Двор корпуса 315 — подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда 21.09.2021 ZELENOGRAD.RU

«Зеленоград.ру» вместе с фондом «Городские проекты» продолжает составлять рейтинг общественных пространств нашего города — зон отдыха, площадей, улиц и дворов. Очередной обзор — небольшой двор между корпусами 315 и 316.

Каждую неделю мы публикуем новый обзор, дополняя рейтинг. Наша цель — независимая оценка общественных пространств, выявление лучших и худших практик, влияние на людей принимающих решения для повышения качества городской среды. Чтобы помочь нашему проекту, вступайте в клуб друзей «Зеленоград.ру».

Что сделали в этом дворе

О завершении благоустройства двора корпуса 315 городская администрация отчиталась в июле: "местные жители получили современное и комфортное пространство для детских игр, спортивных занятий и тихого отдыха".

Методика оценки, цели рейтинга

Мы проводим оценку с помощью «Двенадцати критериев качества», разработанными голландским институтом Гейла. Эта методика позволяет по единым критериям исследовать, как люди воспринимают общественное пространство: насколько оно обеспечивают безопасность, комфорт и удовольствие.

В обзоре для каждого из 12 критериев мы ставим оценку — один балл, половина или ноль баллов — и объясняем, почему оценка именно такая. В конце подводим итог и даём рекомендации. Сумма баллов и будет оценкой общественного пространства.

1. Защита от машин и несчастных случаев

Площадки в центре двора недоступны для машин, но чтобы дойти до них, нужно непременно пересекать проезд вдоль дома. В нем машины не только ездят, но и паркуются, поэтому обзор затруднен. Нет никаких приспособлений для безопасного перехода или замедления машин. 0 баллов

2. Защита от вреда со стороны других людей

Двор кажется довольно безопасным: он почти со всех сторон окружен жилыми домами, он освещен, на первых этажах магазины и кафе, работающие допоздна, рядом дорога и автобусная остановка. 1 балл

3. Защита от неприятных ощущений

Двор довольно тихий и с чистым воздухом. Хотя рядом улица Юности, но движение по ней относительно медленное и малоинтенсивное. Само здание, большие деревья и кусты хорошо защищают от ветра и пыли. В магазинах, кафе и на диванах-качелях с навесами можно укрыться от дождя. 1 балл

4. Возможности для передвижения

Несколько хаотично расположенных понижений бордюра да пандусы у подъездов — это всё, что здесь есть для удобного передвижения колясок. Детская площадка в центре двора находится на возвышении, входов на неё много, но попасть на неё с коляской можно только в обход.

На фото — типичный маршрут из подъезда на детскую площадку: после выхода из подъезда очень высокий бордюр без понижения. Затем перейти через дорогу, следующий бордюр с понижением (видимо, остался со времен до реконструкции), а потом крутая лестница без пандуса и перил. Причем, управа сообщила, что лестницы отремонтированы в ходе последнего благоустройства.

Ещё одна проблема — нелогичная сеть пешеходных дорожек. Есть как минимум два очевидно удобных спуска с детской площадки по газону (на фото), по которым активно ходят.

А чуть дальше — от угла корпуса 316 к корпусу 308, пересекая три асфальтированные дорожки, идет широченная тропа. В дождливую погоду грязь с неё разносится по двору.

Из-за таких несуразных и местами издевательских решений хочется поставить отрицательный балл, но так нельзя, поэтому 0 баллов

5. Возможность постоять, задержаться

Элементы, рядом с которыми можно остановиться или к которым можно прислониться, в наших общественных пространствах обычно не делают. Но для этого здесь есть более-менее удобно расположенные деревья, фонарные столбы, ограда детсада, элементы детской площадки и так далее. Хотя их и не делали специально, но с тем, чтобы постоять, прислонившись к чему-нибудь, проблем возникнуть не должно. Поэтому 1 балл

