«Дом лани» отметил пятый день рождения. Сейчас животных столько, что им не хватает корма 02.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Прошло уже пять лет с того момента, когда две молоденькие лани поселились в лесу за Чёрным озером. Вольерный комплекс «Дом лани» в конце февраля отпраздновал день рождения. Рассказываем, как увеличилось за это время оленье семейство.

Первые поселенцы — лани Яша и Маша, успешно образовали пару и дали потомство. А сейчас в вольерном комплексе проживает девять особей европейских ланей.

Их можно увидеть в течение всего года. Правда, участок леса, где они живут, не весь доступен для людей. Лани чрезвычайно пугливы и нуждаются в уединении. Потому пространство комплекса поделено на сектора. Есть лесной массив, примыкающий к лесопарку, куда посторонним хода нет. Есть обзорные площадки и вышки, с которых можно наблюдать за животными, не беспокоя их. Рядом с местами обзора устроены кормушки, где лани появляются довольно часто и подходят близко к посетителям.

Кормить ланей строжайше запрещено. От этого они могут заболеть. Лани питаются по графику специальными полезными кормами. Однако можно погладить их — если согласятся. И, конечно, можно сфотографировать животных.

Место для вольерного комплекса выбрано не случайно

Здесь, на территории Крюковского лесопарка, на площади более 890 гектаров, сохранён уникальный хвойный лес. Возраст растущих в нём деревьев достигает 120 лет и более. Природная территория отлично подходит для проживания копытных.

В советское время, с 1968 по 1987 годы, тут уже обитали десяток с лишним ланей. Зеленоградцы неоднократно обращались к чиновникам с просьбами восстановить зоологический парк, излюбленное место отдыха нескольких поколений горожан.

В 2013 году заложили новый вольерный комплекс. Три года его проектировали и строили. По замыслу создателей, отведённые под парк 1,2 гектара должны были стать комфортным и просторным местом проживания ланей в близких к естественным условиях, а не просто рядом загонов.

Как растёт экопарк

Изначально комплекс рассчитан на семейство из шести животных. Сейчас ланей подкармливают искусственно, так как природная кормовая база для всех особей маловата.

Кроме ланей в комплексе устроены летние вольеры для кроликов нескольких видов, птиц (уток, индеек, цесарок, фазанов и курочек), разведён аптекарский огород лекарственных и ароматических растений (более 40 видов).

К своему пятилетию «Дом лани» стал большим экологическим и образовательным комплексом. На его территории проводятся экскурсии и открытые уроки для детей разных возрастов. Устраиваются квесты, познавательные программы, праздники, мастер-классы и акции.

На одном практическом занятии в аптекарском огороде дети и родители посадили овощи и потом ухаживали за грядками на протяжении всего лета.

Интерактивные стенды рассказывают посетителям, как выглядят следы разных обитателей леса, предлагают сравнить размах крыльев птиц, демонстрируют размеры диких животных.

Крытую прогулочную галерею используют также в качестве выставочного пространства. Здесь можно увидеть архивные снимки из истории экоцентра, а также фотографии животных, сделанные профессиональными мастерами на территориях московских природных комплексов. Экспозиция меняется каждый сезон.

По площади комплекса расставлены деревянные скульптуры животных. Их создают резчики, продолжающие традицию советской мастерской, использовавшей древесину из санитарных рубок.

Экологическая направленность поддерживается парком во всём. У «Дома лани» даже собственная система электропитания на солнечных батареях. Освещение территории устроено так, чтобы не нарушать биологические ритмы животных. Фонари есть только во входной зоне, также подсвечены смотровые вышки, питание подаётся в подсобные помещения.

Как добраться

Посещение вольерного комплекса бесплатно. Часы работы с 10 до 17 часов ежедневно.

«Дом лани» находится напротив Никольского храма, через дорогу. Добраться можно несколькими путями.

Со стороны церкви: на 12-м автобусе до остановки «Никольская церковь» или на автобусах 2, 10, 12, 400, 400Э до остановки «Московский проспект». Оттуда пешком 8-10 минут.

Либо от Черного озера и аллеи Лесные пруды. Ближайшая автобусная остановка «7-й торговый центр», автобусы 1, 2, 10, 19, 27, 31. Пешком от остановки около 15 минут.

К Черному озеру можно подъехать и на машине со стороны Сосновой аллеи.

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Метки:
экология, образование и обучение, природоведение, Дом лани
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