появилось заявление Прокуратуры СССР о прекращении следствия по делу. Но как оказалось, это был лишь тактический ход Сталина, с целью придать «следствию» вид объективности. «Известия» ещё несколько месяцев (до середины января 1937-го) подписывали именем Бухарина, но сам он появился в редакции только раз и, обнаружив за своим столом политкомиссара, заявил, что в таких условиях работать не будет.

Следующие две недели Бухарин с женой и сыном провёл на Сходненской даче. Туда к нему накануне своего ареста явился сосед — Карл Радек, бывший под следствием (в отношении него дело не прекратили). Он объяснил, что хочет проститься с Бухариным и просил Николая Ивановича в случае его, Радека, ареста написать о нём Сталину и просить, чтобы дело прошло через собственные руки вождя.

«Перед уходом, — вспоминает Ларина, — Радек вновь повторил:

— Николай! Верь мне — верь, что бы со мной ни случилось, я ни в чем не виновен!

Карл Бернгардович говорил взволнованно, подошёл ближе к Н.И., простился, поцеловал его в лоб и вышел из комнаты».

Радека арестовали на городской квартире, но обыск был и на даче. После обыска к Бухариным прибежала уборщица известинских дач и рассказала, что у Радека нашли в полом стержне круглой вешалки тайные преступные документы — совершенно очевидно подложенные в отсутствие хозяина.

Когда Радека взяли под стражу, на дачу к Бухарину приехала его взволнованная жена и вновь повторила просьбу арестованного мужа, и Бухарин написал обещанное письмо. В тот же вечер он вместе с семейством навсегда покинул Сходню и возвратился в Москву.