Предпрофессиональные старшие классы в столичных школах не так давно пришли на смену привычным профильным классам. Теперь 10-11-классникам дают не только углублённые знания по предметам, но и готовят к будущей профессии — образование становится практико-ориентированным. С 1 сентября 2019 года в школе 1557 будет уже пять предпрофессиональных классов: инженерный, академический, медицинский, педагогический и ИТ-класс.
За время учёбы в этих классах можно успеть многое — получить первые знания по выбранной профессии, сдать первый предпрофессиональный экзамен, создать собственный научный проект и обсудить его с учёными, поступить в вуз и даже найти потенциального работодателя. Как это происходит, Zelenograd.ru рассказали в школе.
Первые предпрофессиональные классы появились в школе 1557 имени П.Л. Капицы три года назад. Всё началось с инженерного и медицинского классов. Собственно, классами их называют условно: например, сейчас в инженерном «потоке» больше 50 (одиннадцатиклассников?), которые встречаются на общих лекциях, а семинары для отработки теории посещают в небольших группах. У каждого ученика есть индивидуальное расписание, а у каждого направления — свой куратор.
Все предпрофессиональные классы работают по общим принципам. Ученики могут выбрать предпрофессиональные курсы, которые они будут изучать дополнительно. Например, в инженерном классе кто-то может специализироваться на робототехнике, а кто-то— на сетевом администрировании и технологиях Академии ЦИСКО.
«Наши „инженеры“ учатся в трёх группах по шести различным расписаниям. Сопряжением всех расписаний занимается координатор реализации образовательных программ, — поясняет заместитель директора школы 1557 Виктория Иващенко. — Так формируются индивидуальные учебные траектории».
Перед выпуском из школы ребят ждут три важных испытания, не считая традиционного ЕГЭ. Школьники сдают обязательный предпрофессиональный экзамен по своему направлению подготовки (а при желании, и по любым другим), участвуют в предпрофессиональной олимпиаде и предпрофессиональной конференции. Московские вузы-партнёры предпрофессиональных проектов по итогам этих испытаний предоставляют ребятам дополнительные бонусные баллы, которые можно использовать при поступлении. И это серьёзное подспорье в конкуренции за бюджетные места в вузах, ведь, как известно, конкурируют с ребятами из московских школ самые сильные выпускники, приезжающие в столицу из других регионов.
Предпрофессиональные конференции становятся уникальным событием: здесь не только проходят защиты авторских проектов, которые «рецензирует» авторитетное жюри, но и разгораются горячие дискуссии. Каждый может задать вопрос, отстоять свою точку зрения и почувствовать себя специалистом в выбранном направлении. Победа в такой конференции — серьезная заявка и пополнение портфолио выпускника, не говоря уже о том, что сами по себе подготовка и участие в ней существенно прибавляют будущему профессионалу научно-исследовательского и презентационного опыта.
Кафедры вузов-партнеров, присмотрев мотивированных школьников за время учёбы в предпрофессиональном классе, могут пригласить их на целевое обучение с последующим гарантированным трудоустройством. Заключают со старшеклассниками отложенные трудовые договора и отраслевые предприятия, которые проводят курсы практических занятий в предпрофессиональных классах в рамках трёхсторонних договоров «школа-вуз-предприятие».
"В предпрофессиональных классах ребята, конечно же, много трудятся, но результат того стоит, — уверена Виктория Иващенко. — Главное, что наши старшеклассники имеют возможность погрузиться в профессию и заранее проверить правильность своего выбора. А если нужно сменить направление… что ж, мы считаем, что это абсолютно нормально и всегда готовы помочь. Думаю, что в недалеком будущем выпускников предпрофессиональных классов будут набирать в специализированные группы на первых курсах институтов, об этом уже ведутся разговоры в совете ректоров московских вузов. Ведь у этих ребят совершенно другая подготовка, они «на голову выше» сверстников".
