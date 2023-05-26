За более чем полувековую историю МИЭТ вырос из института с несколькими кафедрами до университета мирового масштаба с 20 востребованными и перспективными направлениями подготовки. Для миэтовцев сегодня открыты все двери: уникальная научно-исследовательская база, бесплатные программы переподготовки, которые дают возможность получить актуальные цифровые компетенции, факультативы, форумы, хакатоны с индустриальными партнёрами… О преимуществах образования в НИУ МИЭТ и о грядущих изменениях в российской системе образования рассказывает проректор по учебной работе, к.т.н. Александр Балашов.
— Александр Геннадьевич, начну с нестандартного вопроса: сколько миэтовцев нужно, чтобы собрать смартфон?
— Пожалуй, если взять по одному студенту с каждого направления подготовки и посадить в одну комнату, то они соберут смартфон. Ребята с «Электроники и наноэлектроники» спроектируют и соберут микросхемы, студенты-материаловеды сделают так, чтобы аккумулятор не разряжался как можно дольше, инженеры-программисты напишут программное обеспечение, представители «Информационной безопасности» защитят персональные данные пользователя, дизайнеры создадут интерфейс и разработают удобный корпус, лингвисты подготовят сопутствующую литературу и помогут перевести документацию на разные языки, а киберюристы утвердят приложения, необходимые для соблюдения цифровой гигиены. Наш университет действительно готовит специалистов для полного цикла производства микроэлектроники.
— Недавно Минобрнауки объявил об уходе от болонской системы и грядущих изменениях в российской системе высшего образования. Расскажите, пожалуйста, что известно на данный момент и как именно эти изменения коснутся студентов МИЭТа?
— Болонская система часто ассоциируется исключительно со сроками обучения и разделением на два уровня образования — бакалавриат и магистратура. Это, конечно, важные ее аспекты, но не единственные: например, еще один из элементов — это так называемые кредиты или зачетные единицы, которые позволяют сопоставлять дисциплины в разных образовательных программах, что облегчает академические обмены. Основная цель болонской системы — интеграция европейского образовательного пространства. На сегодняшний день такая интеграция стала невозможной, а, значит, острой необходимости соблюдать установленные системой стандарты нет. Однако это не означает, что все сделанное за последние десятки лет нужно перечеркнуть и начать строить все заново. Также это не означает, что следует просто развернуться и попытаться возродить советскую систему образования со всеми ее достоинствами и недостатками. Механистический возврат к специалитету не обязательно приведет к повышению качества образования: на многих направлениях подготовки бакалавриат и магистратура вполне эффективно позволяют подготавливать хороших специалистов. Поэтому сейчас речь идёт о том, как используя все существующие достижения построить более эффективную систему образования, которая позволит готовить кадры для России будущего. В качестве новой модели высшего образования сегодня рассматривается система, состоящая также из двух уровней: базовое высшее образование (бакалавриат/специалитет) и специализированный уровень (магистратура). Два важных отличия от существующей модели: сроки обучения будут зависеть от направленности программ, а специализированный уровень (магистратура) будет нацелен именно на более глубокую специализацию по определенному направлению, а не представлять собой некую расширенную программу переподготовки для всех желающих, имеющих высшее образование произвольного профиля.
По срокам же, на базовом уровне программы могут быть продолжительностью от 3 до 6 лет, а на специализированном — от 1 до 3 лет. Такой подход обладает большей гибкостью и позволит для таких динамичных отраслей как ИТ сократить циклы подготовки, а для других, наоборот, увеличить. Кроме того, будут пересматриваться и образовательные стандарты. Всё это будет происходить с полным вовлечением в обсуждение реформ всего образовательного сообщества, без необдуманных резких шагов. С этого года ряд вузов в качестве эксперимента уже начнет использовать отдельные элементы новой модели, а по результатам пилотных проектов будут приниматься дальнейшие решения.
В чём вы видите преимущества образования в МИЭТе сегодня?
МИЭТ — университет, в котором высокие технологии и цифровизация лежат в основе всего, в особенности это касается образовательного процесса. Уже давно студенты могут посмотреть актуальные баллы за каждый предмет, дополнительные материалы от преподавателя, пройти онлайн-курсы на специальной платформе в личном кабинете студента.
На постоянной основе МИЭТ плотно взаимодействует с представителями отрасли: наше образование всегда направлено на то, чтобы выпускники обладали самыми актуальными знаниями, умениями и навыками и соответствовали тем требованиям, которые предъявляют работодатели. Наши программы постоянно проходят общественную аккредитацию — так, в этом учебном году через такую проверку прошли 8 программ.
