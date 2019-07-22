Потрудись и получишь награду!

Мы нашли Виктора в поселке Инзер у церкви Сергия Радонежского. Из пещеры Победа он пришел сюда — за 80 километров — пешком, чтобы помочь восстановить старый храм, снесенный когда-то до основания.

Иерей отец Роман встретил пришельца не очень-то доверчиво, но разрешил переночевать в строительном вагончике, страшно замусоренном. Мы застали священнослужителя и путешественника как раз в момент их первой встречи и знакомства.

По словам отца Романа, приход в Инзере небольшой. Церковь располагается в бывшей библиотеке, обычном деревенском доме. Но есть планы построить новый храм во имя Николая Чудотворца — на том месте, где в Инзере он стоял до революции. Поставлен уже фундамент в виде креста.

Виктор вызвался помочь построить церковь бескорыстно и безвозмездно. Он бывший строитель, владеет практически всеми строительными навыками: может быть и каменщиком, и плотником, и сруб знает, как поставить, и крышу покрыть, и все остальное.