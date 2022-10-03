Хореографический коллектив «Серпантин» (3-7 лет) в Объединении библиотек и культурных центров Зеленограда

Приглашаем детей за короткий срок изучить азы хореографии и продолжить обучение уже на более профессиональном уровне! Участие в коллективе «Серпантин» — это возможность проявить свой талант. Основу репертуара коллектива составляют русские танцы, классические постановки, а также современная хореография и диско. Коллектив участвует во многих мероприятиях, проводимых в учреждении, выступает в праздничных концертах на городских площадках. Руководитель — Наталья Николаевна Иванова, педагог-хореограф.