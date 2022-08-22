Двадцать детей, занимающихся в хореографической студии «Фортуна» во Дворце творчества приняли участие в шоу-открытии международного фестиваля фейерверков, режиссёром-постановщиком которого стал известный фигурист и хореограф Илья Авербух. Выступление с трибун смотрели около 10 тысяч зрителей, трансляция и репортажи вышли на основных московских и федеральных телеканалах.
Сначала семерых детей из «Фортуны» пригласил участвовать знакомый художественного руководителя Дмитрия Лукашова, а после первой репетиции в Лужниках постановщики отказали другим участникам, сказали, что у коллектива хороший уровень и попросили ещё 13 детей.
«Итого неделя ежедневных многочасовых репетиций, пять совершенно разных народностей, четыре минуты танца, — рассказал „Зеленоград.ру“ Лукашов. — Мы старались проникнуться красотой башкирского танца, прочувствовать обряд северных народов, передать темперамент Кавказа, научиться летать как калмыцкие степные орлы и показать широту русской души. До сих пор не верим до конца, что стали участниками такого шоу, но очень рады, что нам выпала такая уникальная возможность — это невероятный опыт!»
Сейчас в ансамбле занимается 80 девочек и 60 мальчиков в возрасте от трёх до 18 лет. Хореографическая студия «Фортуна» вошла в топ-10 «Народной премии Зеленоград.ру» в номинации «Лучшие образовательный проект».