Собираем здесь информацию о танцевальных школах и студиях, а также других занятиях танцами в Зеленограде и окрестностях. На отдельной странице — школы балета.
Занятия включают в себя элементы современного танца: хип-хоп, хаус и других модных направлений. По мере приобретения танцевальных навыков, номера будут усложняться. Будет уделяться большое внимание технике исполнения, танцевальной и эмоциональной выразительности. Педагог Дарья Зубкова помогает ребятам в непринужденной форме осваивать новые для них движения, выявляет и развивает творческую индивидуальность каждого участника.
- Возраст: от 10 до 17 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1106
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Педагог Дарья Зубкова подаёт упражнения в виде увлекательной игры под музыку, что помогает ребятам в непринужденной форме осваивать новые для них движения. У детей развиваются музыкально-двигательные навыки, вырабатывается правильная осанка, координация движений, ориентация в пространстве. Уровень сложности упражнений меняется в течение занятия: активные движения сменяются более спокойными для восстановления дыхания, а длительные упражнения, требующие концентрации, сменяются игрой.
- Возраст: от 3 до 5 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 1414
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Приглашаем детей за короткий срок изучить азы хореографии и продолжить обучение уже на более профессиональном уровне! Участие в коллективе «Серпантин» — это возможность проявить свой талант. Основу репертуара коллектива составляют русские танцы, классические постановки, а также современная хореография и диско. Коллектив участвует во многих мероприятиях, проводимых в учреждении, выступает в праздничных концертах на городских площадках. Руководитель — Наталья Николаевна Иванова, педагог-хореограф.
- Возраст: от 3 до 7 лет
- Место занятий: Зеленоград, Культурный центр «Доброволец», корпус 514А
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Приглашаем талантливых детей освоить азы хореографического искусства. На занятиях ребята выполняют упражнения и осваивают элементы классического танца, направленные на растяжку, ритмику, укрепление мышечного корсета, статику позвоночника, координацию и концентрацию внимания, знакомятся с балетной гимнастикой и импровизацией в танце. Основу репертуара коллектива составляют русские танцы, классические постановки, а также современная хореография.
- Возраст: от 8 до 10 лет
- Место занятий: Зеленоград, Культурный центр «Доброволец», корпус 514А
- Контакты: 8-995-655-25-59
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Основной курс школы — «Артист мюзикла» — включает в себя занятия сразу по трем дисциплинам: вокал, танец и актерское мастерство. Ученики параллельно изучают три направления и достигают высоких результатов. Ученики принимают участие во множестве концертов и конкурсов, проходят кастинги в театральные вузы и московские мюзиклы. Также проходят отдельные занятия: вокал, танцы, актерское мастерство, гитара, фортепиано, скрипка, воздушные полотна, акробатика, сольфеджио, стрип-пластика.
- Возраст: от 4 до 40 лет
- Место занятий: Зеленоград, улица Андреевка, дом 31А
- Контакты: 8-499-444-33-57, 8-977-176-20-38 (вотсап)
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В программе обучения: основы современной хореографии, техника танца контемпорари, воспитание сильного, гибкого, координированного тела, ума, внимания к себе, партнёрам, деталям, пространству, импровизация, двигательные игры, композиция, основы акробатики, создание с детьми танцующих образов и хореографических миниатюр. Обучения деток происходит через игры, взаимообщение, импровизацию, технический танцевальный материал, развитие собранного мышления, воображения и предоставление творческой инициативы.
- Возраст: дети от 6 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2
- Контакты: 8-926-272-33-50, 8-996-971-17-64
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Современные танцы для детей и взрослых — Hip-hop, jazz funk. А также растяжка, здоровая спина, развитие данных. Занятия и мастер-классы ведут квалифицированные педагоги с опытом работы. Количество человек в группе строго ограничено. Бронирование мест обязательно.
- Возраст: дети от 3 лет и взрослые
- Место занятий: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 37 корпус 1
- Контакты: 8-955-655-63-92
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Занятия в танцевальном коллективе. Обучаем с нуля, а также есть продвинутая группа для детей «Дансхолл». Чувство ритма, спорт с удовольствием, участие в соревнованиях и конкурсах.
- Возраст: от 5 до 14 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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Учимся слышать музыку, двигаться в такт и с удовольствием и на радость всем.
- Возраст: от 3 до 5 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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Красота, осанка и грация. Педагог с опытом. Балет для самых маленьких.
- Возраст: от 2 до 5 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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Погружение в мир танца, чувство женственности и привлекательности на занятиях танцами в студии танца. Тренер — кандидат в мастера спорта по Латино-американской и Европейской программе.
- Возраст: от 18 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Контакты: 8-929-525-77-33
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Занятия для детей от 3 лет по раннему общеэстетическому развитию и классической хореографии. Программа зависит от возрастной группы и включает в себя ритмику, гимнастику, музыкальное движение, классический танец, народный танец, современный танец. Есть факультативы — вокал, фортепиано.
- Возраст: от 3 до 10 лет
- Место занятий: Зеленоград, корпус 127
- Контакты: 8-495-944-66-22
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Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования, которая помогает частным школам, курсам, кружкам, секциям, репетиторам и другим организациям дополнительного образования Зеленограда набрать учеников. Вот здесь подробно, как принять участие.
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