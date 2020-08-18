Сообщение о горящей иконной лавке при Николькой церкви поступило на пульт в 17:58, пожар локализовали в 18:07, но на момент публикации продолжалась проливка постройки для полной ликвидации возгорания.



Возгорание началось с кровли. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Никто не пострадал и эвакуировать никого не пришлось.

Обновление. Пожар полностью ликвидировали около половины восьмого вечера, сообщил нам источник в экстренных службах. Внутри лавки были церковные товары: книги, иконы, свечи, утварь и прочее. Прежде чем начать проливку помещения, пожарные постарались всё вынести, поэтому большую часть имущества удалось спасти. Небольшая часть вещей всё же пострадала, но немного, рассказал источник. Сгорели крыша и одно из помещений лавки.