Впервые инженерный класс школа 1557 набрала в 2016 году, в 2018-м состоялся первый выпуск, на подходе второй. Под образовательную программу школа получила уникальное оборудование и заключила договоры с вузами-партнерами — МФТИ, МИФИ, МИСиС, МАИ, МИЭТ и другими, ориентируясь на интересы учеников. Будущие инженеры углублённо изучают математику, физику и информатику. Они могут выбрать в качестве специализации технологическое направление, программирование или конструирование. А школа совместно с вузами и предприятиями организует по этим направлениям элективные курсы.
«Когда ребята поступают в 10-й класс, они высказывают пожелания, в каком направлении хотят развиваться и куда планируют поступать, — объясняет руководитель школьного проекта Екатерина Павлова. — Мы связываемся с этими вузами и начинаем сотрудничать: их преподаватели проводят для наших учеников дополнительные занятия, помогают в работе над проектами. Занятия проходят в центрах технологической поддержки образования (ЦТПО), сформированных при многих вузах, в университетских лабораториях или в наших школьных лабораториях (которые, поверьте, очень хорошо оснащены) с научными руководителями из вузов-партнеров».
К примеру, можно выбрать в качестве элективного курса химию физических процессов, которую изучают в технических вузах на первом и втором курсе. И в качестве курса школьной химии, завершив её изучение на базовом уровне в 9-м классе, в 10-м погрузиться в этот узкоспециальный предмет со специализацией под будущую профессию.
Углублённые курсы, экскурсии, лекции и лабораторные работы — форм работы со школьниками у вузов-партнеров много. Не остаются в стороне и зеленоградские компании: например, для будущих инженеров в школе 1557 проводили курсы специалисты завода «Микрон». Ребята разрабатывали собственные проекты, авторы лучших получили направления на целевое обучение в НИУ МИЭТ.
Биохимический профиль в Зеленограде всегда был востребован — ребята углублённо изучали физику, химию и биологию, планируя поступать, в том числе, в медицинские вузы. С появлением городского проекта «Медицинский класс в московской школе» такие классы переросли в предпрофессиональное медицинское направление.
«Мы полностью оснащены современным медицинским оборудованием, необходимым для обучения ребят, — рассказывает руководитель медицинского направления в школе 1557 Елена Бондаренко. — Это действительно производит впечатление. К нам приезжают профессора из медицинских университетов и восхищаются возможностями, которые есть у наших учеников. Это, например, интерактивный анатомический „пироговский“ стол, при помощи которого можно изучить все внутренние структуры человека, физиологические процессы, познакомиться с различными типами исследований — МРТ, УЗИ, КТ. Конечно, это большое подспорье в изучении теории и в подготовке к практике. Ведь медицина — это, прежде всего, практика, и тут важно понять, достаточно ли у ребёнка желания и мотивации к тому, чтобы стать врачом. А наши ребята прямо уроках изучают все манипуляции для помощи больным и проведения обследований».
Партнёры по медицинскому направлению школы 1557 — Первый МГМУ имени Сеченова и Российский медицинский университет имени Пирогова. Кстати, готовят в медицинском классе не только будущих медиков, но также и специалистов по фармацевтике, ветеринарии, пищевым производствам, химическим технологиям — по самым разным профессиям, в основе которых лежит знание биологии и химии.
Вот уже два года в школе 1557 проводятся курсы первой помощи, причем будущие медики здесь уже не учатся, а учат сами. «Наша команда тренеров из 10-х классов делает это самозабвенно и с большой отдачей, — рассказывает Елена Бондаренко. — У ребят это получается, им это нравится, и наша школа стала базовой площадкой по обучению навыкам первой помощи для других зеленоградских школ».
Каждые каникулы в школу приезжают студенты-старшекурсники Второго меда, РНИМУ имени Пирогова, которые проводят семинары и лекции у старших классов. Учат, как правильно «прослушать» пациента, как диагностировать заболевания дыхательных путей, как принимать решение о вакцинации, как узнать группу крови и т. д. Таких занятий все ждут с нетерпением. А весенние каникулы «медики» посвящают защите своих проектов на конференции «Старт в медицину».
