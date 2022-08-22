«Итого неделя ежедневных многочасовых репетиций, пять совершенно разных народностей, четыре минуты танца, — рассказал „Зеленоград.ру“ Лукашов. — Мы старались проникнуться красотой башкирского танца, прочувствовать обряд северных народов, передать темперамент Кавказа, научиться летать как калмыцкие степные орлы и показать широту русской души. До сих пор не верим до конца, что стали участниками такого шоу, но очень рады, что нам выпала такая уникальная возможность — это невероятный опыт!»

Сейчас в ансамбле занимается 80 девочек и 60 мальчиков в возрасте от трёх до 18 лет. Хореографическая студия «Фортуна» вошла в топ-10 «Народной премии Зеленоград.ру» в номинации «Лучшие образовательный проект».