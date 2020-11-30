В ноябре Роскультцентр подвел итоги отборочного этапа Национальной молодежной кинопремии. В шорт-лист вошло 15 кинолент, среди них — фильм «Ваш Ваня» в номинации «Лучший короткометражный фильм». Его режиссер — Анастасия Меркулова из Зеленограда. Всего организаторы кинопремии получили более 430 заявок от соискателей из 71 региона.

Изначально фильм «Ваш Ваня» назывался «Письмо с фронта». Это новелла о русском солдате, который, несмотря на все ужасы войны, остается милосердным, и о ребенке, который в свои 12 лет ведет себя как самый отчаянный солдат фашисткой армии. Фраза «Ваш Ваня» — это подпись в письме главного героя, Ивана, к своей матери в мае 1945 года.

«Это кино о том, как беззащитны перед злом дети и что на войне страдают в первую очередь они. О том, что герой, прошедший сущий ад, остается человеком. О том, что 12-летний мальчик, пусть даже обозленный и в фашистской форме, хочет вернуться к маме», — объясняла перед съемками Анастасия.

По ее словам, фильмы о войне важны, потому что «как только старые войны начинают забывать, тут же появляются новые». С помощью языка кино она хотела вспомнить исторические события и поговорить со зрителем о сегодняшнем дне, «чтобы в дальнейшем грамотно строить свое будущее».