В конце 11-го класса у медицинского класса проходит предпрофессиональный экзамен по биологии (теория) и по первой медицинской помощи (практика). Кроме того, ребята осваивают базовый язык медицины — латынь (анатомию человека они изучают именно на этом языке). На первых курсах института это позволит им без труда сдавать зачёты и экзамены. Выпускники школы 1557 пополняют ряды студентов всех медицинских вузов Москвы и других городов России.
Это молодое направление — в Москве таких классов всего около 20. Академический класс школы 1557 сотрудничает с Физтехом, с МИФИ и с зеленоградским НИИ проблем проектирования микроэлектроники РАН. Ребята углубленно изучают физику и математику, а также химию или информатику. Со школьниками работают приглашенные профессора МИЭТа: Игорь Натанович Горбатый, Татьяна Владимировна Соколова — эти имена знает весь Зеленоград. Такие занятия создают запас знаний, которого хватает и на первые курсы института.
Академический класс даёт не только знания, но и формирует широкое метапредметное мировоззрение. «Наш „Кружок от академика“ ведут настоящие учёные, — делится Маргарита Захарова, руководитель школьного проекта. — Например, наш частый гость — заведующий кафедрой ядерной физики МИФИ Сергей Евгеньевич Муравьёв. Он читает лекции по истории физики, даёт мастер-классы по решению задач олимпиады „Росатом“. И так рассказывает, что даже человек, далекий от физики, заражается его увлечённостью. Таких учёных, на самом деле, немало, и они с удовольствием приезжают в школу, откликаясь на наши приглашения. Как люди незаурядные, активные и творческие, они болеют за будущее науки и будущее наших детей. А для ребят это здорово, ведь выезд в Москву на лекции отнял бы немало времени».
Было время, когда из 130 выпускников школы 1557 в МИЭТ досрочно, по итогам внутривузовской олимпиады, зачислялись до 80 и больше человек. Сегодня горизонты не ограничены, и свобода выбора вуза выпускниками определяется их уровнем знаний и амбиций, а он достаточно высок. Ребята уезжают учиться в зарубежные вузы, получают два диплома: один очно, другой заочно. Их школьных знаний вполне достаточно, чтобы поступить в европейские, корейские, китайские университеты, утверждают в школе 1557.
Это новое и, без преувеличения, модное направление откроется в школе 1557 с 1 сентября 2019 года — в единственной школе Зеленограда, которая включена в список 30 московских школ, начинающих реализацию программы предпрофессионального ИТ-образования. В ИТ-классе профильными предметами будут математика, информатика и английский язык.
«Мы опираемся на мощные наработки, которые сделаны в нашем инженерном и академическом классах, — говорит Георгий Алексеевич Козлов, куратор ИТ-направления школы 1557. — Наследуем и партнёрство с вузами. Кроме того, у нас заключены договора с МГТУ имени Баумана, с Санкт-Петербургским ИТМО. Они помогают нам в разработке учебного плана, в выборе предпрофессиональных олимпиад для ребят. Мы активно взаимодействуем с крупнейшими ИТ-компаниями, разработчиками ПО и сетевого оборудования — очень многие из них уже имеют собственные образовательные программы».
Среди партнёров школы 1557 по будущему ИТ-классу — компания ЦИСКО, лидер в области сетевых технологий и информационной безопасности, компания Oracle с её учебными программами по базам данных, языкам программирования, языку Java, Яндекс с большой образовательной инициативой, Mail.ru, где школьников ждут на образовательные экскурсии.
В ИТ-классе предусмотрено шесть разных направлений: программирование, информационная безопасность, сетевые технологии, big data, робототехника, моделирование и прототипирование. Когда класс будет сформирован, среди ребят проведут опрос, кто чем хочет заниматься. Предпрофессиональные экзамены по направлениям робототехники и программирования для школьников уже проходят на площадках разных вузов. Другие, — например, по сетевым технологиями, — вузы разработают к новому учебному году.
В ближайшее время в школе 1557 намерены развернуть ИТ-полигон с большим количеством компьютерного, сетевого, робототехнического оборудования, где ребята будут учиться и создавать проекты. Помимо учебы у будущих айтишников планируется ряд других активностей, которые популярны в этой отрасли: meet-up, хакатоны, соревнования и конференции по программированию.
