Номера маршрутов не видны, бортовые номера автобусов 191765 и 190758. Справедливости ради надо отметить, что на красный проехали и несколько легковых машин.

Недавно на видеорегистратор попало другое грубое нарушение ПДД водителем автобуса — обгон по встречной полосе. После этого «Зеленоград.ру» отправил запрос в «Мосгортранс», чтобы выяснить причину нарушения и последствия для водителя. Там ответили, что привлекли водителя к дисциплинарной ответственности, но о причинах нарушения сообщить отказались. При этом многие наши читатели считают, что водители вынуждены спешить и нарушать ПДД, чтобы не нарушить график движения.