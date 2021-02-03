Государственная хореографическая школа «Фуэте» приглашает детей от 3 лет на занятия классической хореографией.
Для детей 3-5 лет школа предлагает специальную программу, которая ориентирована на укрепление мышц, постановку корпуса, развитие танцевальности и музыкальности. Благодаря занятиям классической хореографии, у ребенка формируется правильная осанка, чувство ритма и хорошего эстетического вкуса. Уроки проходят в игровой форме и включают в себя занятия по гимнастике, ритмике и музыкальному движению.
За время обучения в подготовительном классе ребенок в мягкой форме знакомится с правилами и образовательным процессом школы. А родители могут подобрать наиболее подходящую группу для дальнейшего обучения, ориентируясь на рекомендации педагогов и администрации школы.
Приглашаем на пробный бесплатный урок! Запись и более подробная информация по тел.: 8-495-944-66-22 или на сайте.
Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.
Школа предлагает для детей от 7 лет предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
Программа:
- Классический танец
- Народно-сценический танец
- Модерн-танец
- История искусств
- Теория музыки
Для самых маленьких детей ведутся занятия по раннему общеэстетическому развитию.
Программа:
- Музыкальное движение
- Ритмика
- Гимнастика
- Детский театр (факультатив)
- Изобразительное искусство (факультатив)
Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, изо-студию, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.
Детская школа «Фуэте»:
Зеленоград, корпус 127 (вход со стороны Центрального проспекта)
Сайт: fueteballetschool.ru
Телефон: 8-495-944-66-22