Это новое направление в школе 1557, в рамках которого в прошедшем учебном году работа велась в пилотном режиме. Образовательная программа в стадии разработки, она создаётся совместно с Московским городским педагогическим университетом и столичным Департаментом образования и науки. В рамках социально-экономического и гуманитарного профильных классов школа работает с этим направлением уже два года, являясь базовой площадкой Высшей школой экономики. А теперь будущих педагогов будут готовить целенаправленно.
«Предполагается, что педагогический класс будет готовить ребят не к конкретным учительским специальностям — там будут учить коммуницировать, управлять, выполнять менеджерские функции, — поясняет Виктория Иващенко. — Наши ребята уже сейчас выезжают в педагогический университет на мастер-классы, участвуют в его конференциях и играх, в волонтёрских акциях, благо, зеленоградский филиал МГПУ организует их немало. А в городской педагогической игре „От мала до велика“ наши ребята в этом году заняли первое место среди классов такого же профиля».
Ценная возможность, которая не так давно появилась у старшеклассников школы 1557 — параллельно со школьным образованием получить образование профессиональное. Так, «инженеры» сдадут в этом году экзамен на профессиональные сертификаты «Оператор ЭВМ» и «Автослесарь». А 56 «медиков» из 10-го и 11-го классов получат (а многие уже получили) сертификаты «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», отучившись на курсах в зеленоградском медицинском колледже. По достижении 18 лет ребята смогут работать по этой специальности, имея законченное профессиональное образование. Пока же они занимаются волонтёрством в медучреждениях.
В ИТ-классах базой для прохождения первой профессиональной сертификации станут предприятия-партнёры с их учебными курсами. Сдать экзамены и получить сертификаты об окончании курсов в разных областях ИТ и программирования сегодня можно и в независимых центрах международной сертификации. В планах школы № 1557 — открыть к сентябрю собственный мультивендорный сертификационный центр и предложить его услуги не только своим ученикам, но и всем зеленоградцам.
Совместно с зеленоградским подразделением МГПУ школа 1557 готовится запустить программу обучения «Цифровой куратор» по новому профессиональному стандарту — эта деятельность связана с помощью старшему поколению в освоении цифровых технологий. Потребность в таких специалистах есть у центров занятости, центров госуслуг, банков.
«Мы открыты для взаимодействия с любыми зеленоградскими компаниями, — подчеркивает Виктория Иващенко. — И мы испытываем потребность в их помощи. Каждый год выпускники наших предпрофессиональных классов, а их около 200 человек, должны выполнить и защитить свои учебные проекты, получив за это оценки в аттестат. Как правило, эти проекты имеют профессиональную направленность, и ребята нуждаются в научных руководителях — профессионалах в своих областях. Их интересуют самые актуальные темы. Например, в этом году у одной из выпускниц медицинского класса тематика проекта — паллиативная медицина, у другой — анализ генетических мутаций в собственной семье и разработка рекомендаций по образу жизни, который позволит её родственникам меньше болеть. А выпускник инженерного класса разработал многослойное асфальтовое покрытие, стойкое к разрушению. Сейчас научными руководителями ребят выступают преподаватели вузов-партнеров. Но мы всегда рады сотрудничеству с промышленными предприятиями, которые могли бы познакомить школьников с реальным рабочим процессом».
Зачисляться в предпрофессиональные классы школы 1557 выпускников 9-х классов приглашают летом, по итогам ОГЭ, на основании полученных за экзамены баллов и имеющихся личных достижений. Условия поступления изложены в «Положении о приёме». Установлены минимальные баллы для поступающих в каждый из классов по профильным предметам. Для кандидатов в ИТ-класс школа уже объявила предварительную электронную регистрацию.
Контактные номера телефонов в школе по вопросам приёма в предпрофессиональные классы:
8(499)734-1011 — инженерный, медицинский, ИТ, академический класс,
8(499)736-6740 — педагогический класс (гуманитарный и социально-экономический профили).
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