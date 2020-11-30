Короткометражный фильм «Ваш Ваня», срежиссированный жительницей Зеленограда Анастасией Меркуловой, вошел в шорт-лист Национальной молодежной кинопремии-2020. Рассказываем, как появилась эта картина и где её можно посмотреть.
В ноябре Роскультцентр подвел итоги отборочного этапа Национальной молодежной кинопремии. В шорт-лист вошло 15 кинолент, среди них — фильм «Ваш Ваня» в номинации «Лучший короткометражный фильм». Его режиссер — Анастасия Меркулова из Зеленограда. Всего организаторы кинопремии получили более 430 заявок от соискателей из 71 региона.
Изначально фильм «Ваш Ваня» назывался «Письмо с фронта». Это новелла о русском солдате, который, несмотря на все ужасы войны, остается милосердным, и о ребенке, который в свои 12 лет ведет себя как самый отчаянный солдат фашисткой армии. Фраза «Ваш Ваня» — это подпись в письме главного героя, Ивана, к своей матери в мае 1945 года.
«Это кино о том, как беззащитны перед злом дети и что на войне страдают в первую очередь они. О том, что герой, прошедший сущий ад, остается человеком. О том, что 12-летний мальчик, пусть даже обозленный и в фашистской форме, хочет вернуться к маме», — объясняла перед съемками Анастасия.
По ее словам, фильмы о войне важны, потому что «как только старые войны начинают забывать, тут же появляются новые». С помощью языка кино она хотела вспомнить исторические события и поговорить со зрителем о сегодняшнем дне, «чтобы в дальнейшем грамотно строить свое будущее».
Анастасия училась в 842-й школе, параллельно занималась в театральной студии «Ведогонь», в мастерской Антона Васильева и Елены Меркуловой, играла в спектаклях роли второго плана. Так появился интерес к театру и цель поступить во ВГИК. За время учебы Анастасия уже получала гранты на разные творческие проекты. Идея снять художественную короткометражку о войне родилась из семейных рассказов: её прадед вспоминал о войне и послевоенном времени, когда на территории Советского Союза и других стран оставалось много детей-сирот.
В 2018 году Анастасия выиграла на съемки фильма о войне грант в 500 тысяч рублей на федеральном форуме «Таврида», она конкурировала с сотней участников смены имени Олега Табакова для молодых деятелей анимации и киноиндустрии. Этого гранта хватило примерно на 60 процентов расходов при создании фильма. Для многих участники съемочной группы эта работа была бесплатной практикой, также бесплатно снимались все актеры, «все пошли за идею». Как уточнила Анастасия, гонорар получали только ответственные за работу оборудования. Нехватку средств на съемки команда восполняла в том числе из своего кармана или вкладывалась дополнительным трудом: например, монтажом, цветокоррекцией и пост-продакшеном занимался Антон Левин, который сыграл главную роль в фильме и выступил в качестве режиссера монтажа.
Как объяснила Анастасия «Зеленоград.ру», название «Письмо с фронта» относилось больше к сценарию, на «Ваш Ваня» его поменяли на этапе монтажа, чтобы зритель не придавал слишком больше значение письму как вещи.
В 2018 году планировалось провести кастинг в том числе среди жителей Зеленограда. Тогда, вспоминает Анастасия, больше заявок пришло от девушек, но из-за того, что в фильме почти нет женских ролей, никого из них не пригласили сниматься. В одном из эпизодов фильма снялся начинающий актер из Зеленограда Игорь Тихонов.
Изначально планировалось провести съемки в Калининграде, где сохранилась архитектура Германии времен войны. Однако полученный грант оказался меньше, чем они указывали в заявке, поэтому увезти съемочную группу туда не вышло. Для съемок нашли старую усадьбу Апраксиных недалеко от Дмитрова, сделав ставку на световое оборудование и костюмы. Команде помогла также 842-я школа, предоставившая реквизит из музея панфиловцев (носилки, плащ-палатку, сумки для медсестер).
Сейчас фильм «Ваш Ваня» доступен на сервисах «Старт.ру» и на OKKO (там есть бесплатный пробный период). По условиям премии, фильмы-победители в номинациях «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший фильм, снятый на смартфон», покажут в 1000 городов в 2021 году с охватом в 500 тысяч зрителей. Вероятнее всего, это будут уличные фестивали и благотворительные кинопоказы. Из-за того, что фильм короткометражный, в массовый прокат он не выйдет, предполагает Анастасия. Победителей премии объявят 3 декабря.