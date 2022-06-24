На все три направления можно поступать с результатами ЕГЭ не только по физике, но и по информатике, на выбор абитуриента. В этом году экзамен по информатике впервые ввели на направлении «Радиотехника», что даёт абитуриентам дополнительные шансы. Те, кто сдавал ЕГЭ по информатике, но недобирают баллов для поступления на высокорейтинговые направления для будущих программистов — например, на «Программную инженерию» — получили возможность поступать с той же информатикой на бюджетные места направлений Института МПСУ.

Первые два — два с половиной года предметы у всех студентов-технарей МИЭТа примерно одинаковые, особенной разницы нет: это база по математике, физике и электротехнике. Затем начинаются специальные предметы, у каждого направления свои.

«У нас на „Радиотехнике“ это электроника, проектирование приёмо-передающих устройств, например, тех самых „внутренностей“ телефона, в которых информация преобразуется в сигнал, — делится Александр Луканов. — Проектирование антенн, при помощи которых этот сигнал передаётся, и так далее. Эти предметы дают все навыки, которые оттачиваются уже на работе и в реальных проектах — там, наконец, понимаешь: „А, так вот как это всё делается!“».

Выпускники направления «Информатика и вычислительная техника» специализируются на прикладном программировании конкретных устройств, в частности, микропроцессоров и микроконтроллеров. Во время обучения у них много математики и более углубленное программирование. «Сюда стоит поступать, если увлекает „процессорная“ тема — отучившись, можно, скажем, попасть в NVIDIA и делать чипы для видеокарт», — отмечает Александр Луканов.

В составе Института МПСУ действуют 12 учебных лабораторий, в которых студенты, магистранты и аспиранты могут работать над своими проектами. Собственные факультативы для студентов проводят зеленоградские компании — индустриальные партнёры института: НТЦ «Элинс», Дизайн-центр km211, «Ангстрем-телеком».

Параллельно учебе на 4-м курсе студенты проходят практику, которая плавно переходит в работу на действующих предприятиях. Среди них — Yadro, НПЦ ЭЛВИС, Завод «Протон», Завод «Компонент». Примерно треть выпускников бакалавриата идёт в IT: стажируются (и многие потом остаются работать) в «Касперском», в «Лиге цифровой экономики», в «Яндексе» или в «Сбере».

"Все, кто учился со мной и хотели работать по специальности, нашли работу без проблем, — говорит Александр Луканов. — Так же было и с моими друзьями на других направлениях. Сначала это был первый год практики, затем им продлили контракты, и они продолжили работать или сменили компанию. Работодателей много, выбор большой, в том числе в Зеленограде. На 4-м курсе к нам приходили с зеленоградских предприятий и приглашали на собеседование: АО «ПКК Миландр», АО «НИИ Субмикрон», АО «НИИМЭ». Кто-то нашел практику самостоятельно — студентов охотно на неё берут".