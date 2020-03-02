Первые поселенцы — лани Яша и Маша, успешно образовали пару и дали потомство. А сейчас в вольерном комплексе проживает девять особей европейских ланей.

Их можно увидеть в течение всего года. Правда, участок леса, где они живут, не весь доступен для людей. Лани чрезвычайно пугливы и нуждаются в уединении. Потому пространство комплекса поделено на сектора. Есть лесной массив, примыкающий к лесопарку, куда посторонним хода нет. Есть обзорные площадки и вышки, с которых можно наблюдать за животными, не беспокоя их. Рядом с местами обзора устроены кормушки, где лани появляются довольно часто и подходят близко к посетителям.

Кормить ланей строжайше запрещено. От этого они могут заболеть. Лани питаются по графику специальными полезными кормами. Однако можно погладить их — если согласятся. И, конечно, можно сфотографировать животных.