— Факел до небес казался, но Бог милостив — никто не пострадал, и ущерб не такой значительный, каким мог стать, ведь на складе хранились свечи, лампадное масло, книги и другая легковоспламеняющаяся и горючая утварь, — рассказал «Зеленоград.ру» настоятель Никольского храма протоиерей Константин Михайлов.



Пожарная сигнализация сработала около шести вечера — через час после начала предпраздничной всенощной (ЧП случилось во вторник, 18 августа, в канун одного из двенадцати главных христианских праздников — Преображения Господня). Пожарные были на месте уже через семь минут и в считаное время локализовали пламя. Потом ещё около полутора часов заливали помещение, чтобы полностью ликвидировать угрозу нового возгорания.



— Хорошо сработали пожарные — честь им и хвала. И мы тоже оперативно, — говорит настоятель.

Пожар начался со склада церковной утвари и товаров предположительно из-за короткого замыкания. Потом пламя охватило крышу, но на помещение самой лавки, которое отделено от склада, не успело перекинуться. «Лавка целёхонькая, только водой залитая». Внутри были лишь продавец и несколько задержавшихся прихожан, все остальные во время пожара находились на службе в храме.

Пожарных вызвали сразу, а до их прибытия пытались унять огонь самостоятельно с помощью новеньких огнетушителей. Одного из церковных охранников даже отбросило назад отдачей от напора струи.

Одновременно начали выносить товары и утварь из лавки. Пожарные, локализуя пожар, тоже выносили наружу всё, что можно было спасти, прежде чем заливать помещение водой. Для щадящего режима тушения огня также использовали сухие противопожарные смеси. «Молодцы ребята, прямо замечательно потрудились», — повторяет настоятель.

Только в половине восьмого вечера пожарные закончили работу и уехали. Многие прихожане остались, чтобы помочь служителям храма разобрать лавку и вынести оставшееся уцелевшее имущество. На следующий день продолжили.