«Максимальная оценка приложения дошла до 120 миллионов»

В 2015 году я написал себе письмо в будущее. Планировал в ближайшие пять лет стать сооснователем стартапа — к этому выводу я пришел через долгое копание внутри себя. Там я видел свое развитие, эти мысли давали реальную мотивацию. После письма я просто начал действовать, искал партнеров для старта в бизнес-сообществах. В Зеленограде владельцем местного бизнес-клуба был Дмитрий Беговатов. Он мне сообщил, что хоть стартапов и не знает, но у него есть одна идея — сделать мобильное приложение для нашего города. На что я ответил: а почему бы не сделать такие для каждого города? Если этим будут пользоваться и это будет востребовано — давай попробуем.

Летом того же года я ушел из брокериджа с хорошими деньгами на ремонт уже своей собственной квартиры, с покупкой которой помогла теща. Бросаюсь в омут с головой в абсолютно новый проект — я дал себе срок в три месяца. У меня было четкое убеждение, что с моим опытом и навыками я смогу хоть черта лысого продать. Идея была простая: мы сделаем готовое решение в виде мобильного приложения и будем продавать на него лицензию в городах тем, кто уже продает рекламу и сможет повысить свой средний чек, имея еще одну площадку. За полгода я смог сделать одну продажу. За следующие полгода я смог пробить стену и мы сделали первые 50 продаж. Дальше про историю проекта «МойГород» можно написать целую книгу или снять фильм, в этой статье все не поместится.