От работы официантом и перепродажи машин до многомиллионного бизнеса в IT — такой путь проделал 31-летний зеленоградец Александр Воронин. А этим летом он решил кардинально изменить свою жизнь, начав с нуля строить бизнес на рынке готовой еды. Все деньги 31-летний Воронин вкладывает в бизнес, а отдыхать собирается после 35, когда вырастит из нового дела «миллиардную компанию».
Моя история тесно переплетена с главной любовью всей жизни. Именно она и стала моим основным инвестором, вкладывая в меня все эти годы. Теперь мною движет желание вернуть ей «законные дивиденды» — дать все, что она захочет в этом мире. Все началось в 2008 году, а точнее — с 31 января. Тогда я впервые увидел Настю, мы работали администраторами в итальянском ресторане в Зеленограде. Если коротко, то мы сразу поняли, что созданы друг для друга и решили не терять время. Уже в июле прошла наша студенческая свадьба с бюджетом в 20 тысяч рублей, а в декабре появилась первая дочка Варя. Все было максимально осознанно — я решил, что хочу пройти весь свой жизненный путь именно с ней.
Дневное обучение, съемная квартира, молодая жена и маленький ребенок заставляли меня мыслить в сторону денег быстрее, чем мои сверстники. В 18 лет родители помогли мне с покупкой первой машины, но с условием, что я буду ее перепродавать, зарабатывая на этом, и в итоге верну им стартовую сумму. Я справился за 1,5 года, а затем начал свой самостоятельный путь перекупщика. В итоге я вырастил свою сеть до семи машин общей стоимостью около четырех миллионов рублей, мы жили на прибыль от перепродаж. В какой-то момент дело забуксовало и денег стало не хватать. Мне пришлось снова вернуться в ресторанный бизнес. После занятий в институте и дел с машинами я до двух ночи работал официантом. Сейчас мне невозможно все это представить.
В 2015 году я написал себе письмо в будущее. Планировал в ближайшие пять лет стать сооснователем стартапа — к этому выводу я пришел через долгое копание внутри себя. Там я видел свое развитие, эти мысли давали реальную мотивацию. После письма я просто начал действовать, искал партнеров для старта в бизнес-сообществах. В Зеленограде владельцем местного бизнес-клуба был Дмитрий Беговатов. Он мне сообщил, что хоть стартапов и не знает, но у него есть одна идея — сделать мобильное приложение для нашего города. На что я ответил: а почему бы не сделать такие для каждого города? Если этим будут пользоваться и это будет востребовано — давай попробуем.
Летом того же года я ушел из брокериджа с хорошими деньгами на ремонт уже своей собственной квартиры, с покупкой которой помогла теща. Бросаюсь в омут с головой в абсолютно новый проект — я дал себе срок в три месяца. У меня было четкое убеждение, что с моим опытом и навыками я смогу хоть черта лысого продать. Идея была простая: мы сделаем готовое решение в виде мобильного приложения и будем продавать на него лицензию в городах тем, кто уже продает рекламу и сможет повысить свой средний чек, имея еще одну площадку. За полгода я смог сделать одну продажу. За следующие полгода я смог пробить стену и мы сделали первые 50 продаж. Дальше про историю проекта «МойГород» можно написать целую книгу или снять фильм, в этой статье все не поместится.
Через полгода после старта проекта «МойГород» мы остались без денег. Протянуть и выжить нам помогла продажа группы Вконтакте. Полтора года назад у нас сорвалась сделка по инвестициям на 35 миллионов рублей, из-за этого мы попали в кассовый разрыв на два миллиона рублей. За год мы сумели из него выбраться, а затем «МойГород» был продан. Максимальная оценка приложения дошла до 120 миллионов рублей.
Следующий мой личный рубеж — миллиардная компания и личный счет на десятки и сотни миллионов. А я, как опытный стартапер, был готов строить такую махину. Я вложил все свои оставшиеся деньги в то, во что верил. И я не ошибся. Мы с семьей переехали в Саранск. Остаток средств я направил на рынок, в котором хочу развиваться ближайшие 3-5 лет, это — готовая еда.
Благодаря проекту «МойГород» я познакомился с Максимом — бывшим сотрудником ОБЭПа, который купил у меня франшизу в Саранске. Из 300 партнеров проекта он показал лучший результат в деньгах. Приезжал ко мне в гости в Москву в 2016 году. У него своя доставка еды в Рузаевке (пригород Саранска, население — 60 тысяч). В феврале 2019 года он открыл первую кулинарию и окупил ее за два месяца. В апреле этого года мы скинулись по полмиллиона и сняли помещение в Саранске для запуска магазина готовой еды с открытой кухне в новом спальном районе. С этого момента я снял там квартиру и живу на два города.
Почему Саранск? Максим — опытный партнёр из сферы производства еды, более пяти лет в этой конкретной нише. Скидки от поставщиков, создание идеальной открытой кухни, разработка меню и контроль качества. Все получилось именно благодаря нашей мощной связке. В Саранске проверить быстрее, дешевле, чем в том же Зеленограде.
Так, в июне 2019 года на свет появился Eathit. Торговая зона — магазин. Один холодильник-горка, в нем в крафтовой упаковке лежат наши блюда, приготовленные сегодня. Один кассир. Стоимость блюд: главный хит, цезарь — 150 рублей, второе — 140 рублей, морсы — 40 рублей. Выручка в день открытия составила семь тысяч рублей. Без рекламы. Просто любопытные жители района. За два месяца выручка выросла в восемь раз. На старте легко расти. Июль отработали в ноль, для общепита это — бомба. Август вышел в плюс 200 тысяч рублей. Окупаемость при текущих темпах будет длиться около 7-8 месяцев.
За последние шесть лет я пару раз был с женой на море. Все деньги мы вкладываем в бизнес и образование — отдохнём после 35. А сейчас самое время работать на полную. Я не устаю, я кайфую от активной жизни. В этом и есть мой секрет.
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