За время обучения в подготовительном классе ребенок в мягкой форме знакомится с правилами и образовательным процессом школы. А родители могут подобрать наиболее подходящую группу для дальнейшего обучения, ориентируясь на рекомендации педагогов и администрации школы.

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