6. Возможность посидеть

Здесь с этим нет проблем — разнообразных лавочек много, они есть более-менее везде. Посидеть можно и в кондитерской «Мятный гусь» в 316-м корпусе, и в баре Goodson в 315-м (а летом ещё и на веранде). 1 балл

7. Есть на что посмотреть

Двор относительно небольшой, мимо часто ходят люди, дети играют на площадке, на скамейках сидят взрослые, проезжают машины; а если это наскучит — можно зайти в соседний бар и кафе. Так что для небольшого двора здесь вполне интересно смотреть по сторонам — 1 балл

8. Возможность для разговора

Во дворе довольно тихо для спокойного разговора. Можно говорить, следя за детьми на площадке, сидя на одной из многочисленных лавочках на улице, или пойти в кафе — 1 балл

9. Возможность для игр, упражнений и других занятий

В этом дворе неплохо проводить время родителям с маленькими детьми — здесь новая типовая детская площадка (игровой городок, песочница, качели, карусель) с покрытием из искусственной травы, а за кустами ещё одна площадка — для малышей, с резиновым покрытием. Ещё есть уголок с диванами-качелями под навесом. Управа обещала, что здесь есть возможность для занятий спортом, но кроме «спортивного» городка для малышей мы ничего не нашли.

Детям, которые переросли песочницу, и уж тем более взрослым, придётся идти в другие дворы — благо они довольно близко. Хотя управа рапортовала об «игровом оборудовании для детей разного возраста».

Традиционно для зеленоградских дворов здесь нет ни одного стола, за которым было бы удобно читать, работать за ноутбуком, играть в настольные игры, общаться. 0,5 баллов

10. Масштаб

Двор небольшой, а дом вокруг него высокий, но благодаря тому, что детская площадка находится на возвышении, а также высоким деревьям и большим кустам, здание на «давит» и люди не теряются на фоне окружающей обстановки. 1 балл

11. Возможность получать удовольствие от положительных аспектов климата

Намеренно или случайно — местные климатические аспекты, такие как ветер и солнце, здесь волне учтены. Скамейки расположены повсюду и ориентированы по-разному. Так или иначе, в жару можно найти тенистое место, в межсезонье — поймать солнце, а в ненастную погоду — укрыться от ветра. Но есть одна проблема — двор в целом освещен, но отдельно детские площадки — нет. Поэтому, возможно, вечерние прогулки поздней осенью и зимой придётся проводить в потёмках. 1 баллов

12. Приятно смотреть и щупать

Здесь типовые детские площадки и скамейки — ничего особенного. Некоторые новый элементы уже разваливаются (кажется, сразу после монтажа). Диковато в отремонтированном дворе смотрятся клумбы из старых крашенных покрышек.

Но это всё в конце концов вопрос вкуса. А вот, что однозначно плохо — это совершенно неграмотное проектирование: неприступные лестницы, о которых писали выше, местами несуразная сеть пешеходных дорожек, соединенных зачастую под острыми углами, трава на которых немедленно вытаптывается.

Всё это ничем не оправдано — просто проектировщику было наплевать. Такое отношение совершенно недопустимо — 0 баллов.

Итог и рекомендации

Итого двор корпуса 315 получает в сумме 8,5 баллов из 12 максимальных (71%). Чтобы этот двор стал лучше, здесь надо сделать:

  • понижения бордюров
  • перила на лестницах
  • пандусы на подъемах
  • твердое покрытие на тропинках и пересечениях дорожек под прямым или острым углом
  • обратить внимание на качество малых архитектурных форм
  • продумать защиту от быстро едущих автомобилей
  • предусмотреть на будущее больше возможностей для детей старшего возраста и взрослых (возможно, стоит переоборудовать площадку для сушки белья/выбивания ковров — вряд ли её использует сколь-нибудь значимое число жильцов)

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Метки:
микрорайон 3, благоустройство, фонд городские проекты, рейтинг общественных пространств, Корпус 315
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