— Мэри Георгиевна, в 70-х вы с отличием окончили Московский государственный педагогический институт имени Ленина. Когда у вас появился интерес к педагогике и лингвистике?



— К лингвистике, точнее, к филологии, интерес появился и проявился в школе. У меня была природная, интуитивная грамотность. Я живо интересовалась литературой, музыкой, театром, киноискусством, культурой вообще, писала хорошие сочинения, была неизменной участницей всевозможных олимпиад самого высокого уровня и многократно становилась их победительницей. При этом школа была с физико-математическим уклоном, и с точными науками я тоже успешно справлялась.



К сожалению, преподавание английского языка в школах того времени было весьма убогим и, возможно, поэтому овладение иностранными языками не входило в число моих приоритетов. Времена были такие, что общаться на иностранных языках было особенно не с кем, даже на специальных факультетах вузов английский язык изучали по текстам английских классиков — Чарльза Диккенса, Уильяма Теккерея и других. Практики живого общения с иностранцами не было, да это и не поощрялось. Так что изучать иностранные языки было не очень модно. Что касается педагогики, то в школьные годы стать учителем или преподавателем я не планировала, хотя нельзя было не заметить наличия у меня педагогических способностей. Мои одноклассники, отстающие по разным предметам, которым мне приходилось помогать, считали, что я обладаю даром хорошо объяснять даже сложные вещи.



— Вы пришли работать в МИЭТ в 1979 году. Как вы оказались в техническом институте?



— Я с красным дипломом окончила физический факультет МГПУ, специальность «физика на английском языке». Физика тогда была самой модной сферой деятельности. Этому способствовали такие фильмы, как «Девять дней одного года» и «Иду на грозу». Физики были окутаны ореолом романтики, быть физиком было престижно.

Поскольку я закончила физико-математическую школу, то, вопреки гуманитарным наклонностям, под влиянием этой моды пошла на физический факультет МГПУ учиться на физика. Так как у меня была золотая медаль, то меня по результатам собеседования зачислили в спецгруппу «физика на английском языке». Именно на этом этапе своей жизни, наряду с овладением физикой, я начала серьёзно осваивать английский язык. Потом я закончила аспирантуру при кафедре теоретической физики МГПУ. Потом у меня родились дети, погодки. После окончания второго декретного отпуска я устроилась на кафедру иностранных языков МИЭТа, рассматривая это как временную работу недалеко от дома, чтобы быть поближе к детям, и планируя в дальнейшем вернуться к намеченному профессиональному курсу.

Однако здесь, на кафедре иностранных языков, неожиданным и очень выигрышным для меня образом интегрировались все мои интересы, склонности, природные дарования, приобретённые к тому времени компетенции, что открывало широкий простор для творчества, для плодотворной педагогической и научной работы в сфере преподавания иностранных языков. Я вдруг почувствовала себя на своём месте и перестала «хватать за хвост Ландау и Лифшица», как я тогда говорила. Если кто не знает, то Лев Давидович Ландау — это выдающийся советский физик, а Евгений Михайлович Лифшиц — его соратник, с которым они написали курс теоретической физики в 10-ти томах.