Общие правила и индивидуальный подход

Первые предпрофессиональные классы появились в школе 1557 имени П.Л. Капицы три года назад. Всё началось с инженерного и медицинского классов. Собственно, классами их называют условно: например, сейчас в инженерном «потоке» больше 50 (одиннадцатиклассников?), которые встречаются на общих лекциях, а семинары для отработки теории посещают в небольших группах. У каждого ученика есть индивидуальное расписание, а у каждого направления — свой куратор.

Все предпрофессиональные классы работают по общим принципам. Ученики могут выбрать предпрофессиональные курсы, которые они будут изучать дополнительно. Например, в инженерном классе кто-то может специализироваться на робототехнике, а кто-то— на сетевом администрировании и технологиях Академии ЦИСКО.

«Наши „инженеры“ учатся в трёх группах по шести различным расписаниям. Сопряжением всех расписаний занимается координатор реализации образовательных программ, — поясняет заместитель директора школы 1557 Виктория Иващенко. — Так формируются индивидуальные учебные траектории».

Перед выпуском из школы ребят ждут три важных испытания, не считая традиционного ЕГЭ. Школьники сдают обязательный предпрофессиональный экзамен по своему направлению подготовки (а при желании, и по любым другим), участвуют в предпрофессиональной олимпиаде и предпрофессиональной конференции. Московские вузы-партнёры предпрофессиональных проектов по итогам этих испытаний предоставляют ребятам дополнительные бонусные баллы, которые можно использовать при поступлении. И это серьёзное подспорье в конкуренции за бюджетные места в вузах, ведь, как известно, конкурируют с ребятами из московских школ самые сильные выпускники, приезжающие в столицу из других регионов.

Предпрофессиональные конференции становятся уникальным событием: здесь не только проходят защиты авторских проектов, которые «рецензирует» авторитетное жюри, но и разгораются горячие дискуссии. Каждый может задать вопрос, отстоять свою точку зрения и почувствовать себя специалистом в выбранном направлении. Победа в такой конференции — серьезная заявка и пополнение портфолио выпускника, не говоря уже о том, что сами по себе подготовка и участие в ней существенно прибавляют будущему профессионалу научно-исследовательского и презентационного опыта.

Кафедры вузов-партнеров, присмотрев мотивированных школьников за время учёбы в предпрофессиональном классе, могут пригласить их на целевое обучение с последующим гарантированным трудоустройством. Заключают со старшеклассниками отложенные трудовые договора и отраслевые предприятия, которые проводят курсы практических занятий в предпрофессиональных классах в рамках трёхсторонних договоров «школа-вуз-предприятие».

"В предпрофессиональных классах ребята, конечно же, много трудятся, но результат того стоит, — уверена Виктория Иващенко. — Главное, что наши старшеклассники имеют возможность погрузиться в профессию и заранее проверить правильность своего выбора. А если нужно сменить направление… что ж, мы считаем, что это абсолютно нормально и всегда готовы помочь. Думаю, что в недалеком будущем выпускников предпрофессиональных классов будут набирать в специализированные группы на первых курсах институтов, об этом уже ведутся разговоры в совете ректоров московских вузов. Ведь у этих ребят совершенно другая подготовка, они «на голову выше» сверстников".