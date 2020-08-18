Пожар уничтожил иконную лавку в Никольской церкви 18.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Сообщение о горящей иконной лавке при Николькой церкви поступило на пульт в 17:58, пожар локализовали в 18:07, но на момент публикации продолжалась проливка постройки для полной ликвидации возгорания.

Возгорание началось с кровли. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Никто не пострадал и эвакуировать никого не пришлось.

Обновление. Пожар полностью ликвидировали около половины восьмого вечера, сообщил нам источник в экстренных службах. Внутри лавки были церковные товары: книги, иконы, свечи, утварь и прочее. Прежде чем начать проливку помещения, пожарные постарались всё вынести, поэтому большую часть имущества удалось спасти. Небольшая часть вещей всё же пострадала, но немного, рассказал источник. Сгорели крыша и одно из помещений лавки.

Подписывайтесь на новости 5-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, пожары, Никольская церковь
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пожар уничтожил иконную лавку в Никольской церкви Новости
Лебеди на Быковом болоте продолжают исчезать. Осталась взрослая пара и два птенца Истории
Москвичи стали хуже относиться к Сергею Собянину. Им не понравился пропускной режим и остановка предприятий Новости
«Ведогонь-театр» возобновит спектакли 26 сентября. Пока не в своём здании Новости
Тесты для экспресс-диагностики коронавируса будут выпускать в Зеленограде Новости
Число активных случаев ковида впервые стало меньше 50 тысяч человек Новости
Отключение горячей воды в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах Гид
В 5 микрорайоне неизвестные сняли решетки с трех колодцев Новости
ТАСС сообщил, что учителей обяжут носить маски в школах. Минпросвещения отрицает это Новости
Застройщик 23-го микрорайона обещает устранить протечки на подземной парковке Из-за этого в доме срывается лифт Новости
На берегу озера Сенеж неизвестные построили искусственный бассейн и кофе-бар Новости
«На седьмом этаже светло, как днем». Что делать, если фонари на улице светят прямо в окна Ответы
Зеленоградская компания «Анкад» заключила первый контракт на поставку 100 спецкомпьютеров Новости
Мэр утвердил проект застройки 19-го микрорайона Зеленограда. Что нового в нём появилось после общественного обсуждения Новости
У части электричек Ленинградского направления до декабря отменяют некоторые станции Новости
В новостройках запретили продавать мебель, стройматериалы и бытовую химию Новости
Ребёнок упал через сквозной проём в подъезде на нижний этаж Новости
Прививки от гриппа начнут делать с 1 сентября Новости
Яндекс предлагает зеленоградцам чаще просить об открытии каршеринга в городе Новости
Сбербанк обещает оставить уведомления о переводах на карту бесплатными. Из сообщений уберут только информацию о балансе Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру