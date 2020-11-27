Михаил и Екатерина Теверовские родились в Менделеево, живут в Зеленограде, отучились в МИЭТе, работают в области высоких технологий, а ещё пишут книги. Их второй роман «Загоняя овец» вошел в шорт-лист премии Роскультцентра в номинации «Художественная книга: детектив». Рассказываем об авторах и книге.
Михаилу 22 года. Окончил бакалавриат МИЭТ по специальности «Информатика и вычислительная техника». Сейчас учится в магистратуре по специальности «Высокопроизводительные вычислительные системы». Работает в «НИИ «Субмикрон».
Екатерине — 26. Она окончила бакалавриат и магистратуру МИЭТ по специальности «Квантовая физика и наноэлектроника». Работает инженером в научно-исследовательской лаборатории функциональной электроники МИЭТ.
О книге и премии
«В тихом городке происходит нападение на молодую пару: девушка жестоко убита, а её парню сохранена жизнь Детектив Роунс берётся за расследование убийства, не представляя, что это лишь начало кровавой серии», так начинается аннотация книги на сайте «Литрес».
"Загоняя овец" — второе произведение Теверовских. Первая опубликованная книга — триллер «Я знаю, где она». С ней авторы участвовали в конкурсе «Электронная буква» от «Литрес.Самиздат», но без результатов. Екатерина, помимо прозы, увлекается поэзией, ее стихотворения были номинантами в конкурсе «Поэт года» от сайта «Стихи.ру».
В национальной литературной премии для молодых авторов участвуют писатели от 14 до 35 лет, пишущие на русском языке. В нее входят номинации «Художественная книга» (направления «Детектив», «Фантастика», «Проза», «Поэзия»), «Детская книга», «Нон-фикшн», «Дебют» и «Киносценарий». Теверовских привлек главный приз — контракт с издательством «Эксмо».
"Также это была возможность доказать себе, что наша книга на самом деле стоящая, несмотря на то, что и блогеры, с которыми мы связывались в инстаграме, давали довольно высокие оценки нашему произведению, — рассказал Михаил. — Попадание в шорт-лист нас безумно обрадовало".
Сейчас книга «Загоняя овец», изначально выпущенная в независимом издательстве «Ридеро», перенесена на площадку «Литрес.Самиздат» и распространяется в этом магазине. Копия также оставлена в электронном магазине «Ридеро» с пометкой «публикуется в авторской орфографии и пунктуации».
«Мы понимаем, что книге необходима прежде всего профессиональная редактура, а также продвижение, — говорит Михаил. — Все это „Ридеро“ предоставляет лишь как платные опции. Сейчас мы ожидаем как результатов премии, так и ответов некоторых издательств. Уже несколько недель наша рукопись находится у редактора одного из издательств, что мы считаем положительным знаком».
Продаж у книги пока не много, но вхождение в шорт-лист премии дало прирост, рассказали авторы.
По их словам, некоторые блогеры высказали мысль, что по сюжету книги «Загоняя овец» может получиться интересный фильм. Теверовские не планировали писать сценарий, так как не имеют опыта работы в киноиндустрии и соответствующего образования, но были бы рады, если бы по их книге сняли фильм.
Писатели не останавливаются на жанре детектива. Сейчас почти закончены и проходят заключительные правки антиутопия и книга в схожей с «Загоняя овец» атмосфере.
«Там тоже присутствует описанная работа детективов, но она лишь на заднем плане, и эту книгу мы относим, скорее, к психологическим триллерам», — говорит Михаил. Также в планах есть книги в жанрах фэнтези и фантастики.
В шорт-лист Национальной премии молодых писателей вошло более 40 произведений. Лауреатов объявят 3 декабря.