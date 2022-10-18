Два автобуса спокойно проехали на красный свет на перекрестке Георгиевского проспекта и улицы Андреевка. Это произошло в воскресенье 16 октября примерно в 12:36. Нарушение попало на видеорегистратор нашего читателя Владислава.
Номера маршрутов не видны, бортовые номера автобусов 191765 и 190758. Справедливости ради надо отметить, что на красный проехали и несколько легковых машин.
Недавно на видеорегистратор попало другое грубое нарушение ПДД водителем автобуса — обгон по встречной полосе. После этого «Зеленоград.ру» отправил запрос в «Мосгортранс», чтобы выяснить причину нарушения и последствия для водителя. Там ответили, что привлекли водителя к дисциплинарной ответственности, но о причинах нарушения сообщить отказались. При этом многие наши читатели считают, что водители вынуждены спешить и нарушать ПДД, чтобы не нарушить график движения.
Ещё один любопытный момент — реакция некоторых читателей на публикации видеозаписей таких нарушений. Они называют это «доносом» и «стукачеством», считая, что раз водитель никому не помешал и последствий не было, то и повода сообщать о нарушении нет. А как вы считаете? Примите участие в опросе или напишите ваше мнение в комментарии.