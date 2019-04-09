Электрички серии ЭТ2М (обычные) вернулись в Крюково с Красноярского электровагоноремонтного завода, где их капитально отремонтировали, так как в депо Крюково делают только текущий ремонт. При ремонте, в числе прочего, в поездах снимали стеклопакеты, «пескоструили», грунтовали и наносили промышленным способом краску, которая должна была продержаться до следующего тяжелого ремонта. Но не успели поезда выйти в работу, как их полностью раскрасили граффити. Отмывать всё это пришлось сотрудникам депо. В администрации депо считают, что граффитчики из художественной школы.

«Результат творчества малолетних и не совсем представителей самой недоразвитой части инвалидов умственного труда вылился в почти каторжный труд работников депо для восстановления внешнего вида вагонов», написали по этому поводу в группе «Ленинградское направление».

В группе отметили, что «столь значительного по объемам акта вандализма» на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги не было давно. Отремонтированные поезда не могли сразу поставить в депо — вероятно, не было места. Электрички, в том числе «Ласточки» нередко стоят на запасных путях возле станции Крюково (между Крюково и Малино). Пройти к ним достаточно легко со стороны Заводской улицы.

О случившемся сообщили в транспортную полицию, сейчас они занимаются проверкой инцидента, сообщили Zelenograd.ru в администрации депо Крюково. Чтобы разрисовать вагон, хулиганам надо минут пять, они приходят бригадой. Это совсем молодые ребята и девушки, добавил собеседник, «надо смотреть художественные школы — это оттуда ребята».

Охраной подвижного состава и прочего железнодорожного имущества, в том числе в местах отстоя, занимается компания «Аргус» по договору с РЖД. В данном случае охранники граффитчиков просмотрели.

С начала года вандалы также разбили 12 лобовых стекол в обычных электричках — это происходило в районе станции Химки. Вандализм — это уголовное деяние, статья 214 УК подразумевает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы сроком до года или арест — до трех месяцев. Если вандальные действия совершенны группой лиц — суд может лишить свободы на срок до трех лет, либо назначить принудительные работы на тот же срок. Однако до этого доходит редко.

Во-первых, граффитчиков еще надо найти. Во-вторых, если обвиняемый в вандализме возместит причиненный ущерб, уголовное дело могут закрыть. Вину можно искупить и собственным трудом. В 2015 году молодой человек изрисовал граффити поезд, стоявший в депо «Крюково», его успели поймать. Он извинился за свои действия и отработал день в депо — красил вагоны, — после чего уголовное дело прекратили. Возместить ущерб — в данном случае небольшой — тоже пришлось.