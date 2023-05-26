— Недавно Минобрнауки объявил об уходе от болонской системы и грядущих изменениях в российской системе высшего образования. Расскажите, пожалуйста, что известно на данный момент и как именно эти изменения коснутся студентов МИЭТа?

— Болонская система часто ассоциируется исключительно со сроками обучения и разделением на два уровня образования — бакалавриат и магистратура. Это, конечно, важные ее аспекты, но не единственные: например, еще один из элементов — это так называемые кредиты или зачетные единицы, которые позволяют сопоставлять дисциплины в разных образовательных программах, что облегчает академические обмены. Основная цель болонской системы — интеграция европейского образовательного пространства. На сегодняшний день такая интеграция стала невозможной, а, значит, острой необходимости соблюдать установленные системой стандарты нет. Однако это не означает, что все сделанное за последние десятки лет нужно перечеркнуть и начать строить все заново. Также это не означает, что следует просто развернуться и попытаться возродить советскую систему образования со всеми ее достоинствами и недостатками. Механистический возврат к специалитету не обязательно приведет к повышению качества образования: на многих направлениях подготовки бакалавриат и магистратура вполне эффективно позволяют подготавливать хороших специалистов. Поэтому сейчас речь идёт о том, как используя все существующие достижения построить более эффективную систему образования, которая позволит готовить кадры для России будущего. В качестве новой модели высшего образования сегодня рассматривается система, состоящая также из двух уровней: базовое высшее образование (бакалавриат/специалитет) и специализированный уровень (магистратура). Два важных отличия от существующей модели: сроки обучения будут зависеть от направленности программ, а специализированный уровень (магистратура) будет нацелен именно на более глубокую специализацию по определенному направлению, а не представлять собой некую расширенную программу переподготовки для всех желающих, имеющих высшее образование произвольного профиля.

По срокам же, на базовом уровне программы могут быть продолжительностью от 3 до 6 лет, а на специализированном — от 1 до 3 лет. Такой подход обладает большей гибкостью и позволит для таких динамичных отраслей как ИТ сократить циклы подготовки, а для других, наоборот, увеличить. Кроме того, будут пересматриваться и образовательные стандарты. Всё это будет происходить с полным вовлечением в обсуждение реформ всего образовательного сообщества, без необдуманных резких шагов. С этого года ряд вузов в качестве эксперимента уже начнет использовать отдельные элементы новой модели, а по результатам пилотных проектов будут приниматься дальнейшие решения.