В национальной литературной премии для молодых авторов участвуют писатели от 14 до 35 лет, пишущие на русском языке. В нее входят номинации «Художественная книга» (направления «Детектив», «Фантастика», «Проза», «Поэзия»), «Детская книга», «Нон-фикшн», «Дебют» и «Киносценарий». Теверовских привлек главный приз — контракт с издательством «Эксмо».

"Также это была возможность доказать себе, что наша книга на самом деле стоящая, несмотря на то, что и блогеры, с которыми мы связывались в инстаграме, давали довольно высокие оценки нашему произведению, — рассказал Михаил. — Попадание в шорт-лист нас безумно обрадовало".

Сейчас книга «Загоняя овец», изначально выпущенная в независимом издательстве «Ридеро», перенесена на площадку «Литрес.Самиздат» и распространяется в этом магазине. Копия также оставлена в электронном магазине «Ридеро» с пометкой «публикуется в авторской орфографии и пунктуации».

«Мы понимаем, что книге необходима прежде всего профессиональная редактура, а также продвижение, — говорит Михаил. — Все это „Ридеро“ предоставляет лишь как платные опции. Сейчас мы ожидаем как результатов премии, так и ответов некоторых издательств. Уже несколько недель наша рукопись находится у редактора одного из издательств, что мы считаем положительным знаком».

Продаж у книги пока не много, но вхождение в шорт-лист премии дало прирост, рассказали авторы.