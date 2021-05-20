Приняв предписанное профессором Воландом «лекарство» — две стопки водки с острой и горячей закуской, Стёпа «поправился» и припомнил «…что дело вчера было на Сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе». Таксомотор нанимали у «Метрополя», и ещё увязался с ними какой-то тип, актёр, что ли — с патефоном в чемоданчике. «Да, да, да, это было на даче! Ещё, помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Стёпа хотел поцеловать, осталась неразъясненной… черт её знает, кто она… кажется, в радио служит, а может быть, и нет».

Вот собственно и всё, что сумел наскрести Стёпа в похмельной голове. Увы, это не помогло ему вспомнить фамилию любезного визитёра, который неодобрительно покачал головой.

«— Однако! Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!

— Я хочу вас попросить, чтоб это осталось между нами, — заискивающе сказал Стёпа.

— О, конечно, конечно! Но за Хустова я, само собой разумеется, не ручаюсь.

— А вы разве знаете Хустова?

— Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он — сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.

„Совершенно верно!“ — подумал Степа, поражённый таким верным, точным и кратким определением Хустова».