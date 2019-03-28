Новые профильные предпрофессиональные старшие классы — ИТ-классы — появятся в школах Москвы с сентября этого года. Один из ИТ-классов готовятся открыть в зеленоградской школе 1557 им. Капицы. В учебную программу войдёт углублённое изучение математики, информатики и английского языка. Условия поступления уже опубликованы на сайте школы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать около 30 ИТ-классов в школах в ходе недавней встречи с представителями ИТ-компаний, ректорами ведущих вузов страны и директорами московских школ. «Информационные технологии являются драйвером развития всех отраслей. Это важнейшая и экономическая, и политическая, и образовательная программа. Надеюсь, что мы сможем ее реализовать. Очень важно, чтобы она не была формальной», — сказал мэр.

ИТ-классы откроют в школах, отобранных на конкурсной основе, как сообщил портал мэрии. Курс обучения рассчитан на два года, 10 и 11 классы. Школьники познакомятся с архитектурой и разработкой информационных систем, искусственным интеллектом, инструментами анализа социальных сетей, средствами защиты информационных комплексов, методами криптографии и другими направлениями.

Партнёрами ИТ-класса в школе 1557 станут Яндекс, МФТИ, Высшая школа экономики, Политехнический институт. В учебном процессе планируют задействовать современные учебные лаборатории школы и компьютерные классы. «Это практические знания и возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры» , — сообщает школа 1557.

В 2019/2020 учебном году в школе откроются помимо ИТ-класса еще пять предпрофессиональных классов разного профиля: инженерный, академический (научно-технологический), медицинский, кадетский и педагогический. Условия поступления в предпрофессиональные классы изложены в Положении о приёме. Приём начнётся летом, после получения аттестатов об основном общем образовании, на основании баллов государственной итоговой аттестации (ОГЭ), которую школьники сдают по окончании 9 класса.

Установлены минимальные баллы для поступающих в ИТ-класс — по русскому языку (26 баллов), математике (22 балла), физике (20 баллов) или информатике (19 баллов). Для зачисление потребуется также портфолио с достижениями по профильным предметам.

Ученики ИТ-класса, как и других предпрофессиональных классов, получат возможность выбора индивидуальной траектории образовательного маршрута в ходе учёбы.

Количество 10-х классов и их распределение по зданиям школы 1557, расположенным в 3 и 5 микрорайонах, определит администрация школы, изучив запросы поступающих и желания их родителей. Основной состав классов планируют набрать до 1 июля, дозачисление в предпрофессиональные классы до 30 августа будет оформляться приказом директора школы.