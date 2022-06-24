Пять лет назад Институт микроприборов и систем управления (МПСУ) сделался «наследником» самого большого факультета МИЭТ — Микроприборов и технической кибернетики (МПиТК), на котором учились поколения зеленоградцев. Сегодня в МПСУ готовят будущих инженеров, программистов и исследователей в области электронных систем. Он остаётся крупнейшим институтом МИЭТ с приёмом на 159 бюджетных мест, с собственной научной школой и именем — институт имени Л.Н. Преснухина, первого ректора МИЭТ. Рассказываем о направлениях обучения и особенностях поступления в МПСУ.
В этом году, как и раньше, Институт ведёт приём абитуриентов по трём направлениям:
- Информатика и вычислительная техника (09.03.01) — 80 бюджетных мест, экзамены — математика, русский язык и третий предмет на выбор: физика или информатика. Проходной балл на бюджет (сумма по трём предметам) в последние четыре года варьируется от 221 до 243.
- Радиотехника (11.03.01): 49 бюджетных мест, экзамены — математика, русский язык, физика или информатика, проходной балл в последние два года равен 187.
- Управление в технических системах (27.03.04) — 30 бюджетных мест, экзамены — математика, русский язык, физика или информатика, проходной балл в последние годы заметно менялся — от 188 до 234.
В основе обучения лежит единый образовательный подход — освоение сквозного проектирования электронной аппаратуры и управляющих систем от идеи до опытного образца. Студентов учат разрабатывать конкретные радиоэлектронные устройства, знакомят с полным циклом их разработки.
Разница между направлениями — в акцентах: «Информатика и вычислительная техника» — про аппаратное и программное обеспечение встраиваемых систем, программирование микропроцессоров, микроконтроллеров и проектирование систем на кристалле, «Радиотехника» — про приборы с использованием радиосигнала, начиная с телефонов и вайфай-аппаратуры, а «Управление в технических системах» — про комплексные системы в области робототехники, промышленной автоматики или космической аппаратуры, как объясняют в Институте МПСУ.
«На „Радиотехнике“ делается упор на проектирование аналоговых устройств и алгоритмы обработки сигналов — в основном речь идёт о разных приёмо-передающих устройствах, антеннах и другой аппаратуре. Идите на это направление, если вы чувствуете удовольствие от создания „железа“ и от того, что собственную разработку можно подержать в руках, — рассказывает аспирант Института МПСУ Александр Луканов. — Например, я не очень люблю программировать, для этого надо долго, усидчиво и кропотливо писать код. Но вы себе не представляете, какое огромное удовольствие получаешь, когда ты сам спроектировал какое-то устройство на компьютере, заказал все компоненты, получил, собрал, спаял, включил, измерил — и всё заработало!»
На все три направления можно поступать с результатами ЕГЭ не только по физике, но и по информатике, на выбор абитуриента. В этом году экзамен по информатике впервые ввели на направлении «Радиотехника», что даёт абитуриентам дополнительные шансы. Те, кто сдавал ЕГЭ по информатике, но недобирают баллов для поступления на высокорейтинговые направления для будущих программистов — например, на «Программную инженерию» — получили возможность поступать с той же информатикой на бюджетные места направлений Института МПСУ.
Первые два — два с половиной года предметы у всех студентов-технарей МИЭТа примерно одинаковые, особенной разницы нет: это база по математике, физике и электротехнике. Затем начинаются специальные предметы, у каждого направления свои.
«У нас на „Радиотехнике“ это электроника, проектирование приёмо-передающих устройств, например, тех самых „внутренностей“ телефона, в которых информация преобразуется в сигнал, — делится Александр Луканов. — Проектирование антенн, при помощи которых этот сигнал передаётся, и так далее. Эти предметы дают все навыки, которые оттачиваются уже на работе и в реальных проектах — там, наконец, понимаешь: „А, так вот как это всё делается!“».
Выпускники направления «Информатика и вычислительная техника» специализируются на прикладном программировании конкретных устройств, в частности, микропроцессоров и микроконтроллеров. Во время обучения у них много математики и более углубленное программирование. «Сюда стоит поступать, если увлекает „процессорная“ тема — отучившись, можно, скажем, попасть в NVIDIA и делать чипы для видеокарт», — отмечает Александр Луканов.
В составе Института МПСУ действуют 12 учебных лабораторий, в которых студенты, магистранты и аспиранты могут работать над своими проектами. Собственные факультативы для студентов проводят зеленоградские компании — индустриальные партнёры института: НТЦ «Элинс», Дизайн-центр km211, «Ангстрем-телеком».
Параллельно учебе на 4-м курсе студенты проходят практику, которая плавно переходит в работу на действующих предприятиях. Среди них — Yadro, НПЦ ЭЛВИС, Завод «Протон», Завод «Компонент». Примерно треть выпускников бакалавриата идёт в IT: стажируются (и многие потом остаются работать) в «Касперском», в «Лиге цифровой экономики», в «Яндексе» или в «Сбере».
"Все, кто учился со мной и хотели работать по специальности, нашли работу без проблем, — говорит Александр Луканов. — Так же было и с моими друзьями на других направлениях. Сначала это был первый год практики, затем им продлили контракты, и они продолжили работать или сменили компанию. Работодателей много, выбор большой, в том числе в Зеленограде. На 4-м курсе к нам приходили с зеленоградских предприятий и приглашали на собеседование: АО «ПКК Миландр», АО «НИИ Субмикрон», АО «НИИМЭ». Кто-то нашел практику самостоятельно — студентов охотно на неё берут".
После четырёх лет бакалавриата есть возможность продолжить учёбу в магистратуре по всем направлениям — бюджетных мест достаточно. Здесь образование тесно связано с разработкой собственных проектов.
«Один из преподавателей предложил нам поучаствовать в конкурсе: „Придумайте какую-нибудь полезную систему, а потом „продайте“ мне её как продукт“, — вспоминает Александ Луканов. — В итоге, у меня фактически получился стартап, с которым я участвовал в конкурсе на грант „УМНИК“ (массовая программа выявления и поддержки молодых ученых — Прим. ред.) — это был проект про измерительное оборудование для систем ADAS (электронных систем помощи водителю для управления автомобилем и парковкой). Они оборудованы датчиками, которые собирают данные — скажем, радаром, который излучает сигнал и принимает отраженный, определяя препятствия впереди: „через 100 метров — пешеход“. Моя система имитировала такие препятствия для тестирования ADAS. По этой же теме я написал магистерский диплом и, возможно, продолжу её развивать для кандидатской диссертации».
Приёмная кампания 2022 в России стартовала 20 июня. Подать документы в бакалавриат МИЭТ на бюджетную форму обучения нужно не позднее 10 июля (для поступающих по внутренним вступительным испытаниям) и не позднее 25 июля (для поступающих по результатам ЕГЭ). Для высокобалльников, показавших отличные результаты на ЕГЭ, МИЭТ предусматривает стипендию в размере 50000 рублей за первый семестр. Приём документов на контрактную форму обучения продлится до 13 сентября.