МИЭТ вошёл в федеральный проект «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности», поскольку он занимает лидирующие позиции в области подготовки кадров для электроники. Мы привлекаем партнёров и к внеучебным мероприятиям: проводим совместные хакатоны и фестивали, например, «Радиофест». Задачи для таких соревнований берутся из практики реальных компаний. С каждым годом количество компаний-партнёров растёт, что говорит о востребованности наших выпускников в отрасли.
Кстати, именно поэтому на площадке МИЭТа недавно открылся межотраслевой экзаменационный центр. Он создан для того, чтобы по запросу работодателя проверять соответствие квалификации специалиста заявленным требованиям. Через эту процедуру будут проходить и наши выпускники — так качество полученного ими образования будет подтверждено не только дипломом, но и независимыми экспертами.
Приятная новость и в том, что МИЭТ вновь вошёл в топ-100 лучших вузов страны по версии Forbes. Этот рейтинг собирается пятый год подряд, и МИЭТ стабильно удерживает позиции в числе лучших. В 2021 году наш университет занял 42 место, а в этом году улучшил свой результат на 4 позиции, оказавшись на 38 строке.
Безусловно, мы гордимся нашими преподавателями и рады, что соблюдается баланс между нашими именитыми преподавателями — думаю, многие читатели знают, кто такие Александр Александрович Прокофьев, Игорь Натанович Горбатый, Сергей Григорьевич Кальней или, например, Игорь Борисович Кожухов — и молодыми специалистами, которые всегда находятся в движении, на переднем крае новых технологий и исследований. Сейчас молодых преподавателей до 40 лет в университете 40%.
— Как изменился образовательный процесс в университете за последние несколько лет?
— Сейчас постепенно близится к завершению процесс изменения структуры университета. Появились не только новые Институты, но и программы — в этом году впервые проводится набор на магистерскую программу «Бизнес-аналитика» (направление подготовки «Менеджмент»). Новую программу запускают также в Институте перспективных материалов и технологий. При этом программы создаются именно те, на которые в отрасли есть спрос.
Так, одна из магистерских программ Института микроприборов и систем управления создана при поддержке ГК YADRO, которая активно участвует в жизни университета. При этом партнёры есть не только у университета, но и у кафедр и Институтов в отдельности. В том числе поэтому к нам ежегодно поступает большое количество заявлений на поступление по целевому приёму.
Сегодня мир меняется так быстро, что для того, чтобы быть высококлассным специалистом, нужно постоянно учиться и получать новые знания. МИЭТ реализует проект «Цифровая кафедра», благодаря чему студенты могут пройти любую программу переподготовки внутри университета и после окончания вуза получить не один диплом, а сразу два. Такая возможность у нас появилась тогда, когда МИЭТ стал участником программы «Приоритет 2030». Чтобы реализовать эти программы переподготовки, мы привлекали не только наших преподавателей, но и специалистов из компаний, которые являются нашими индустриальными партнёрами.
Чтобы понимать, как студенты сами оценивают качество получаемого ими образования, мы регулярно проводим опросы обучающихся об удовлетворённости образовательным процессом. Этот механизм помогает объективно оценивать ситуацию и корректировать образовательные процессы, происходящие в университете. Кстати, важным показателем является и то, сколько заявлений на перевод в МИЭТ мы получаем ежегодно от студентов других вузов, при этом это сильные ребята, которые ищут для себя наиболее перспективное и актуальное образование. Им мы всегда рады в наших стенах.
— Студент выпускается из МИЭТа. Что дальше?
— Перед нашими выпускниками открываются широчайшие возможности — есть сотни примеров выдающихся выпускников, работающих по специальности. Думаю, все зеленоградцы знают о том, что наш выпускник, Геннадий Красников, стал президентом РАН. Миэтовцы руководят крупнейшими российскими и международными компаниями, запускают собственные стартапы, развивают отечественную науку. Вообще все наши студенты выбирают для себя наиболее подходящую траекторию из одного или нескольких карьерных направлений — учёный, инженер или предприниматель. Для этого есть специальные студенческие сообщества, развивающие необходимые дополнительные навыки, студенческое научное общество и совет молодых учёных, где миэтовцы обсуждают свои проекты и помогают друг другу в различных исследованиях, студия технологического предпринимательства, в которой ребята учатся проводить свой проект от этапа задумки до производства, Центр развития карьеры, который помогает попасть на работу в компанию мечты. И это не говоря о том, что многие находят работу еще не получив диплом: в рамках учебной и производственной практики есть возможность применить полученные за партой знания на реальном предприятии.
Возможностей у наших выпускников много, самое главное, чтобы у студента было стремление учиться, получать знания и профессионально развиваться, потому что как экзамен сам себя не сдаст, так и карьера сама себя не сделает.