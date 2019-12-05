Ищем информацию о зеленоградском синхротроне 05.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Редакция «Зеленоград.ру» работает над историей одного из самых дорогостоящих (около $100 миллионов) — и, увы, самых бесполезных объектов зеленоградской науки и микроэлектроники — синхротрона, который так и не был запущен.

В связи с чем разыскиваем специалистов, близких к теме и готовых рассказать о его новейшей истории в 2000-е годы — напишите info@zelenograd.ru

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