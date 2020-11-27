«Возможность доказать себе, что наша книга на самом деле стоящая». Брат и сестра из Зеленограда вошли в шорт-лист Национальной литературной премии для молодых авторов 27.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Михаил и Екатерина Теверовские родились в Менделеево, живут в Зеленограде, отучились в МИЭТе, работают в области высоких технологий, а ещё пишут книги. Их второй роман «Загоняя овец» вошел в шорт-лист премии Роскультцентра в номинации «Художественная книга: детектив». Рассказываем об авторах и книге.

Михаилу 22 года. Окончил бакалавриат МИЭТ по специальности «Информатика и вычислительная техника». Сейчас учится в магистратуре по специальности «Высокопроизводительные вычислительные системы». Работает в «НИИ «Субмикрон».

Екатерине — 26. Она окончила бакалавриат и магистратуру МИЭТ по специальности «Квантовая физика и наноэлектроника». Работает инженером в научно-исследовательской лаборатории функциональной электроники МИЭТ.

О книге и премии

«В тихом городке происходит нападение на молодую пару: девушка жестоко убита, а её парню сохранена жизнь Детектив Роунс берётся за расследование убийства, не представляя, что это лишь начало кровавой серии», так начинается аннотация книги на сайте «Литрес».

"Загоняя овец" — второе произведение Теверовских. Первая опубликованная книга — триллер «Я знаю, где она». С ней авторы участвовали в конкурсе «Электронная буква» от «Литрес.Самиздат», но без результатов. Екатерина, помимо прозы, увлекается поэзией, ее стихотворения были номинантами в конкурсе «Поэт года» от сайта «Стихи.ру».

В национальной литературной премии для молодых авторов участвуют писатели от 14 до 35 лет, пишущие на русском языке. В нее входят номинации «Художественная книга» (направления «Детектив», «Фантастика», «Проза», «Поэзия»), «Детская книга», «Нон-фикшн», «Дебют» и «Киносценарий». Теверовских привлек главный приз — контракт с издательством «Эксмо».

"Также это была возможность доказать себе, что наша книга на самом деле стоящая, несмотря на то, что и блогеры, с которыми мы связывались в инстаграме, давали довольно высокие оценки нашему произведению, — рассказал Михаил. — Попадание в шорт-лист нас безумно обрадовало".

Сейчас книга «Загоняя овец», изначально выпущенная в независимом издательстве «Ридеро», перенесена на площадку «Литрес.Самиздат» и распространяется в этом магазине. Копия также оставлена в электронном магазине «Ридеро» с пометкой «публикуется в авторской орфографии и пунктуации».

«Мы понимаем, что книге необходима прежде всего профессиональная редактура, а также продвижение, — говорит Михаил. — Все это „Ридеро“ предоставляет лишь как платные опции. Сейчас мы ожидаем как результатов премии, так и ответов некоторых издательств. Уже несколько недель наша рукопись находится у редактора одного из издательств, что мы считаем положительным знаком».

Продаж у книги пока не много, но вхождение в шорт-лист премии дало прирост, рассказали авторы.

Что дальше?

По их словам, некоторые блогеры высказали мысль, что по сюжету книги «Загоняя овец» может получиться интересный фильм. Теверовские не планировали писать сценарий, так как не имеют опыта работы в киноиндустрии и соответствующего образования, но были бы рады, если бы по их книге сняли фильм.

Писатели не останавливаются на жанре детектива. Сейчас почти закончены и проходят заключительные правки антиутопия и книга в схожей с «Загоняя овец» атмосфере.

«Там тоже присутствует описанная работа детективов, но она лишь на заднем плане, и эту книгу мы относим, скорее, к психологическим триллерам», — говорит Михаил. Также в планах есть книги в жанрах фэнтези и фантастики.

В шорт-лист Национальной премии молодых писателей вошло более 40 произведений. Лауреатов объявят 3 декабря.

Читайте также
Писатель из Зеленограда Евгений Чижов получил литературную премию за роман «Собиратель рая». О чем эта книга и почему ее стоит прочесть
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Возможность доказать себе, что наша книга на самом деле стоящая». Брат и сестра из Зеленограда вошли в шорт-лист Национальной литературной премии для молодых авторов Истории
Бесплатный автобус из Зеленограда в «Fashion House Аутлет» в Черной Грязи запустили в «Черную пятницу» Новости
«Когда открытый колодец два месяца прикрыт коробкой — это не то, чего ожидаешь от обслуживания». Эпическая история замены в доме управляющей компании Истории
Пункты выдачи заказов Ozon, PickPoint и Boxberry открылись в 3 микрорайоне Новости
Детям-льготникам на дистанционном обучении выдали крупу с жуками. Родители хотят иметь возможность монетизировать эту льготу Новости
На новой станции Ховрино подняться на эскалаторе можно только с платформы из Москвы. Что это за дискриминация? Новости
Скончался известный специалист в области измерений времени и частоты Николай Кошеляевский Новости
За борьбу с коронавирусом волонтерам районной управы раздадут чайники, утюги и пылесосы Новости
Удаленная работа, домашний режим и запрет работы городских детских учреждений продлены до 15 января Новости
История «Флейты» — дома длиной в полкилометра и архитектурной достопримечательности Зеленограда. Как его строили и как в нём живётся Истории
Дополнительную утреннюю «Ласточку-экспресс» запустят с 13 декабря Новости
Собаки и реагенты: опрос читателей «Зеленоград.ру» Истории
Почти 1400 подписей собрали в Зеленограде против дистанционного обучения. Разбираемся, много это или мало Новости
Содержание и капремонт домов подорожают с 1 января Новости
«Изменить жизнь людей к лучшему — такая удача не каждому выпадает». Как Илья Оводов из Менделеево разработал алгоритм, распознающий брайлевский текст по фотографии Истории
Поправка о льготном проезде по М-11 для зеленоградцев внесена в бюджет Москвы. Она позволит многодетным и инвалидам четыре раза в месяц ездить туда и обратно за 150 рублей Истории
Москвичи могут прислать свои предложения по бюджету столицы на следующие три года Новости
Четверо детей отравились угарным газом при пожаре в расселенном доме в Менделеево Новости
Лёд с крыши ТЦ «Весна» упал на припаркованную машину Новости
Трафик на М-11 оказался в несколько раз ниже плана — это позволяет не делиться доходами с государством. Счетная палата предлагает пересмотреть тарифы на проезд Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру